Doliu la NASA: Una dintre cele mai importante figuri ale erei spațiale a murit

A lucrat la tehnologia care a făcut posibil unul dintre cele mai importante momente din istoria omenirii: primii oameni ajunși pe Lună. Margaret Hamilton, cercetătoarea care a condus dezvoltarea software-ului pentru programul Apollo, a murit. NASA i-a adus un omagiu uneia dintre figurile importante ale erei spațiale.

Cercetătoarea americană Margaret Hamilton, care a condus dezvoltarea sistemului informatic utilizat în cadrul programului selenar Apollo, a murit. S-a stins din viață la vârsta de 90 de ani. Decesul ei a fost anunțat miercuri, 7 octombrie, de Institutul de Tehnologie din Massachusetts, instituție în cadrul căreia Hamilton a lucrat aproape 20 de ani. Potrivit instituției, cercetătoarea a murit la data de 30 septembrie.

Margaret Hamilton, o informaticiană cu o influență importantă în domeniul său, a condus echipa responsabilă de dezvoltarea sistemului informatic pentru programul Apollo al NASA.

Directorul NASA, Jared Isaacman, i-a adus un omagiu lui Margaret Hamilton într-un mesaj publicat pe rețeaua socială X. El a descris-o drept „o pionieră a cărei muncă a contribuit la realizarea programului Apollo şi a primelor călătorii ale omului pe Lună”. Cel mai bun mod de a-i onora moştenirea este să continuăm de unde s-a oprit generaţia ei şi să nu încetăm niciodată să mergem înainte, a transmis Jared Isaacman.

Margaret Hamilton was a pioneer whose work helped make Apollo and humanity’s first journeys to the Moon possible. The best way to honor her legacy is to finally pick up where her generation left off and never stop going. — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) October 8, 2026

Programul Apollo le-a permis SUA să depășească Uniunea Sovietică în cursa pentru cucerirea Lunii, desfășurată în anii 60 și 70. La mai multe decenii de la încheierea programului, NASA pregătește revenirea astronauților pe Lună prin misiunea Artemis 3, programată în prezent pentru 2027, după mai multe întârzieri. Aceasta ar urma să fie prima misiune cu astronauți pe suprafața Lunii după ultima misiune Apollo, desfășurată în 1972.

Născută în 1936, în statul Indiana, Margaret Hamilton a studiat matematica înainte de a lucra în cadrul departamentului de meteorologie al Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT), iar ulterior la primul sistem american de apărare aeriană.

În 1965, Hamilton a candidat pentru un post la Instrumentation Laboratory, un laborator al MIT specializat în proiectarea instrumentelor aeronautice. La acea vreme, laboratorul căuta specialiști pentru dezvoltarea unui program informatic destinat misiunii de a „trimite un om pe Lună”.

„Intrigată de această provocare”, Margaret Hamilton „a fost angajată ca prim programator al programului Apollo la MIT, devenind astfel prima femeie programator în cadrul proiectului”, potrivit comunicatului universității.

În 1968, ea conducea deja echipa responsabilă de dezvoltarea software-ului pentru programul selenar Apollo. Activitatea sa a contribuit la dezvoltarea sistemelor informatice utilizate în cadrul misiunilor care au dus la aselenizarea astronauților americani.

În 1976, Margaret Hamilton a părăsit MIT și și-a fondat propria companie de informatică. Ulterior, a devenit o figură emblematică în rândul femeilor care au contribuit la dezvoltarea domeniului informaticii și al tehnologiei spațiale.

Hamilton a devenit cunoscută publicului larg și printr-o fotografie în care apare stând în picioare lângă un teanc de hârtii care îi ajunge până la bărbie. Documentele conțineau date referitoare la software-ul de ghidare utilizat în cadrul misiunii Apollo.