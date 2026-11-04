Fonduri europene de 45,8 milioane de euro pentru pregătirea elevilor. Cine poate beneficia și până când se depun proiectele

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a lansat un apel de proiecte în valoare de 45,8 milioane de euro pentru pregătirea profesională a elevilor în domenii tehnologice de viitor. Finanțarea este asigurată integral din fonduri europene și vizează învățământul profesional, tehnic, dual și postliceal. Cererile pot fi depuse până la 31 decembrie 2026, ora 16:00.

Apelul „STEP-VET: Formare profesională la locul de muncă pentru elevii din învățământul profesional și tehnic, inclusiv învățământul dual și învățământul postliceal, în tehnologii critice” este derulat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027.

Bugetul total este de 45.786.298 de euro, finanțarea fiind asigurată în proporție de 100% prin Fondul Social European Plus.

Proiectele pot fi implementate la nivel național, inclusiv în regiunea București-Ilfov, și urmăresc dezvoltarea competențelor necesare în trei domenii: tehnologiile digitale, tehnologiile curate și biotehnologiile.

Sunt eligibile inclusiv activități legate de inteligența artificială și alte tehnologii digitale avansate, soluții pentru reducerea emisiilor și utilizarea eficientă a resurselor, precum și tehnologii din industria farmaceutică.

Programul se adresează elevilor din învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual și postliceal, cu vârste cuprinse între 15 și 28 de ani inclusiv.

Participanții trebuie să fie înscriși într-o unitate de învățământ parteneră în proiect și să aibă domiciliul sau reședința într-una dintre regiunile vizate.

Fiecare proiect trebuie să includă cel puțin 20 de participanți.

Elevii pot beneficia de orientare profesională, mentorat tehnologic, instruire în domeniul siguranței la locul de muncă și stagii practice desfășurate la angajatori.

Stagiile pot avea loc în orice regiune a țării, indiferent de domiciliul elevului, iar participarea nu poate fi condiționată de angajarea ulterioară la compania respectivă.

Finanțarea poate acoperi achiziția de utilaje, echipamente, software, platforme de simulare, materiale didactice și echipamente de protecție.

Sunt eligibile și cheltuielile pentru transportul elevilor între școală și locul de practică, precum și cele pentru medicina muncii și pregătirea teoretică.

Minimum 50% din bugetul eligibil al fiecărui proiect trebuie alocat activităților obligatorii de învățare la locul de muncă.

Unitățile de învățământ pot utiliza fondurile și pentru actualizarea programelor școlare, dezvoltarea unor module noi și adaptarea pregătirii la cerințele angajatorilor.

Cel puțin 71% dintre participanții incluși în proiect trebuie să finalizeze programul de pregătire practică.

Pot solicita finanțare instituțiile de învățământ profesional, tehnic, dual și postliceal, structurile relevante din subordinea Ministerului Educației și partenerii de practică publici sau privați.

În proiecte pot participa angajatori, asociații profesionale, camere de comerț, organizații neguvernamentale și furnizori acreditați de servicii pentru ocuparea forței de muncă.

Platforma de depunere a fost deschisă pe 29 octombrie 2026, iar termenul-limită este 31 decembrie 2026, ora 16:00.

Cererile de finanțare și documentele obligatorii trebuie transmise exclusiv prin sistemul MySMIS2021/SMIS2021+. Documentele depuse prin alte mijloace nu vor fi incluse în procesul de evaluare.