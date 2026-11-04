Salarii mai mari pentru profesori în 2027. Sindicatele cer ca dascălii cu 25 de ani vechime să fie plătiți la nivelul medicilor specialiști

Sindicatele din învățământ cer ca salariul profesorilor cu gradul didactic I și 25 de ani vechime să fie echivalent cu cel al unui medic specialist, al cărui salariu de bază este de 9.900 de lei brut. Reprezentanții profesorilor solicită și ca salariul debutanților să fie egal cu salariul mediu brut pe economie. Propunerile au fost discutate marți, 3 noiembrie, cu reprezentanții Ministerului Educației, în perspectiva noii legi a salarizării și a bugetului pentru 2027.

Reprezentanții federațiilor sindicale din învățământ s-au întâlnit marți cu ministrul Educației și Cercetării, Sorin Costreie, și cu ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu.

Potrivit unei informări a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), prezentată de edupedu.ro, discuțiile au vizat în principal salarizarea profesorilor și măsurile care ar trebui incluse în bugetul de stat pentru 2027.

Sindicatele au solicitat ca salariul profesorului cu gradul didactic I și o vechime de 25 de ani să fie echivalent cu cel al unui medic specialist. În prezent, salariul de bază al unui medic specialist dintr-o unitate clinică standard este de 9.900 de lei brut, conform Legii nr. 153/2017.

O altă revendicare privește profesorii debutanți, pentru care federațiile cer garantarea unui salariu egal cu salariul mediu brut pe economie.

„Reprezentanții federațiilor au insistat pe garantarea principiului prin care salariul profesorului debutant să fie egal cu salariul mediu brut pe economie, iar salariul profesorului cu gradul didactic I și vechime de 25 de ani să fie echivalent cu cel al unui medic specialist”, se arată în informarea sindicală.

Pentru discutarea revendicărilor cu impact bugetar, sindicatele au solicitat o întâlnire cu premierul și cu ministrul Finanțelor.

Pe lângă majorările salariale, reprezentanții sindicatelor au cerut modificarea unor măsuri introduse prin Legea nr. 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”.

Solicitările vizează norma didactică, numărul de elevi din clase, tariful pentru plata cu ora și normativele aplicabile personalului auxiliar și administrativ.

„S-a cerut repararea măsurilor anti-educație din Legea nr. 141/2025 (norma didactică, efectivele la clasă și tariful la plata cu ora) și rediscutarea normativelor pentru personalul auxiliar și administrativ”, precizează FSLI.

Una dintre principalele nemulțumiri privește profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul didactic I. În urma modificărilor legislative, reducerea de două ore nu se mai aplică orelor de predare, ci celorlalte activități didactice.

Fostul ministru al Educației, Mihai Dimian, declara în septembrie că susține revenirea la o normă de predare de 18 ore pentru profesorii cu peste 25 de ani vechime și gradul didactic I, începând cu anul școlar 2027-2028.

Acesta considera măsura fezabilă, dar sublinia necesitatea identificării unei surse de finanțare. Impactul bugetar estimat era cuprins între 800 de milioane și un miliard de lei.

O inițiativă legislativă care prevede reducerea normei didactice cu două ore, începând cu anul școlar 2026-2027, este blocată la Comisia de buget-finanțe a Senatului, din cauza lipsei unei surse de finanțare.

Guvernul Bolojan s-a opus măsurii, arătând într-un punct de vedere transmis pe 3 septembrie că aceasta ar necesita aproximativ 7.200 de norme suplimentare și ar genera cheltuieli de 1,1 miliarde de lei anual.