România riscă suspendarea a 3,4 miliarde de euro din PNRR. Ministrul Fondurilor Europene: Situaţia la acest moment nu este nici pe departe extrem de optimistă

România estimează că va încasa până la sfârșitul anului 2026 aproximativ 3 miliarde de euro din ultimele două cereri de plată prin PNRR. Alte 3,4 miliarde de euro ar putea fi suspendate, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Alexandru Ghigiu. Autoritățile române vor trimite Comisiei Europene documente revizuite până la 6 noiembrie. Evaluarea jaloanelor și stabilirea sumelor care pot fi plătite sunt așteptate pentru 20 noiembrie.

România mai are de atras aproximativ 6,4 miliarde de euro din PNRR prin cererile de plată 5 și 6, însă estimările prezentate miercuri de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene indică încasarea a circa 3 miliarde de euro într-o primă etapă.

Mihai Alexandru Ghigiu a explicat, într-o conferință de presă, că valoarea planului a ajuns la 20,1 miliarde de euro după trei renegocieri. Din această sumă, România a atras până acum 13,7 miliarde de euro.

Diferența de aproximativ 3,4 miliarde de euro ar urma să intre într-o procedură de suspendare, potrivit evaluărilor interne și discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene. Declarațiile ministrului indică un risc privind încasarea acestor fonduri, fără să anunțe o pierdere definitivă a întregii sume.

„România după cele trei renegocieri a rămas la o sumă de 20,1 miliarde de euro, acordate în PNRR până la acest moment. România a atras 13,7 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că undeva la circa 6,4 miliarde de euro ar trebui să fie atrase prin ultimele două cereri depuse, cererea de rambursare 5 şi 6. Din păcate, situaţia la acest moment nu este nici pe departe extrem de optimistă, estimăm şi insist pe acest cuvânt că după analiza Comisiei probabil România va încasa într-o primă fază circa 3 miliarde de euro, din cele 6,4 miliarde de euro grant şi împrumut, estimăm că – din estimările noastre interne şi a discuţiilor avute cu colegii de la CE – că vom încasa 3 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că 3,4 miliarde de euro vor trece într-o zonă de suspendare, să-i zic aşa, pentru că începând cu 31 august nu mai avem situaţia pe care am avut-o la celelalte patru cereri de rambursare”, a declarat Mihai Alexandru Ghigiu.

Autoritățile române vor transmite până vineri, 6 noiembrie, documente revizuite prin care urmăresc să demonstreze Comisiei Europene că țintele asumate au fost îndeplinite.

Evaluarea așteptată pe 20 noiembrie va stabili care dintre jaloane sunt îndeplinite integral sau parțial, precum și sumele aferente care pot fi virate României până la încheierea anului.

„Ne aşteptăm că la 20 noiembrie Comisia Europeană să decidă care sunt jaloanele îndeplinite de România sau care sunt jaloanele parţial îndeplinite de România şi sumele aferente, respectiv corecturile aferente şi să primim aceste sume până la finalul anului 2026”, a declarat ministrul.

Pentru fondurile suspendate, România ar avea la dispoziție două luni pentru a prezenta explicații suplimentare. Potrivit calendarului descris de oficial, o parte din aceste sume ar putea fi încasată în primăvara anului 2027.

Problemele identificate vizează ambele cereri de plată rămase în evaluare, a căror valoare este de 2,08 miliarde de euro pentru cererea 5 și de 4,35 miliarde de euro pentru cererea 6.

Ministrul a precizat că șase jaloane din cererea 5 prezintă dificultăți. În cazul cererii 6, care cuprinde 104 jaloane și ținte, 32 sunt expuse riscului unor penalizări sau al neîncasării sumelor corespunzătoare. El a legat această situație de amânarea mai multor reforme și ținte către finalul PNRR.