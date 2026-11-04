ING Bank România confirmă restructurări și desființarea a 79 de posturi. Ce se întâmplă cu angajații afectați

ING Bank România a confirmat că pregătește o reorganizare a activităților din zona de tehnologie, în urma căreia 79 de posturi ar urma să fie desființate. Anunțul vine după apariția unor informații în mediul online potrivit cărora banca ar intenționa să elimine 163 de poziții. Reprezentanții instituției au precizat că angajații afectați vor beneficia de sprijin și de oportunități pentru ocuparea altor posturi în cadrul organizației.

ING Bank România a confirmat, la solicitarea economica.net, că analizează o reorganizare a structurii și a unor activități din departamentele de tehnologie.

Informația a apărut după ce în mediul online au circulat relatări privind o posibilă desființare a 163 de poziții. Banca a precizat însă că numărul posturilor care nu se vor mai regăsi în noua structură este de 79.

Reprezentanții ING au explicat că reorganizarea urmărește adaptarea activității la contextul actual și la nevoile clienților, astfel încât instituția să își poată menține ritmul de dezvoltare.

„ING Bank România are o istorie de 32 de ani de creștere organică și sănătoasă, iar responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că putem menține acest ritm de creștere pe termen lung. De aceea, pentru a ne adapta la contextul actual și a putea răspunde mai eficient nevoilor clienților noștri, analizăm o reorganizare a structurii și a unor activități din zona de tehnologie”, a transmis banca.

Reorganizarea nu presupune doar eliminarea unor poziții existente. Potrivit reprezentanților instituției, vor fi create și roluri noi, considerate necesare pentru dezvoltarea viitoare a organizației.

„Unele roluri vor dispărea, iar în paralel sunt create noi roluri care să consolideze organizația pentru o creștere sustenabilă. În urma acestui proces, 79 de roluri nu se vor mai regăsi în noua structură”, au precizat oficialii ING.

Banca a subliniat că propunerea de restructurare se află în etapa consultărilor cu reprezentanții angajaților, ceea ce înseamnă că procesul nu este încă finalizat.

Totodată, instituția a anunțat că persoanele afectate vor primi asistență și vor avea acces la oportunități de mobilitate internă.

„Suntem conștienți că, dincolo de discuțiile strategice, această propunere va avea un impact real asupra colegilor și vom trata întregul proces cu responsabilitate și grijă. Vom oferi sprijin colegilor afectați și le vom oferi oportunități de mobilitate în cadrul ING”, a transmis banca.

Anunțul privind reorganizarea vine în contextul în care ING Bank România a raportat o scădere a profitului în primele șase luni ale anului.

Instituția financiară a încheiat primul semestru cu un profit brut de 667,4 milioane de lei, în scădere cu 29,2% comparativ cu perioada similară a anului precedent.

ING Bank România are aproximativ 2,2 milioane de clienți, potrivit datelor prezentate de instituție.