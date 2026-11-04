Adrian Năstase avertizează că statul îi face un serviciu lui Călin Georgescu: În loc să devină principalul inamic public, începe să devină un erou

Adrian Năstase critică modul în care instituțiile statului gestionează cazul lui Călin Georgescu și susține că acesta poate câștiga popularitate prin menținerea în atenția publică. Fostul premier consideră că nemulțumirile economice pot accentua acest efect. În București, protestele din fața Arestului Central au ajuns la a 35-a noapte consecutivă. Curtea de Apel București a dispus prelungirea arestării preventive a fostului candidat la prezidențiale, cel târziu până la 28 noiembrie 2026.

Adrian Năstase susține că abordarea justiției, a procurorilor și a serviciilor în cazul fostului candidat la alegerile prezidențiale contribuie la prelungirea expunerii publice a acestuia. În declarațiile acordate Gândul, fostul premier a apreciat că efectele acestei situații s-ar putea manifesta atât pe termen mediu, cât și pe termen lung.

Criticile sale vizează inclusiv ceea ce descrie drept lipsă de acțiune și de vigilență din partea instituțiilor. În opinia lui Năstase, încercarea de a compensa eventuale greșeli anterioare printr-o asemenea conduită nu reprezintă o soluție potrivită.

„Este o inabilitate, pe de o parte, a justiției și, pe de altă parte, a procuraturii. Poate chiar și a serviciilor, care nu înțeleg că, în felul acesta, îl mențin pe Călin Georgescu în atenția publicului și îi fac un anumit serviciu pe termen mediu, poate chiar și pe termen lung. Nu cred că aceasta este cea mai bună abordare, în care se încearcă, cumva, spălarea păcatelor din trecut prin lipsa de acțiune și de vigilență în această poveste”, a declarat Adrian Năstase.

Fostul șef al Guvernului leagă posibila creștere a popularității lui Călin Georgescu și de dificultățile economice resimțite de populație, în special de problemele privind puterea de cumpărare. El consideră că nemulțumirile sociale se adaugă frustrărilor generate de modul în care este gestionat cazul.

„Cred că se generează, în acest fel, un anumit procentaj de frustrare și de nemulțumire care, în loc să scadă, crește. La acestea se adaugă și nemulțumirile sociale, precum și problemele legate de puterea de cumpărare”, a afirmat Adrian Năstase.

În evaluarea sa, expunerea prelungită a fostului candidat poate modifica felul în care acesta este perceput de public, cu un rezultat contrar celui pe care Năstase îl atribuie abordării autorităților.

„Călin Georgescu nu mai poate fi menținut foarte mult timp în atenția publicului pe tema «Big Brother», pentru că, în loc să devină principalul inamic public, începe să devină un erou”, a mai spus fostul premier.

Manifestațiile desfășurate în fața Arestului Central din București au continuat pentru a 35-a noapte consecutivă, în timp ce în dosarul lui Călin Georgescu a fost pronunțată o nouă hotărâre privind măsura preventivă.

Curtea de Apel București a admis contestația formulată de DIICOT și a decis prelungirea arestării preventive pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen. Măsura se aplică până la următoarea verificare, fără a depăși data de 28 noiembrie 2026. Hotărârea este definitivă.

Acuzațiile cercetate în dosar privesc constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Investigația a început în urma plângerii depuse de omul de afaceri Răzvan Leu. Acesta susține că a pierdut 1,1 milioane de euro în legătură cu promisiunea obținerii unei finanțări externe de șase milioane de euro.