Nu arunca facturile și actele vechi înainte să verifici termenele. Unele documente trebuie păstrate toată viața

Facturi pentru electrocasnice cumpărate în urmă cu câțiva ani, chitanțe pentru impozite, contracte de utilități, extrase bancare sau documente de la fostele locuri de muncă. Aproape fiecare familie adună, de-a lungul timpului, dosare întregi cu acte și nu știe întotdeauna cât timp trebuie să le păstreze sau când le poate arunca.

Unele documente pot fi eliminate după expirarea perioadei de garanție sau după încheierea unui contract. Altele trebuie păstrate zeci de ani sau chiar toată viața. Există și acte pentru care legislația stabilește termene precise de arhivare, în special în cazul firmelor și al persoanelor care desfășoară activități independente.

Păstrarea documentelor nu reprezintă doar o problemă de organizare. O factură veche poate fi necesară pentru solicitarea reparării unui produs, un contract poate demonstra existența unei obligații financiare, iar o adeverință eliberată de un fost angajator poate deveni esențială la momentul pensionării.

Pe de altă parte, nu orice bon fiscal trebuie păstrat ani întregi. Pentru persoanele fizice, multe dintre documentele rezultate din cumpărăturile obișnuite nu au un termen legal general de arhivare. Importanța lor depinde de scopul pentru care ar putea fi folosite, fie că este vorba despre garanție, reclamație, dovada unei plăți sau justificarea unei cheltuieli.

Este importantă distincția dintre documentele personale și cele contabile sau fiscale. Termenele de arhivare impuse unei societăți comerciale nu se aplică automat unui consumator care păstrează factura pentru un frigider cumpărat pentru locuință.

Facturile și bonurile fiscale sunt printre documentele care se acumulează cel mai repede într-o locuință. Acestea sunt eliberate pentru achiziția de electrocasnice, mobilier, haine, materiale de construcții, servicii sau produse de uz curent, însă nu toate trebuie păstrate pentru aceeași perioadă.

Pentru o persoană fizică ce face cumpărături în scop personal, nu există o obligație generală de arhivare a tuturor bonurilor și facturilor timp de cinci ani. Acest termen este relevant în special pentru evidențele contabile și fiscale ale persoanelor și entităților care au obligații de raportare.

În cazul produselor cumpărate de consumatori, regula generală este că vânzătorul răspunde pentru neconformitățile constatate în termen de doi ani de la livrare, potrivit OUG nr. 140/2021.

Din acest motiv, factura, bonul fiscal sau o altă dovadă a cumpărării ar trebui păstrate cel puțin pe durata răspunderii legale pentru conformitate. Dacă produsul beneficiază de o garanție comercială mai lungă, documentele trebuie păstrate până la expirarea acesteia.

De exemplu, pentru un frigider care are o garanție comercială de cinci ani, este recomandat ca documentele de achiziție și certificatul de garanție să fie păstrate pe întreaga perioadă.

Trebuie făcută diferența între garanția legală de conformitate și garanția comercială oferită suplimentar de producător sau de vânzător. Garanția comercială nu poate elimina drepturile pe care consumatorul le are în baza legii.

În cazul produselor reparate sau înlocuite, pot interveni reguli privind prelungirea ori recalcularea perioadei de garanție. Prin urmare, trebuie păstrate și documentele aferente intervențiilor efectuate asupra produsului.

Pentru cumpărăturile obișnuite, bonurile fiscale nu trebuie păstrate automat ani întregi. Totuși, este util ca acestea să fie reținute o perioadă rezonabilă, mai ales dacă există posibilitatea unei reclamații, a unui retur sau a constatării unui defect.

În cazul hainelor și încălțămintei, bonul fiscal sau factura pot servi drept dovadă a achiziției. Politica de retur comercială a unui magazin nu trebuie confundată cu drepturile legale ale consumatorului în cazul produselor neconforme.

Pentru cumpărăturile online, consumatorii beneficiază, de regulă, de un drept de retragere de 14 zile, cu excepțiile prevăzute de lege. În cazul achizițiilor făcute direct dintr-un magazin fizic, nu există un drept general de retur fără motiv doar pentru că produsul nu mai este dorit.

O soluție practică este fotografierea bonurilor importante. Hârtia termică folosită de multe case de marcat se poate decolora în timp, iar informațiile de pe document pot deveni ilizibile. Dacă pentru o anumită situație este necesar originalul, acesta trebuie păstrat separat.

Facturile pentru energia electrică, gazele naturale, apa, salubritatea și alte servicii recurente reprezintă o categorie distinctă de documente. În cazul consumatorilor casnici, nu există o regulă generală care să impună păstrarea tuturor facturilor de utilități timp de cinci sau zece ani.

Cu toate acestea, facturile și dovezile de plată pot deveni importante dacă furnizorul solicită achitarea unei sume care a fost deja plătită, dacă apar regularizări sau dacă există neînțelegeri privind consumul.

Ca măsură de precauție, facturile și dovezile de plată pot fi păstrate aproximativ trei ani. Dacă există litigii, recalculări sau alte probleme, documentele ar trebui reținute până la soluționarea definitivă a acestora.

Termenul de trei ani are legătură cu termenul general de prescripție extinctivă prevăzut de Codul civil. Totuși, acest lucru nu înseamnă că toate obligațiile și toate documentele privind utilitățile au automat aceeași perioadă de relevanță juridică.

În cazul schimbării furnizorului, este recomandată păstrarea contractului, a ultimei facturi, a documentelor de regularizare și a dovezii achitării soldului final.

Aceeași recomandare este valabilă pentru persoanele care vând o locuință sau se mută dintr-un imobil închiriat. Facturile finale și documentele care dovedesc închiderea contractelor pot fi utile dacă apar ulterior pretenții financiare.

Contractele de închiriere trebuie păstrate cel puțin pe durata în care produc efecte juridice. După încetarea contractului, este recomandată păstrarea acestuia împreună cu dovezile de plată a chiriei, documentele privind garanția și procesul-verbal de predare-primire a locuinței.

Aceste acte pot fi necesare dacă proprietarul și chiriașul au opinii diferite în privința achitării unor sume, a eventualelor deteriorări ale locuinței sau a restituirii garanției.

Pentru persoanele fizice care obțin venituri din chirii, contractele și documentele justificative au și relevanță fiscală. Acestea trebuie păstrate ținând cont de termenele în care autoritățile fiscale pot verifica veniturile declarate.

Un contract de închiriere încheiat în urmă cu câțiva ani poate deveni important și dacă apar discuții despre reparații, investiții făcute în locuință sau obligații care nu au fost îndeplinite la încetarea raportului contractual.

Actele care dovedesc dreptul de proprietate asupra unei locuințe, al unui teren sau al altui bun important nu ar trebui eliminate doar pentru că sunt vechi.

În această categorie intră contractele de vânzare-cumpărare, certificatele de moștenitor, actele de donație, hotărârile judecătorești privind proprietatea și alte documente prin care au fost dobândite drepturi asupra unor bunuri.

Chiar dacă informațiile referitoare la proprietățile imobiliare pot fi înscrise în cartea funciară, păstrarea actelor originale rămâne importantă.

În cazul proprietăților imobiliare, pot fi relevante și autorizațiile de construire, procesele-verbale de recepție, documentațiile cadastrale, certificatele de performanță energetică și alte acte tehnice.

Facturile pentru lucrări importante de renovare, contractele încheiate cu firmele de construcții și documentele privind instalațiile pot fi utile în cazul unor litigii, al reclamațiilor sau al vânzării ulterioare a imobilului.

Nu toate aceste documente au aceeași valoare juridică și nici aceeași perioadă obligatorie de păstrare. Totuși, eliminarea lor poate îngreuna dovedirea unor lucrări sau a unor drepturi. Pentru documentele esențiale privind proprietatea, recomandarea practică este păstrarea permanentă, în original, într-un loc sigur.

Contractele de credit ipotecar, cele pentru credite de nevoi personale, contractele de leasing și alte documente referitoare la finanțări trebuie păstrate pe toată durata obligațiilor contractuale.

După rambursarea integrală a unui împrumut, este important să fie reținute documentele care demonstrează stingerea datoriei. Printre acestea se numără confirmarea închiderii creditului, actele privind rambursarea integrală și, după caz, documentele de radiere a ipotecii sau a altor garanții.

În cazul unor erori administrative sau al unor dispute apărute ulterior, documentele care dovedesc stingerea obligațiilor pot demonstra că împrumutul a fost achitat.

Pentru contractele de credit nu există un termen unic de păstrare potrivit tuturor situațiilor. Ca măsură de precauție, documentele importante pot fi păstrate cel puțin pe durata termenelor relevante de prescripție. În schimb, actele referitoare la radierea garanțiilor și la proprietăți merită păstrate permanent.

Extrasele bancare obișnuite nu trebuie arhivate în format fizic în fiecare lună dacă pot fi accesate în siguranță în format electronic. Totuși, extrasele care dovedesc plăți importante, transferuri pentru achiziția unei locuințe sau operațiuni cu implicații fiscale ar trebui salvate separat.

Trebuie avut în vedere că accesul la istoricul tranzacțiilor poate fi limitat în funcție de bancă, de aplicația utilizată și de vechimea operațiunilor.

Documentele privind activitatea profesională se numără printre cele mai importante acte personale, deoarece pot influența calculul pensiei și recunoașterea unor drepturi.

Contractele individuale de muncă, actele adiționale, deciziile de încetare a raporturilor de muncă, adeverințele de vechime și documentele privind veniturile sau condițiile de muncă ar trebui păstrate pe termen lung.

Casa Națională de Pensii Publice precizează că, pentru perioadele de vechime realizate până la 1 aprilie 2001, dovada stagiului de cotizare se face, în principal, cu carnetul de muncă. Dacă acesta lipsește, pot fi necesare adeverințe eliberate de angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, informațiile privind stagiile de cotizare se regăsesc, în principiu, în bazele de date ale sistemului public de pensii, în măsura în care angajatorii au depus declarațiile necesare.

Chiar și în aceste condiții, este recomandat ca salariații să păstreze documentele primite de la angajatori, în special dacă au lucrat în condiții speciale sau deosebite, au beneficiat de anumite sporuri ori există neconcordanțe în evidențele oficiale.

Persoanele care au lucrat la firme desființate pot întâmpina dificultăți atunci când încearcă să obțină documente vechi. În anumite situații, acestea trebuie solicitate de la deținătorii arhivelor sau de la operatori autorizați.

Din acest motiv, adeverințele de vechime, documentele privind sporurile și cele referitoare la condițiile de muncă nu ar trebui aruncate după schimbarea locului de muncă. Ele pot deveni relevante abia după câteva decenii.

Documentele fiscale necesită o atenție specială, deoarece termenul în care autoritățile pot verifica obligațiile contribuabililor este stabilit prin lege.

Potrivit articolului 110 din Codul de procedură fiscală, dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie, ca regulă generală, în cinci ani. Termenul începe să curgă de la 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu prevede altfel.

Există și situații în care termenul poate fi suspendat sau întrerupt. Pentru creanțele fiscale rezultate din săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală, termenul este de zece ani, în condițiile legii.

Există o categorie de documente pentru care cea mai sigură soluție este păstrarea permanentă, chiar dacă unele dintre ele pot fi reconstituite sau obținute din nou de la instituțiile emitente.

Printre acestea se numără certificatele de naștere, de căsătorie și de deces ale membrilor familiei, hotărârile de divorț, actele de adopție, documentele de proprietate, certificatele de moștenitor și actele importante privind drepturile patrimoniale.

În aceeași categorie pot fi incluse carnetele de muncă vechi, adeverințele relevante pentru pensionare și documentele care dovedesc perioade de activitate profesională sau drepturi dobândite.

Păstrarea permanentă reprezintă o recomandare practică, nu o obligație legală universală aplicabilă tuturor acestor documente.

Actele originale ar trebui depozitate într-un loc ferit de umezeală, incendii și accesul persoanelor neautorizate. Pentru documentele foarte importante pot fi realizate și copii digitale de rezervă.

Pierderea unei facturi nu înseamnă automat pierderea dreptului la garanție. Dacă achiziția poate fi demonstrată prin alte mijloace, precum un extras bancar, o confirmare de comandă sau evidențele comerciantului, acestea pot fi utile pentru dovedirea tranzacției.

În cazul actelor de proprietate, pot exista posibilități de obținere a unor duplicate sau copii de la instituțiile ori profesioniștii care dețin documentele.

Situația poate fi mai complicată pentru documentele privind vechimea în muncă. Dacă fostul angajator nu mai există, persoana interesată poate fi nevoită să identifice deținătorul arhivei.

Arhivele Naționale pot elibera, la cerere, adeverințe, copii, extrase și certificate de pe documentele pe care le dețin, inclusiv pentru dovedirea unor drepturi de proprietate sau a vechimii în muncă. În cazul documentelor contabile pierdute, sustrase sau distruse, legislația stabilește obligații și termene speciale de reconstituire pentru entitățile cărora li se aplică aceste reguli.