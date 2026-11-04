Decizie CNAS privind cardul de sănătate. Ce se întâmplă cu consultațiile medicale în luna noiembrie

Românii pot beneficia de consultații și alte servicii medicale fără ca acestea să fie semnate obligatoriu cu cardul național de sănătate, până la 30 noiembrie 2026. Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a menținut temporar dezactivată regula care permite respingerea serviciilor medicale nesemnate cu acest document. Măsura vine în contextul adaptării sistemelor informatice pentru utilizarea cărții electronice de identitate.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că serviciile medicale acordate în luna noiembrie 2026 pot fi validate chiar dacă nu au fost semnate electronic cu cardul național de sănătate.

Instituția a decis să mențină dezactivată, până la sfârșitul lunii, regula de validare privind lipsa semnăturii cu cardul. Astfel, un serviciu medical nu poate fi respins exclusiv pentru că pacientul nu a utilizat documentul pentru confirmarea electronică a consultației.

Potrivit precizărilor CNAS, mesajul „serviciul nu a fost semnat cu cardul” are doar caracter de avertizare și informare, fără să determine automat respingerea serviciului medical.

Măsura nu reprezintă însă eliminarea cardului național de sănătate. Documentul rămâne valabil, iar furnizorii de servicii medicale îl pot utiliza în continuare.

O altă modificare vizează utilizarea cărții electronice de identitate pentru autentificarea în sistemul asigurărilor de sănătate și semnarea serviciilor medicale.

CNAS a precizat că, în luna noiembrie, Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) și Cartea Electronică de Identitate (CEI) pot fi utilizate în paralel.

Implementarea acestei funcționalități presupune adaptarea aplicațiilor și echipamentelor folosite de furnizorii de servicii medicale. Integrarea este realizată treptat, astfel încât cele două documente să poată fi utilizate în sistemele informatice.

Instituția îi încurajează pe furnizori să folosească documentele electronice atunci când este posibil și să semnaleze dificultățile tehnice întâmpinate.

CNAS a precizat că lipsa semnăturii electronice nu reprezintă, în această perioadă, un motiv suficient pentru respingerea serviciilor medicale la validare.

Cu toate acestea, măsura nu înseamnă că toate consultațiile, investigațiile sau tratamentele vor fi decontate automat.

Furnizorii trebuie să respecte în continuare celelalte condiții stabilite pentru raportarea, validarea și decontarea serviciilor medicale. Acolo unde legislația impune prezentarea unui bilet de trimitere sau îndeplinirea unor condiții privind calitatea de asigurat, aceste obligații rămân aplicabile.

Prin urmare, modificarea privește exclusiv cerința semnării serviciului cu cardul de sănătate, fără să elimine restul regulilor din sistemul public de asigurări.

Pacienții pot utiliza în continuare cardul național de sănătate atunci când merg la medic, însă lipsa semnării electronice cu acesta nu trebuie să ducă, prin ea însăși, la respingerea serviciului.

CNAS a menținut această măsură temporară pentru a evita problemele care ar putea apărea în timpul adaptării sistemelor informatice la utilizarea cărții electronice de identitate.

Regula se aplică până la 30 noiembrie 2026. Pentru perioada următoare, instituția nu a anunțat prin această măsură eliminarea definitivă a cardului național de sănătate.

Astfel, românii pot beneficia în continuare de servicii medicale în condițiile obișnuite de acces, fără ca semnarea electronică prin card să reprezinte o obligație pentru validarea acestora în luna noiembrie.