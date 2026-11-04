Prețuri carburanți miercuri, 4 noiembrie. Cât plătesc șoferii pentru un litru de benzină sau motorină

Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile înregistrate la benzină, motorină și GPL miercuri, 4 noiembrie 2026. Informațiile arată unde pot fi găsite cele mai mici prețuri la carburanți la nivel național, dar și care sunt tarifele minime din principalele orașe ale țării.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cel mai mic preț la benzină este de 9,79 lei pe litru și este înregistrat la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița. Stația se află pe Șoseaua Găești-Târgoviște, la numărul 11.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț indicat de platformă este de 10,75 lei pe litru. Acesta este practicat de stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, situată pe DN39, cod poștal 905350.

Platforma a publicat și situația celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale țării, clasificate în funcție de numărul de locuitori. Datele pentru 4 noiembrie 2026 indică următoarele valori:

În București, benzina poate fi cumpărată la un preț minim de 10,01 lei pe litru, în timp ce motorina costă cel puțin 10,91 lei pe litru. Cel mai mic preț pentru GPL este de 4,64 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, prețul minim al benzinei este de 9,99 lei pe litru, iar cel al motorinei ajunge la 10,84 lei pe litru. GPL-ul are un preț minim de 4,69 lei pe litru.

La Timișoara, benzina are un preț minim de 9,99 lei pe litru, motorina costă cel puțin 10,88 lei pe litru, iar GPL-ul este disponibil de la 4,71 lei pe litru.

În Iași, cele mai mici prețuri sunt de 10,01 lei pe litru pentru benzină, 10,91 lei pe litru pentru motorină și 4,71 lei pe litru pentru GPL.

În Constanța, benzina și motorina au aceleași prețuri minime ca în București, respectiv 10,01 lei și 10,91 lei pe litru. GPL-ul poate fi găsit la un preț minim de 4,69 lei pe litru.

Datele publicate de Peco Online arată că, dintre cele cinci orașe analizate, cel mai mic preț la benzină este înregistrat în Cluj-Napoca și Timișoara, unde un litru costă 9,99 lei.

În cazul motorinei, Cluj-Napoca are cel mai mic tarif minim, de 10,84 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai redus preț este în București, unde litrul costă 4,64 lei.