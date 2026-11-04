Curs valutar miercuri, 4 noiembrie. Cât costă euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile valori
SURSA FOTO: Dreamstime - Cursul valutar
Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru miercuri, 4 noiembrie 2026. Potrivit valorilor de referință afișate de banca centrală, euro este cotat la 5,3443 lei, dolarul american la 4,7518 lei, iar francul elvețian la 5,8128 lei.
Curs valutar miercuri, 4 noiembrie. Cât costă euro, dolarul american și gramul de aur
Cursul valutar BNR include cotațiile pentru principalele monede internaționale, dar și pentru valute precum dolarul australian, dolarul canadian, lira sterlină, yenul japonez, yuanul chinezesc sau rubla rusească. Banca centrală a publicat, de asemenea, valoarea gramului de aur și a DST.
În cazul celorlalte monede importante, dolarul australian este cotat la 3,3310 lei, iar cel canadian la 3,4040 lei. Lira sterlină ajunge la 6,4050 lei, în timp ce dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6753 lei. Pentru 100 de yeni japonezi, BNR a stabilit un curs de 2,9988 lei, iar pentru 100 de forinți maghiari, valoarea este de 1,4704 lei.
Coroana cehă este cotată la 0,2199 lei, coroana daneză la 0,7151 lei, iar cea norvegiană la 0,5147 lei. Coroana suedeză are un curs de 0,4871 lei. În același timp, zlotul polonez este cotat la 1,2154 lei, leul moldovenesc la 0,2646 lei, iar rubla rusească la 0,0580 lei.
Printre celelalte valute publicate de banca centrală se numără lira egipteană, cotată la 0,0867 lei, și lira turcească, evaluată la 0,0949 lei. Randul sud-african ajunge la 0,2885 lei, realul brazilian la 0,8657 lei, iar renminbiul chinezesc la 0,7120 lei. Rupia indiană este cotată la 0,0502 lei, în timp ce 100 de woni sud-coreeni valorează 0,3548 lei.
Peso-ul mexican are un curs de 0,2550 lei, iar dinarul sârbesc este cotat la 0,0455 lei. Pentru hryvna ucraineană, BNR a stabilit o valoare de 0,1043 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe este cotat la 1,2937 lei, iar bahtul thailandez la 0,1412 lei.
Dolarul din Hong Kong ajunge la 0,6056 lei, shekelul israelian la 1,5052 lei, iar 100 de rupii indoneziene sunt cotate la 0,0262 lei. Peso-ul filipinez are o valoare de 0,0747 lei, în timp ce 100 de coroane islandeze sunt cotate la 3,9067 lei. Ringgitul malaysian ajunge la 1,1691 lei, iar dolarul singaporez este cotat la 3,7170 lei.
BNR a publicat și cotația gramului de aur, care este de 617,3179 lei. În același timp, DST (drepturile speciale de tragere) sunt cotate la 6,4488 lei.
|Monedă
|Simbol
|Curs BNR (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,3310
|Dolar canadian
|CAD
|3,4040
|Franc elvețian
|CHF
|5,8128
|Coroană cehă
|CZK
|0,2199
|Coroană daneză
|DKK
|0,7151
|Liră egipteană
|EGP
|0,0867
|Euro
|EUR
|5,3443
|Liră sterlină
|GBP
|6,4050
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4704
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,9988
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2646
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,5147
|Zlot polonez
|PLN
|1,2154
|Rublă rusească
|RUB
|0,0580
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4871
|Liră turcească
|TRY
|0,0949
|Dolar american
|USD
|4,7518
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2885
|Real brazilian
|BRL
|0,8657
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,7120
|Rupie indiană
|INR
|0,0502
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3548
|Peso mexican
|MXN
|0,2550
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6753
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0455
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1043
|Dirhamul Emiratelor Arabe
|AED
|1,2937
|Baht thailandez
|THB
|0,1412
|Dolar din Hong Kong
|HKD
|0,6056
|Shekel israelian
|ILS
|1,5052
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0262
|Peso filipinez
|PHP
|0,0747
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,9067
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1691
|Dolar singaporez
|SGD
|3,7170
|Gram de aur
|XAU
|617,3179
|DST
|XDR
|6,4488
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR pentru 4 noiembrie 2026
Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), la ora 11:00, ratele dobânzilor ROBID pentru 4 noiembrie 2026 au fost de 5,51% pe an pentru scadențele O/N și T/N, 5,58% pentru o săptămână, 5,71% pentru o lună, 5,77% pentru trei luni, 5,78% pentru șase luni și 5,84% pentru 12 luni.
În cazul indicilor ROBOR, valorile au fost de 5,80% pe an pentru scadențele O/N și T/N, 5,87% pentru o săptămână, 6,01% pentru o lună, 6,09% pentru trei luni, 6,14% pentru șase luni și 6,19% pentru 12 luni.
Comparativ cu ziua precedentă, 3 noiembrie 2026, dobânzile ROBID au scăzut cu 0,01 puncte procentuale pentru toate scadențele, cu excepția celor de trei, șase și 12 luni, care au rămas neschimbate. În cazul ROBOR, valorile pentru O/N, T/N și o săptămână au scăzut cu 0,01 puncte procentuale, în timp ce dobânzile pentru scadențele de o lună, trei luni, șase luni și 12 luni au rămas la același nivel.
Pe 3 noiembrie, ratele ROBID erau de 5,52% pentru O/N și T/N, 5,59% pentru o săptămână, 5,72% pentru o lună, 5,77% pentru trei luni, 5,78% pentru șase luni și 5,84% pentru 12 luni. ROBOR se situa la 5,81% pentru O/N și T/N, 5,88% pentru o săptămână, 6,01% pentru o lună, 6,09% pentru trei luni, 6,14% pentru șase luni și 6,19% pentru 12 luni.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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