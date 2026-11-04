Alegeri SUA 2026. Victorie majoră pentru democrați. Republicanii pierd controlul Senatului, iar Donald Trump recunoaște înfrângerea

Democrații au obținut victorii importante la alegerile intermediare din Statele Unite, desfășurate marți, 3 noiembrie, reușind să preia controlul Senatului și apropiindu-se de câștigarea majorității în Camera Reprezentanților. Rezultatele reprezintă un eșec electoral pentru Partidul Republican și pentru președintele Donald Trump, în condițiile în care democrații au câștigat mandate inclusiv în state considerate bastioane conservatoare, precum Texas, Kansas și Carolina de Sud. Liderul de la Casa Albă a recunoscut înfrângerea republicanilor, dar a încercat să se distanțeze de rezultatele scrutinului.

Alegerile intermediare din Statele Unite au adus o schimbare importantă în echilibrul politic de la Washington. Potrivit proiecțiilor Associated Press, democrații au obținut controlul Senatului, după ce au câștigat mai multe mandate deținute anterior de republicani.

Amploarea victoriilor a devenit evidentă pe măsură ce au fost numărate voturile, candidații democrați reușind să se impună inclusiv în state în care Partidul Republican avea o poziție tradițional puternică.

Printre statele în care democrații au obținut victorii importante se numără Texas, Kansas, Carolina de Sud, Carolina de Nord și Ohio. Rezultatele din aceste state au contribuit la schimbarea majorității în camera superioară a Congresului american.

În același timp, democrații au înregistrat câștiguri importante și în Camera Reprezentanților. Potrivit proiecțiilor citate de EFE, aceștia ar putea ajunge la aproximativ 244 de mandate, peste pragul de 218 necesar pentru obținerea majorității. Numărarea voturilor continuă însă în mai multe circumscripții, iar rezultatele definitive nu au fost încă stabilite.

Alegerile intermediare din 2026 vizează toate cele 435 de mandate din Camera Reprezentanților și 35 dintre cele 100 de locuri din Senatul american.

Victorie istorică în Kansas. Democrații câștigă și în Ohio

Una dintre cele mai importante victorii ale democraților a fost înregistrată în Kansas, stat care nu mai alesese un senator democrat din 1932.

Adam Hamilton, pastor metodist și fost republican, l-a învins pe senatorul republican Roger Marshall, un apropiat al președintelui Donald Trump, potrivit proiecțiilor CNN, Associated Press și NBC, citate de EFE și Agerpres.

După numărarea a 91% dintre voturi, Hamilton avea un avans de aproximativ șase puncte procentuale în fața adversarului său.

În același stat, democrata Cindy Holscher se afla într-o competiție strânsă pentru funcția de guvernator, împotriva republicanului Ty Masterson, un alt aliat al președintelui american.

O altă victorie importantă a fost obținută în Ohio, unde democratul Sherrod Brown l-a învins pe republicanul Jon Husted, conform proiecțiilor NBC, CBS și Associated Press.

Rezultatul are o semnificație politică aparte, deoarece mandatul respectiv fusese deținut anterior de actualul vicepreședinte american JD Vance, până în 2025.

Sherrod Brown a ocupat timp de trei mandate funcția de senator, dar pierduse alegerile din 2024. Revenirea sa în Senat reprezintă unul dintre câștigurile importante ale Partidului Democrat.

Tot în Ohio, democrata Amy Acton l-a învins pe republicanul Vivek Ramaswamy în cursa pentru funcția de guvernator, conform proiecțiilor AP și ABC News.

Alegerile au adus rezultate importante și în competițiile pentru funcțiile de guvernator.

În California, democratul Xavier Becerra a obținut victoria în fața republicanului Steve Hilton, potrivit proiecțiilor Associated Press și NBC News, citate de EFE.

Becerra, în vârstă de 68 de ani, urmează să îi succeadă democratului Gavin Newsom la conducerea celui mai populat stat american.

Acesta ar deveni primul guvernator de origine mexicană al Californiei de la integrarea statului în Statele Unite. Becerra a ocupat anterior funcția de secretar al sănătății și serviciilor umane în administrația fostului președinte Joe Biden, fiind și procuror general al Californiei.

În New Mexico, democrata Deb Haaland a câștigat alegerile pentru funcția de guvernator, devenind prima femeie nativă americană care ajunge într-o asemenea funcție în istoria Statelor Unite.

Haaland a fost secretar de interne în administrația Biden, între 2021 și 2025, fiind prima persoană nativă americană care a făcut parte din cabinetul federal.

Campania sa electorală s-a concentrat pe probleme precum accesul la servicii medicale, locuințele, educația, criminalitatea și seceta.

Președintele american Donald Trump a reacționat la rezultatele alegerilor intermediare, încercând să se distanțeze de pierderile înregistrate de Partidul Republican.

Liderul de la Casa Albă a argumentat că numele său nu s-a aflat pe buletinele de vot și a susținut că rezultatul ar fi fost diferit dacă ar fi candidat personal.

„Nu am fost pe buletinul de vot şi dacă aş fi fost, am fi câştigat LA SCOR!”, a scris Trump marți seară pe platforma Truth Social, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Declarația vine în condițiile în care președintele american s-a implicat activ în campania electorală, organizând aproximativ 20 de mitinguri în ultima lună.

În timpul campaniei, Trump le-a cerut în repetate rânduri susținătorilor republicani să voteze ca și cum el însuși s-ar afla pe buletinele de vot.

Cu toate acestea, președintele american a declarat că este dispus să accepte rezultatele scrutinului și să colaboreze cu reprezentanții Partidului Democrat.

„Vom colabora cu democraţii şi, ştiţi, aşteptăm cu interes să lucrăm împreună cu ei. Probabil vom găsi o soluţie”, a declarat Donald Trump pentru New York Times.

Rezultatele alegerilor au venit pe fondul nemulțumirilor alegătorilor americani privind situația economică, costul vieții și politica externă a administrației Trump.

Potrivit relatărilor din presa americană, creșterea prețurilor și dificultățile financiare ale gospodăriilor s-au numărat printre principalele preocupări ale alegătorilor.

Un alt subiect important a fost războiul împotriva Iranului, declanșat în februarie, care a contribuit la creșterea prețurilor la combustibili.

În acest context, alegerile intermediare au reprezentat și un test al sprijinului de care beneficiază Donald Trump la jumătatea celui de-al doilea mandat prezidențial.

Preluarea controlului Senatului de către democrați modifică raportul de forțe de la Washington. Dacă partidul va obține și majoritatea în Camera Reprezentanților, administrația Trump se va confrunta cu un Congres controlat de opoziție în a doua parte a mandatului prezidențial.