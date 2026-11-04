Bursa de Valori București a închis pe creștere miercuri. BET a avansat cu 0,52%, iar tranzacțiile au depășit 83 de milioane de lei
Sursă: Inquam Photos / George Călin
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de miercuri, 4 noiembrie 2026, cu majoritatea indicilor în creștere, după scăderile înregistrate în ziua precedentă. Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,52%, iar valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 83,11 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 15,55 milioane de euro.
Indicele BET a urcat la 34.983,90 puncte. Sectorul energetic a stagnat
Indicele BET, care urmărește cele mai lichide 20 de companii de pe Piața Reglementată, a câștigat 180,65 puncte și a închis la 34.983,90 puncte, în creștere cu 0,52%.
BET-Plus a avansat cu 0,36%, iar BET-XT, care include 25 dintre cele mai lichide titluri, s-a apreciat cu 0,48%.
Indicele BET-FI, reprezentativ pentru societățile de investiții financiare, a crescut cu 0,51%, în timp ce BET-BK, reperul fondurilor de investiții, a câștigat 0,50%.
BET-NG, indicele companiilor din energie și utilități, a încheiat ședința în scădere ușoară, cu 0,02%. Indicele BET AeRO a avansat cu 0,07%.
Banca Transilvania, OMV Petrom și Nuclearelectrica au dominat tranzacțiile
Valoarea totală a tranzacțiilor spot a fost de 83,11 milioane de lei, dintre care aproape 59,88 milioane de lei au reprezentat schimburi cu acțiuni.
Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, cu tranzacții de 15,63 milioane de lei. Acțiunile băncii s-au apreciat cu 1,59%, până la 37,08 lei.
Pe locul al doilea s-a situat OMV Petrom, cu schimburi de 5,37 milioane de lei și o scădere a cotației de 0,37%, la 1,348 lei.
Nuclearelectrica a ocupat poziția a treia, cu tranzacții de 5,07 milioane de lei. Titlurile companiei au crescut cu 2,71%, până la 60,70 lei.
Alte evoluții pozitive au fost consemnate de BRD, cu un avans de 1,57%, și Romgaz, cu 0,33%. Hidroelectrica a câștigat 0,31%, în timp ce One United Properties a pierdut 0,44%.
Green Tech International, printre cele mai mari creșteri. Rompetrol Rafinare a pierdut aproape 15%
Cele mai importante aprecieri de pe Piața Reglementată au fost înregistrate de Green Tech International, ale cărei acțiuni au crescut cu 12,07%, UAMT, cu 11,69%, și NAPOCHIM, cu 6,61%.
La polul opus, Rompetrol Rafinare a înregistrat cea mai mare scădere, de 14,89%. Acțiunile Bermas s-au depreciat cu 9,34%, iar cele ale Artego au pierdut 7,93%.
Capitalizarea companiilor de pe segmentul principal al BVB a ajuns la 712,79 miliarde de lei, potrivit datelor oficiale actualizate la ora 18:00.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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