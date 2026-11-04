Cod galben de inundații în cinci județe din România. Ce zone sunt vizate și cât timp rămâne în vigoare avertizarea

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o atenționare hidrologică de cod galben de inundații pentru râuri din cinci județe ale țării. Avertizarea este valabilă începând de miercuri, 4 noiembrie, ora 10:00, până joi, 5 noiembrie, ora 12:00.

Sunt vizate cursuri de apă din bazinele hidrografice Călmățui, Vedea și Neajlov, care aparțin județelor Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Giurgiu. Potrivit INHGA, precipitațiile prognozate și propagarea viiturilor pot provoca scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie.

De asemenea, sunt posibile viituri rapide pe râurile mici, care pot genera inundații locale. Specialiștii avertizează și asupra unor creșteri de debite și niveluri pe anumite cursuri de apă, existând posibilitatea depășirii cotelor de atenție.

„Ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri pe anumite cursuri de apă, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie”, au transmis, miercuri, hidrologii, într-un comunicat de presă.

INHGA recomandă locuitorilor din zonele aflate sub avertizare să manifeste prudență pe întreaga perioadă de valabilitate a codului galben.

Populația este sfătuită să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă și să nu traverseze zonele inundate. De asemenea, oamenii trebuie să respecte indicațiile transmise de autoritățile locale. Atenționarea hidrologică rămâne în vigoare până joi, 5 noiembrie, la ora 12:00.

„Recomandăm populaţiei din zonele vizate să manifeste prudenţă, să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă şi traversarea zonelor inundate şi să respecte indicaţiile autorităţilor locale”, au conchis specialiştii.

Ciclonul mediteranean Agneta se apropie de România, după ce a provocat deja fenomene meteorologice severe în Italia. Acolo, ploile abundente și vântul puternic au dus la emiterea unor avertizări de vreme rea, inclusiv a unui Cod roșu de precipitații.

Sistemul atmosferic afectează și vremea din România, în special în București și în Dobrogea. Conform informațiilor prezentate de meteorologi, ciclonul s-a format în urmă cu o zi în Marea Mediterană și continuă să acumuleze umezeală, ceea ce ar putea determina precipitații mai intense.

Evoluția fenomenelor depinde de poziția centrului ciclonului și de direcția în care se va deplasa. În funcție de traiectoria acestuia, avertizările meteorologice pentru România ar putea fi actualizate și înăsprite, inclusiv până la nivelul unui Cod roșu.

În București, cerul este predominant noros, ploile sunt aproape continue, iar rafalele de vânt depășesc 50 de kilometri pe oră. Din cauza vântului și a umidității, temperatura resimțită este considerabil mai scăzută decât cea indicată de termometre. Deși valorile măsurate se situează în jurul a 8-9 grade Celsius, senzația termică poate coborî până la 3-4 grade Celsius.