Salariul minim provoacă tensiuni în România. Patronatele se opun unei noi majorări. Aproape 700.000 de firme ar putea fi afectate

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) avertizează că o nouă majorare a salariului minim, în actualele condiții fiscale, ar pune presiune suplimentară asupra companiilor. Reprezentanții organizației susțin că veniturile angajaților trebuie să crească, însă consideră că soluția este reducerea taxării muncii, astfel încât o parte mai mare din bani să ajungă efectiv la salariați. Potrivit estimărilor prezentate de patronate, aproape 700.000 de firme ar putea fi afectate.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România anunță că nu va susține o nouă creștere a salariului minim fără o reformă a fiscalității și fără măsuri care să reducă presiunea asupra mediului economic.

Reprezentanții organizației atrag atenția că majorarea salariului brut nu se reflectă integral în veniturile angajaților, deoarece o parte din sumele suplimentare ajunge la bugetul statului, sub formă de taxe și contribuții.

În condițiile în care firmele se confruntă cu o creștere a costurilor de funcționare, iar puterea de cumpărare este afectată de prețuri și taxe, patronatele cer Guvernului să analizeze impactul unei asemenea decizii atât asupra companiilor, cât și asupra salariaților.

„Dacă statul vrea mai mulți bani de la noi, ar putea măcar să îi ceară cinstit, nu să îi pună în cârca cetățenilor. Pentru 200 de lei, statul încasează aproape 300. Dacă voiau să ajute cetățenii, ar fi anulat TVA la produsele de bază. Acestea nu sunt măsuri cinstite”, a declarat Călin Cozma, președintele executiv al FPIOR.

Reprezentanții FPIOR precizează că nu contestă necesitatea creșterii veniturilor angajaților, în special ale celor care câștigă salarii mici. Aceștia consideră însă că majorările salariale trebuie însoțite de o reducere a taxelor pe muncă.

Valentin Șoneriu, președintele FPIOR, susține că o creștere a salariului minim fără modificarea sistemului fiscal ar transfera costuri suplimentare către angajatori, fără ca salariații să beneficieze de întreaga sumă.

„Nimeni nu contestă necesitatea creșterii veniturilor tuturor angajaților, cu precădere a categoriilor celor mai vulnerabile, celor cu venituri mici. Dar, fără o strategie corectă legată de acest aspect, doar creșterea fără discernământ a salariului minim va pune o presiune mai mare pe firme și pe angajați. Obiectivul este scăderea taxării pe muncă pentru veniturile mici. Să nu uităm că suntem țara cu cea mai mare taxare a veniturilor mici din UE”, a afirmat Valentin Șoneriu.

Acesta propune inclusiv eliminarea impozitării salariului minim, considerând că o asemenea măsură ar permite angajaților cu venituri reduse să păstreze mai mulți bani. Totodată, reprezentanții patronatelor susțin că o astfel de schimbare trebuie corelată cu alte soluții pentru a nu afecta bugetul statului.

„Guvernul trebuie, la un moment dat, să înțeleagă că ar trebui să le lase acestor categorii de angajați mai mulți bani în buzunar, prin reducerea taxării veniturilor respective. Dacă vrea să aibă un impact real, ar trebui să existe zero impozitare pe salariul minim”, a adăugat Șoneriu.

Potrivit calculelor prezentate de reprezentanții industriei ospitalității, o nouă creștere a salariului minim ar reduce profitul rămas companiilor, în special celor care funcționează cu marje reduse.

În scenariul unei majorări cu 300 de lei a salariului minim, profitul brut anual rămas unei companii conduse de un antreprenor care își asumă direct riscurile activității ar ajunge la 24.699 de lei.

În cazul unei creșteri cu 500 de lei, profitul brut anual ar coborî la 23.538 de lei, potrivit estimărilor prezentate de FPIOR.

Reprezentanții organizației susțin că aproape 700.000 de firme ar putea fi expuse acestei presiuni financiare, motiv pentru care solicită o analiză atentă înaintea adoptării unei noi majorări.

„Nu poți să ceri permanent mediului privat să acopere nota de plată a unor decizii publice și să prezinți fiecare creștere de taxe sau de costuri drept o măsură în favoarea cetățeanului. Dacă vrei să crești veniturile oamenilor, trebuie să te asiguri că banii ajung la ei, nu că cea mai mare parte se întoarce la stat. Altfel, nu vorbim despre sprijinirea angajaților, ci despre o nouă metodă de colectare”, a avertizat Călin Cozma.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România solicită ca orice discuție despre creșterea salariului minim să fie însoțită de măsuri pentru reducerea poverii fiscale și protejarea puterii de cumpărare a angajaților.

În același timp, reprezentanții organizației atrag atenția asupra necesității menținerii capacității firmelor de a investi și de a crea noi locuri de muncă.

Patronatele cer Guvernului să analizeze efectele actualului sistem de taxare asupra veniturilor salariale și asupra activității companiilor, înainte de a lua o decizie privind salariul minim.

De asemenea, FPIOR consideră necesar un dialog cu partenerii sociali, astfel încât eventualele măsuri să permită creșterea veniturilor angajaților fără a genera costuri suplimentare greu de suportat de mediul privat.