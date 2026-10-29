Ungaria continuă cooperarea nucleară cu SUA. Guvernul lui Peter Magyar pregătește noi proiecte energetice

Guvernul Ungariei a cerut Parlamentului să transforme într-un acord obligatoriu din punct de vedere juridic înțelegerea privind cooperarea nucleară cu Statele Unite, semnată în februarie de fostul premier Viktor Orban. Potrivit Reuters, decizia arată că noul executiv condus de Peter Magyar intenționează să continue colaborarea energetică cu Washingtonul, în ciuda sprijinului acordat anterior de administrația americană fostului prim-ministru.

Guvernul de la Budapesta a depus un proiect de lege prin care solicită Parlamentului să confere caracter juridic obligatoriu acordului de cooperare nucleară civilă încheiat cu Statele Unite pe 16 februarie 2026, în timpul vizitei secretarului de stat american Marco Rubio.

Documentul vizează dezvoltarea energiei nucleare civile, inclusiv utilizarea reactoarelor modulare mici (SMR), și încurajează Ungaria să aleagă tehnologia și companiile americane drept principali furnizori pentru viitoarele proiecte.

Proiectul are șanse mari să fie adoptat, deoarece guvernul premierului Peter Magyar dispune de o majoritate de două treimi în Parlament.

Decizia vine după schimbarea conducerii politice de la Budapesta. Peter Magyar l-a învins pe Viktor Orban la alegerile parlamentare din aprilie, punând capăt celor 16 ani în care acesta s-a aflat la conducerea guvernului.

Proiectul de lege a fost depus în aceeași zi în care ministrul ungar de externe, Anita Orban, a sosit la Washington pentru discuții cu secretarul de stat american Marco Rubio.

Cele două părți urmează să semneze memorandumuri de înțelegere privind cooperarea în domeniul energiei și al aplicării legii.

Anita Orban nu are nicio legătură de rudenie cu fostul premier Viktor Orban.

Continuarea parteneriatului nuclear este semnificativă și din punct de vedere politic, deoarece Rubio vizitase Ungaria cu două luni înaintea alegerilor din aprilie și își exprimase sprijinul pentru Viktor Orban.

Budapesta a început deja să pregătească utilizarea reactoarelor modulare mici, considerate o posibilă soluție pentru diversificarea producției de energie nucleară.

În 2025, Ungaria a încheiat un parteneriat cu societatea poloneză Synthos Green Energy, care deține drepturile asupra tehnologiei GE Vernova Hitachi în Europa Centrală.

Tot în 2025, în luna noiembrie, autoritățile ungare au semnat un acord pentru achiziționarea de combustibil nuclear american și de tehnologie din SUA destinată depozitării combustibilului nuclear uzat la o centrală construită de Rusia.

Aceste inițiative ar putea crește rolul companiilor americane în sectorul nuclear ungar.

Ungaria analizează și posibilitatea înlocuirii companiei ruse Rosatom din poziția de contractor principal al proiectului de extindere a centralei nucleare de la Paks.

Autoritățile au început să caute furnizori alternativi, în cadrul unei revizuiri a proiectului.

Potrivit informațiilor Reuters, guvernul ungar ar urma să ia o decizie privind extinderea centralei Paks până la sfârșitul anului 2026 sau la începutul anului 2027.

O eventuală schimbare a contractorului ar reprezenta o modificare importantă a proiectului nuclear, dezvoltat până acum în cooperare cu Rusia.