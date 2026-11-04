Noi medicamente ar putea intra pe lista celor compensate. Alexandru Rogobete anunță 54 de tratamente noi și extinderea indicațiilor pentru alte 16

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri, 4 noiembrie, că autoritățile lucrează la o nouă extindere a listei medicamentelor compensate, care ar putea fi realizată până la jumătatea lunii decembrie. Potrivit ministrului, sunt avute în vedere 54 de medicamente noi și 16 extinderi ale indicațiilor pentru tratamentele existente, dintre care șase sunt destinate pacienților cu boli rare. Oficialul a precizat că România urmărește și reducerea timpului de așteptare pentru accesul la medicamente inovative, care este în prezent dublu față de media Uniunii Europene.

Ministrul Sănătății a declarat, în cadrul evenimentului „Memorandum pentru viitor: Persoanele care trăiesc cu boli rare, prioritate pentru sistemul de sănătate”, organizat la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, că instituția pregătește introducerea unor noi tratamente pe lista medicamentelor compensate.

Alexandru Rogobete estimează că această extindere ar putea avea loc până la jumătatea lunii decembrie, însă a precizat că nu poate indica deocamdată o dată exactă pentru finalizarea listei.

„Lucrăm la Ministrul Sănătăţii, îmi doresc că până la mijlocul lunii decembrie să extindem încă o dată lista de medicamente. Estimez eu că vom introduce 54 de medicamente noi şi undeva la 16 extinderi pentru cele existente, dintre care 6 vor fi pentru pacienţii cu boli rare”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a amintit că, în ultima perioadă, au fost introduse mai multe medicamente inovative destinate pacienților cu boli rare și au fost extinse indicațiile pentru unele tratamente deja existente.

Cu toate acestea, oficialul consideră că sunt necesare măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea accesului pacienților la diagnostic și tratament.

Unul dintre obiectivele Ministerului Sănătății este reducerea perioadei în care pacienții așteaptă pentru a beneficia de terapii inovative.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, timpul de așteptare pentru aceste tratamente este în România de două ori mai mare decât media înregistrată la nivelul Uniunii Europene.

Ministrul susține că accesul la medicamente trebuie îmbunătățit, inclusiv prin facilitarea participării pacienților la studii clinice și prin dezvoltarea mecanismelor de acces timpuriu la tratamente.

„Obiectivul final este unul simplu, să reducem timpul de aşteptare pentru inovative, care în România este dublu faţă de media Uniunii Europene, pe de o parte şi, pe de altă parte, să asigurăm un acces mai facil pacienţilor la medicamente inovative, dar şi la studii clinice prin aşa-numitul proces de acces timpuriu”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Ministrul a precizat că medicația inovativă trebuie să ajungă la pacienți la timp, însă eficiența tratamentelor depinde și de identificarea precoce a bolilor.

Alexandru Rogobete a declarat că dezvoltarea Programului Național de Screening Neonatal reprezintă una dintre prioritățile sale, întrucât diagnosticarea timpurie a unor boli rare poate îmbunătăți tratamentul pacienților.

„Insist mult pe dezvoltarea în continuare a Programului Naţional de Screening Neonatal, pentru că o patologie de acest gen identificată cât de vreme se poate va aduce beneficii mari pacienţilor şi va uşura tratamentul pe cât de mult se poate”, a spus ministrul.

Un alt obiectiv este extinderea echipelor multidisciplinare din centrele integrate pentru diagnosticarea și tratarea pacienților cu boli rare.

Ministrul consideră că aceste centre trebuie să beneficieze de un sistem de decontare adaptat serviciilor medicale oferite de echipe formate din specialiști din mai multe domenii.

„Voi deschide acest subiect la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, unde atenţia este alocată individual pentru fiecare specialitate. Eu cred că în aceste cente integrate, complexe, de diagnostic şi tratament pentru pacienţii cu boli rare avem nevoie de pachete de servicii, care să includă decontarea servicilor în regim multidisciplinar, pentru că aşa este profilul acestei patologii”, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministerul Sănătății are în vedere și elaborarea unei strategii naționale dedicate bolilor rare, care să stabilească obiective clare, măsuri concrete și modul de organizare a serviciilor medicale.

Potrivit ministrului, documentul ar trebui aprobat prin hotărâre de Guvern, pentru a asigura o abordare coerentă a diagnosticării, tratamentului și monitorizării pacienților.

O altă prioritate este operaționalizarea Registrului Național al Pacienților cu Boli Rare, prin colaborarea dintre instituțiile implicate.

Registrul ar urma să permită monitorizarea incidenței anumitor afecțiuni și evaluarea răspunsului pacienților la tratamentele inovative.

„Al doilea aspect este colaborarea interinstituţională pentru operaţionalizarea Registrului Naţional al Pacienţilor cu Boli Rare, pentru a vedea exact indicatorii din acest registru, incidenţele pentru anumite boli, dar şi răspunsuri la tratamentele inovative care sunt oferite”, a declarat ministrul.

Alexandru Rogobete a atras atenția și asupra dificultăților întâmpinate de pacienții diagnosticați cu boli rare în copilărie, atunci când ajung la vârsta adultă.

În prezent, trecerea de la serviciile medicale pediatrice la cele pentru adulți poate întrerupe continuitatea monitorizării și a tratamentului.

„Aici este o mare problemă. Când pacientul pediatric cu o boală rară devine adult, este foarte greu sau tot mai greu de identificat următoarea echipă medicală care să-i continue monitorizarea şi tratamentul”, a precizat ministrul Sănătății.

Oficialul consideră că îmbunătățirea diagnosticului, dezvoltarea cercetării și asigurarea continuității tratamentului sunt esențiale pentru organizarea serviciilor medicale destinate persoanelor cu boli rare.