România face un pas major în prevenția și monitorizarea sănătății copiilor prin lansarea Registrului Național de Screening Neonatal și a Programului Național de Screening și Prevenție.

Evenimentul, desfășurat la Palatul Cotroceni, marchează o colaborare între autorități, medici și societatea civilă, cu scopul de a oferi fiecarei familii acces la prevenție, diagnostic și tratament adecvat încă din primele zile de viață.

Registrul Național de Screening Neonatal este un instrument esențial care urmărește monitorizarea și prevenția afecțiunilor congenitale și a problemelor medicale ale nou-născuților.

Prin acest registru, România va putea identifica rapid problemele de sănătate ale copiilor și va asigura intervenții timpurii, prevenind astfel complicațiile severe și promovând sănătatea copiilor prematuri sau vulnerabili.

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a subliniat că proiectul s-a născut dintr-un dialog real între autorități, experți medicali și organizații non-guvernamentale.

„Registrul Naţional de Screening Neonatal a prins contur în urmă cu câteva luni când ne-am reunit în aceeaşi sală cu domnul ministru şi pentru a discuta o problemă dureroasă – modul în care este gestionată situaţia copiilor născuţi prematur. Atunci am promis că nu vom rămâne doar la nivelul discuţiilor şi iată-ne astăzi aici, după trei luni, cu o soluţie concretă. Evenimentul de astăzi este dovada clară că atunci când autorităţile, societatea civilă şi profesioniştii din domeniul medical se aşază împreună la aceeaşi masă pot apărea soluţii concrete şi reale pentru comunitate. Registrul Naţional de Screening Neonatal este una dintre aceste soluţii, o măsură concretă a Ministerului Sănătăţii născută din dialog, colaborare şi responsabilitate. Este un pas esenţial pentru viitorul copiilor noştri, pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenţie, diagnostic, intervenţie şi tratament adecvat încă din primele zile de viaţă. Iar acest registru, exact acest lucru face, creează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere”, a spus Mirabela Grădinaru.

Programul Național de Screening și Prevenție vine să completeze Registrul Neonatal, oferind măsuri integrate pentru sănătatea copiilor. Aceasta include monitorizarea sănătății, diagnosticarea precoce a afecțiunilor și accesul rapid la tratament, creând un cadru sigur pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil.

Prin aceste inițiative, România poate construi politici publice de sănătate sustenabile, bazate pe date concrete și analize reale ale stării de sănătate a populației. Astfel, se creează premisele pentru programe de prevenție eficiente și pentru protecția categoriilor vulnerabile.

Registrul Neonatal și programele de prevenție fac parte din proiectul mai amplu „România în lumină”, care are ca obiectiv promovarea sănătății, educației și bunăstării pentru copii, tineri și femei, precum și sprijinirea persoanelor vulnerabile. Inițiativa promovează colaborarea între autorități, ONG-uri și comunitate și deschide un spațiu de dialog pentru identificarea soluțiilor reale și durabile în domeniul sănătății publice.

Screening complet pentru afecțiuni congenitale și probleme medicale la nou-născuți.

Intervenție rapidă și tratament adaptat fiecărui copil.

Monitorizarea sănătății copiilor prematuri și prevenirea complicațiilor severe.

Colectarea de date pentru politici publice sustenabile în sănătatea populației.