Banii intră mai devreme pe card în noiembrie 2026. Calendarul oficial pentru pensii, alocații și indemnizații
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Noiembrie 2026 aduce modificări în calendarul plăților pentru pensionari, părinți, elevi și beneficiarii de ajutoare sociale. Unele drepturi vor fi achitate mai devreme, deoarece datele obișnuite de plată coincid cu zile nelucrătoare. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat deja zilele în care vor fi virate alocațiile pentru copii și indemnizațiile, în timp ce pensiile și bursele școlare urmează calendarele aplicabile.
Când intră pensiile pe card și când ajung banii prin poștă în noiembrie
Pensionarii care primesc drepturile bănești prin intermediul conturilor bancare vor încasa pensiile în perioada 12–13 noiembrie 2026, potrivit calendarului general al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).
În această lună, 12 noiembrie cade într-o zi de joi, iar 13 noiembrie într-o zi de vineri, astfel că datele obișnuite de plată nu sunt afectate de weekend.
În cazul pensionarilor care au optat pentru plata prin Poșta Română, distribuirea drepturilor bănești se desfășoară în intervalul 1–15 ale lunii. Cum prima zi din noiembrie a fost duminică, livrările pot începe efectiv din 2 noiembrie, în funcție de programul serviciilor poștale.
Potrivit CNPP, pensionarii care nu sunt găsiți la domiciliu își pot ridica drepturile bănești de la ghișeele poștale în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.
Alocațiile și indemnizațiile pentru creșterea copilului se plătesc pe 6 noiembrie
Părinții vor primi mai devreme alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție în luna noiembrie 2026.
ANPIS a anunțat că aceste beneficii, aferente drepturilor cuvenite pentru luna octombrie, vor fi virate în conturile bancare vineri, 6 noiembrie.
Decizia de devansare a plăților a fost luată deoarece data obișnuită de 8 noiembrie cade într-o zi de duminică.
Pentru persoanele care primesc alocațiile și indemnizațiile prin mandat poștal, distribuirea sumelor va începe marți, 10 noiembrie.
Astfel, beneficiarii care au optat pentru plata prin cont bancar vor avea o dată diferită de cei care primesc drepturile prin intermediul Poștei Române.
Indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități, virate pe 13 noiembrie
Și persoanele cu dizabilități vor beneficia de plata anticipată a drepturilor sociale în această lună.
Potrivit calendarului anunțat de ANPIS, indemnizațiile și celelalte prestații sociale acordate persoanelor cu dizabilități vor fi virate în conturile bancare vineri, 13 noiembrie 2026.
Data obișnuită de plată, 14 noiembrie, cade într-o zi de sâmbătă, motiv pentru care transferurile au fost programate mai devreme.
Pentru beneficiarii care primesc banii prin mandat poștal, distribuirea drepturilor va începe miercuri, 18 noiembrie.
În ceea ce privește celelalte beneficii de asistență socială, ANPIS a precizat că plățile vor respecta calendarul obișnuit, începând cu 20 noiembrie 2026.
În această categorie se regăsesc alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de tuberculoză și cele două componente ale venitului minim de incluziune, respectiv ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii.
Data efectivă a plății depinde de tipul beneficiului și de modalitatea de încasare.
Bursele școlare din noiembrie 2026. Elevii primesc drepturile pentru două luni
Elevii care beneficiază de burse școlare urmează să primească, pe 20 noiembrie 2026, drepturile aferente lunilor septembrie și octombrie.
Este vorba despre prima plată a burselor din anul școlar 2026–2027, potrivit calendarului prevăzut în metodologia-cadru privind acordarea burselor școlare.
Reglementările stabilesc că plata burselor se realizează, în mod obișnuit, pe data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, cu o regulă distinctă pentru prima plată din anul școlar.
În noiembrie 2026, data de 20 cade într-o zi de vineri, astfel că nu este necesară devansarea plăților din cauza weekendului.
Bursele sunt achitate prin intermediul unităților de învățământ, iar elevii și părinții pot solicita informații privind situația individuală de la secretariatul școlii.
În privința indemnizațiilor de șomaj, data exactă de plată trebuie urmărită separat, în funcție de calendarul agențiilor pentru ocuparea forței de muncă.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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