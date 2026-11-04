Curs valutar miercuri, 4 noiembrie. Cât costă euro, dolarul american și gramul de aur. BNR a publicat noile valori

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru miercuri, 4 noiembrie 2026. Potrivit valorilor de referință afișate de banca centrală, euro este cotat la 5,3443 lei, dolarul american la 4,7518 lei, iar francul elvețian la 5,8128 lei.

Cursul valutar BNR include cotațiile pentru principalele monede internaționale, dar și pentru valute precum dolarul australian, dolarul canadian, lira sterlină, yenul japonez, yuanul chinezesc sau rubla rusească. Banca centrală a publicat, de asemenea, valoarea gramului de aur și a DST.

În cazul celorlalte monede importante, dolarul australian este cotat la 3,3310 lei, iar cel canadian la 3,4040 lei. Lira sterlină ajunge la 6,4050 lei, în timp ce dolarul neo-zeelandez este cotat la 2,6753 lei. Pentru 100 de yeni japonezi, BNR a stabilit un curs de 2,9988 lei, iar pentru 100 de forinți maghiari, valoarea este de 1,4704 lei.

Coroana cehă este cotată la 0,2199 lei, coroana daneză la 0,7151 lei, iar cea norvegiană la 0,5147 lei. Coroana suedeză are un curs de 0,4871 lei. În același timp, zlotul polonez este cotat la 1,2154 lei, leul moldovenesc la 0,2646 lei, iar rubla rusească la 0,0580 lei.

Printre celelalte valute publicate de banca centrală se numără lira egipteană, cotată la 0,0867 lei, și lira turcească, evaluată la 0,0949 lei. Randul sud-african ajunge la 0,2885 lei, realul brazilian la 0,8657 lei, iar renminbiul chinezesc la 0,7120 lei. Rupia indiană este cotată la 0,0502 lei, în timp ce 100 de woni sud-coreeni valorează 0,3548 lei.

Peso-ul mexican are un curs de 0,2550 lei, iar dinarul sârbesc este cotat la 0,0455 lei. Pentru hryvna ucraineană, BNR a stabilit o valoare de 0,1043 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe este cotat la 1,2937 lei, iar bahtul thailandez la 0,1412 lei.

Dolarul din Hong Kong ajunge la 0,6056 lei, shekelul israelian la 1,5052 lei, iar 100 de rupii indoneziene sunt cotate la 0,0262 lei. Peso-ul filipinez are o valoare de 0,0747 lei, în timp ce 100 de coroane islandeze sunt cotate la 3,9067 lei. Ringgitul malaysian ajunge la 1,1691 lei, iar dolarul singaporez este cotat la 3,7170 lei.

BNR a publicat și cotația gramului de aur, care este de 617,3179 lei. În același timp, DST (drepturile speciale de tragere) sunt cotate la 6,4488 lei.

Monedă Simbol Curs BNR (lei) Dolar australian AUD 3,3310 Dolar canadian CAD 3,4040 Franc elvețian CHF 5,8128 Coroană cehă CZK 0,2199 Coroană daneză DKK 0,7151 Liră egipteană EGP 0,0867 Euro EUR 5,3443 Liră sterlină GBP 6,4050 100 forinți maghiari HUF 1,4704 100 yeni japonezi JPY 2,9988 Leu moldovenesc MDL 0,2646 Coroană norvegiană NOK 0,5147 Zlot polonez PLN 1,2154 Rublă rusească RUB 0,0580 Coroană suedeză SEK 0,4871 Liră turcească TRY 0,0949 Dolar american USD 4,7518 Rand sud-african ZAR 0,2885 Real brazilian BRL 0,8657 Renminbi chinezesc CNY 0,7120 Rupie indiană INR 0,0502 100 woni sud-coreeni KRW 0,3548 Peso mexican MXN 0,2550 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6753 Dinar sârbesc RSD 0,0455 Hryvna ucraineană UAH 0,1043 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,2937 Baht thailandez THB 0,1412 Dolar din Hong Kong HKD 0,6056 Shekel israelian ILS 1,5052 100 rupii indoneziene IDR 0,0262 Peso filipinez PHP 0,0747 100 coroane islandeze ISK 3,9067 Ringgit malaysian MYR 1,1691 Dolar singaporez SGD 3,7170 Gram de aur XAU 617,3179 DST XDR 6,4488

Potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR), la ora 11:00, ratele dobânzilor ROBID pentru 4 noiembrie 2026 au fost de 5,51% pe an pentru scadențele O/N și T/N, 5,58% pentru o săptămână, 5,71% pentru o lună, 5,77% pentru trei luni, 5,78% pentru șase luni și 5,84% pentru 12 luni.

În cazul indicilor ROBOR, valorile au fost de 5,80% pe an pentru scadențele O/N și T/N, 5,87% pentru o săptămână, 6,01% pentru o lună, 6,09% pentru trei luni, 6,14% pentru șase luni și 6,19% pentru 12 luni.

Comparativ cu ziua precedentă, 3 noiembrie 2026, dobânzile ROBID au scăzut cu 0,01 puncte procentuale pentru toate scadențele, cu excepția celor de trei, șase și 12 luni, care au rămas neschimbate. În cazul ROBOR, valorile pentru O/N, T/N și o săptămână au scăzut cu 0,01 puncte procentuale, în timp ce dobânzile pentru scadențele de o lună, trei luni, șase luni și 12 luni au rămas la același nivel.

Pe 3 noiembrie, ratele ROBID erau de 5,52% pentru O/N și T/N, 5,59% pentru o săptămână, 5,72% pentru o lună, 5,77% pentru trei luni, 5,78% pentru șase luni și 5,84% pentru 12 luni. ROBOR se situa la 5,81% pentru O/N și T/N, 5,88% pentru o săptămână, 6,01% pentru o lună, 6,09% pentru trei luni, 6,14% pentru șase luni și 6,19% pentru 12 luni.