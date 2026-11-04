Noi reguli pentru copiii care folosesc rețelele sociale. Gabriela Firea anunță ce se pregătește la nivel european

Părinții din România pot transmite propuneri și observații privind siguranța copiilor pe internet, în cadrul dezbaterii europene asupra proiectului EU Kids Act. Europarlamentarul Gabriela Firea a anunțat că observațiile pot fi trimise până pe 3 decembrie, inclusiv prin intermediul Consiliului Național al Audiovizualului (CNA). Proiectul prevede restricții privind accesul minorilor la rețelele sociale, eliminarea unor funcții care creează dependență și măsuri suplimentare pentru protejarea datelor personale.

Europarlamentarul Gabriela Firea a anunțat, într-o postare pe Facebook, că părinții, profesorii, asociațiile și instituțiile din România pot participa la dezbaterea privind EU Kids Act, proiect european care urmărește creșterea siguranței minorilor în mediul online.

Potrivit acesteia, Comisia Europeană a lansat o consultare publică, iar persoanele interesate pot transmite observații până pe 3 decembrie. În România, comentariile sunt centralizate de Consiliul Național al Audiovizualului și pot fi trimise la adresa eukids@cna.ro.

„Părinții români pot decide cum vor fi protejați copiii în mediul on-line. Comisia Europeană a pus în dezbatere EU Kids Act și oricine poate trimite observații, până pe 3 decembrie”, a transmis Gabriela Firea.

Europarlamentarul a precizat că urmărește acest dosar în Comisia pentru Cultură și Educație (CULT) a Parlamentului European și a atras atenția asupra problemelor generate de utilizarea excesivă a telefoanelor și a platformelor digitale în rândul minorilor.

Gabriela Firea a amintit situațiile în care copiii petrec ore întregi în fața ecranelor, primesc notificări în timpul nopții sau sunt contactați de persoane necunoscute. De asemenea, a atras atenția asupra expunerii minorilor la conținut nepotrivit vârstei lor, distribuit prin intermediul algoritmilor.

Aceasta a invocat avertismentele medicilor și psihologilor privind legătura dintre utilizarea excesivă a rețelelor sociale și probleme precum anxietatea, depresia, tulburările de somn și cele de alimentație în rândul adolescenților.

Potrivit Gabrielei Firea, proiectul EU Kids Act urmărește să oblige platformele digitale să demonstreze că serviciile oferite sunt sigure pentru copii.

Una dintre principalele măsuri prezentate vizează stabilirea vârstei minime de 15 ani pentru utilizarea rețelelor sociale fără supraveghere parentală.

Astfel, potrivit prevederilor prezentate de europarlamentar, accesul copiilor sub 13 ani ar urma să fie interzis, în timp ce minorii cu vârste între 13 și 15 ani ar putea utiliza doar conturi create și supravegheate de părinți, cu o limită zilnică de timp.

O altă propunere vizează interzicerea funcțiilor care pot crea dependență, precum derularea infinită a conținutului, notificările transmise pe timpul nopții și mesajele nesolicitate de la persoane necunoscute.

Măsurile sunt prezentate ca parte a unui proiect aflat în dezbatere, nu ca obligații deja intrate în vigoare.

Gabriela Firea a prezentat și alte măsuri prevăzute în proiectul european, care vizează protejarea datelor personale ale copiilor.

Conform propunerilor, conturile minorilor ar urma să fie configurate automat ca private, iar accesul la locație, cameră și microfon să fie dezactivat în mod implicit.

De asemenea, verificarea vârstei utilizatorilor ar urma să fie realizată prin instrumente care protejează datele personale.

Proiectul mai prevede introducerea unor audituri independente pentru marile platforme digitale, cu scopul de a verifica respectarea cerințelor de siguranță.

Gabriela Firea a făcut apel la părinți, profesori, asociații și instituții să consulte propunerea de regulament și să participe la procesul de dezbatere.

Observațiile pot fi transmise până pe 3 decembrie, fie prin platforma Comisiei Europene „Have your say”, fie către Consiliul Național al Audiovizualului, la adresa eukids@cna.ro.

Europarlamentarul a precizat că documentul european este disponibil și în limba română, pentru ca persoanele interesate să poată consulta prevederile înainte de a transmite propuneri.

Textul propunerii poate fi consultat pe platforma EUR-Lex, la adresa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52026PC0681.

Gabriela Firea a subliniat că participarea la această consultare le oferă părinților posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere asupra regulilor care ar urma să protejeze copiii în mediul digital.