Damen Mangalia, datorii de 2,3 miliarde de lei. Oferta Rheinmetall nu acoperă nici jumătate din creanțe

Șantierul naval Damen Mangalia se confruntă cu datorii de aproximativ 2,3 miliarde de lei, acumulate înainte și după declararea falimentului, în aprilie 2026. Grupul german Rheinmetall a oferit 138 de milioane de euro pentru preluarea companiei, însă suma ar acoperi doar o parte din creanțele creditorilor.

Datoriile totale acceptate ale șantierului naval Damen Mangalia au ajuns la aproximativ 2,3 miliarde de lei, după acumularea unor noi obligații de plată în perioada de după declararea falimentului, în aprilie 2026. Vânzarea companiei pentru 138 de milioane de euro către grupul german Rheinmetall ar acoperi doar aproximativ o treime din aceste datorii. Bugetul de stat, bugetul local și angajații au de recuperat aproximativ 300 de milioane de lei, echivalentul a jumătate din valoarea tranzacției.

Potrivit ultimului raport de activitate intermediar întocmit de lichidatorul judiciar CITR, datoriile curente ale companiei se ridicau la 101 milioane de lei la 30 septembrie 2026. Acestea au fost acumulate după 28 aprilie 2026, când Tribunalul Constanța a decis intrarea șantierului naval în faliment, în urma respingerii planului de reorganizare propus de administratorul judiciar de către adunarea creditorilor.

Valoarea obligațiilor de plată ar putea crește în perioada următoare. Lichidatorul judiciar precizează că situația contabilă pentru luna octombrie nu era încă închisă, astfel că evoluția datoriilor curente din această perioadă va fi prezentată într-un raport ulterior.

Noile obligații de plată se adaugă celor aproximativ 2,2 miliarde de lei deja acceptate. În aceste condiții, dacă tranzacția cu Rheinmetall va fi finalizată pentru suma de 138 de milioane de euro, încasările ar putea acoperi doar o treime din totalul creanțelor.

Până în prezent, compania germană a achitat 10% din valoarea tranzacției, sumă reprezentând garanția necesară pentru participarea la licitație. Potrivit raportului de activitate intermediar publicat de CITR la 30 octombrie, cea mai mare parte a datoriilor curente, respectiv 73,8 milioane de lei, este reprezentată de obligațiile către Fondul de Garantare.

Bugetul de stat figurează cu restanțe de 12,2 milioane de lei, în timp ce salariile neachitate însumează 3,4 milioane de lei, iar taxele salariale ajung la 5,1 milioane de lei. Alte 4,3 milioane de lei reprezintă datorii către furnizorii de servicii și materiale.

Liderul sindical Laurențiu Gobeajă a precizat că restanțele salariale îi vizează pe aproximativ 100 de angajați care au rămas pe platforma industrială după declararea falimentului, pentru a asigura activitățile de întreținere și pază.

Damen Shipyards Mangalia a intrat în insolvență la 19 iunie 2024, la solicitarea companiei-mamă, Damen Holding B.V. La momentul respectiv, grupul reclama 69,5% din totalul datoriilor înregistrate de șantierul naval. Împreună cu celelalte companii din grup, acesta controla aproximativ 85% din creanțe.

La 6 februarie 2026, CITR a publicat Tabelul definitiv provizoriu nr. 1 al creanțelor, în care valoarea totală a datoriilor acceptate ale Damen Mangalia era de 1,94 miliarde de lei. Din această sumă, 1,053 miliarde de lei reprezentau creanțe pure și simple, iar alte 823 de milioane de lei erau creanțe înscrise sub condiție, întrucât sumele solicitate făceau obiectul unor litigii.

Creanțele bugetare se ridicau la 28,3 milioane de lei, dintre care cea mai mare parte revenea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), care avea de recuperat 25,9 milioane de lei. Salariații figurau cu restanțe salariale de aproximativ 4 milioane de lei.

Restul creanțelor, în valoare de aproximativ 1,9 miliarde de lei, erau solicitate de 184 de companii. Aproximativ 85% din totalul acestora proveneau de la firme din grupul Damen.

La 14 august 2026, CITR a publicat Tabelul suplimentar al creanțelor, care acoperea perioada iunie 2024 – aprilie 2026 și completa documentul publicat în februarie. Noile datorii recunoscute se ridicau la 193 de milioane de lei.

ANAF era principalul creditor dintre cei înscriși în acest tabel, cu pretenții de 119,6 milioane de lei, potrivit documentului consultat de News.ro. A doua poziție era ocupată de salariați, care aveau de recuperat puțin peste 25 de milioane de lei.

Liderul Sindicatului Navalistul, Laurențiu Gobeajă, a explicat pentru News.ro că sumele datorate angajaților s-au acumulat de la intrarea în insolvență până la declararea falimentului. Acestea includ indemnizații, plăți pentru șomaj tehnic, tichete de masă, ajutoare sociale pentru deces sau nașterea unui copil, prime de Crăciun și Paște, sporuri de fidelitate și alte drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă.

În ceea ce privește datoriile către ANAF, Gobeajă a explicat că acestea provin, în principal, din contribuțiile sociale și impozitele aferente veniturilor salariale, care nu au putut fi achitate în perioada în care compania a apelat la Fondul de Garantare. La momentul respectiv, legislația nu prevedea posibilitatea acoperirii acestor obligații din fondul respectiv.

Potrivit celor trei documente analizate, respectiv Tabelul definitiv provizoriu al creanțelor, Tabelul suplimentar și raportul de activitate intermediar, bugetul de stat și bugetele locale au de recuperat cel puțin 260 de milioane de lei. În același timp, restanțele către salariați se ridică la cel puțin 33 de milioane de lei. Conform legislației, ambele categorii de creditori beneficiază de prioritate la recuperarea creanțelor în raport cu creditorii chirografari, care nu dețin garanții pentru sumele datorate.

În total, statul și angajații au de recuperat aproximativ 300 de milioane de lei. Suma ar putea crește prin acumularea unor noi obligații de plată în lunile octombrie și noiembrie, până la eventuala preluare a șantierului de către Rheinmetall. Dacă tranzacția de 138 de milioane de euro va fi finalizată, valoarea creanțelor datorate statului și salariaților ar reprezenta aproape jumătate din prețul de vânzare.