Adrian Năstase avertizează că statul îi face un serviciu lui Călin Georgescu: În loc să devină principalul inamic public, începe să devină un erou
SURSA FOTO: Facebook/©Bogdan Chircan – Călin Georgescu
Adrian Năstase critică modul în care instituțiile statului gestionează cazul lui Călin Georgescu și susține că acesta poate câștiga popularitate prin menținerea în atenția publică. Fostul premier consideră că nemulțumirile economice pot accentua acest efect. În București, protestele din fața Arestului Central au ajuns la a 35-a noapte consecutivă. Curtea de Apel București a dispus prelungirea arestării preventive a fostului candidat la prezidențiale, cel târziu până la 28 noiembrie 2026.
Adrian Năstase critică felul în care instituțiile gestionează cazul Georgescu
Adrian Năstase susține că abordarea justiției, a procurorilor și a serviciilor în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale contribuie la prelungirea expunerii publice a acestuia. În declarațiile acordate Gândul, fostul premier a apreciat că efectele acestei situații s-ar putea manifesta atât pe termen mediu, cât și pe termen lung.
Criticile sale vizează inclusiv ceea ce descrie drept lipsă de acțiune și de vigilență din partea instituțiilor. În opinia lui Năstase, încercarea de a compensa eventuale greșeli anterioare printr-o asemenea conduită nu reprezintă o soluție potrivită.
„Este o inabilitate, pe de o parte, a justiției și, pe de altă parte, a procuraturii. Poate chiar și a serviciilor, care nu înțeleg că, în felul acesta, îl mențin pe Călin Georgescu în atenția publicului și îi fac un anumit serviciu pe termen mediu, poate chiar și pe termen lung. Nu cred că aceasta este cea mai bună abordare, în care se încearcă, cumva, spălarea păcatelor din trecut prin lipsa de acțiune și de vigilență în această poveste”, a declarat Adrian Năstase.
Nemulțumirile economice pot alimenta susținerea pentru Călin Georgescu, consideră fostul premier
Fostul șef al Guvernului leagă posibila creștere a popularității lui Călin Georgescu și de dificultățile economice resimțite de populație, în special de problemele privind puterea de cumpărare. El consideră că nemulțumirile sociale se adaugă frustrărilor generate de modul în care este gestionat cazul.
„Cred că se generează, în acest fel, un anumit procentaj de frustrare și de nemulțumire care, în loc să scadă, crește. La acestea se adaugă și nemulțumirile sociale, precum și problemele legate de puterea de cumpărare”, a afirmat Adrian Năstase.
În evaluarea sa, expunerea prelungită a fostului candidat poate modifica felul în care acesta este perceput de public, cu un rezultat contrar celui pe care Năstase îl atribuie abordării autorităților.
„Călin Georgescu nu mai poate fi menținut foarte mult timp în atenția publicului pe tema «Big Brother», pentru că, în loc să devină principalul inamic public, începe să devină un erou”, a mai spus fostul premier.
Protestele au ajuns la a 35-a noapte, iar arestarea preventivă a fost prelungită
Manifestațiile desfășurate în fața Arestului Central din București au continuat pentru a 35-a noapte consecutivă, în timp ce în dosarul lui Călin Georgescu a fost pronunțată o nouă hotărâre privind măsura preventivă.
Curtea de Apel București a admis contestația formulată de DIICOT și a decis prelungirea arestării preventive pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen. Măsura se aplică până la următoarea verificare, fără a depăși data de 28 noiembrie 2026. Hotărârea este definitivă.
Acuzațiile cercetate în dosar privesc constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Investigația a început în urma plângerii depuse de omul de afaceri Răzvan Leu. Acesta susține că a pierdut 1,1 milioane de euro în legătură cu promisiunea obținerii unei finanțări externe de șase milioane de euro.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.