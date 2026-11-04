ING Bank România confirmă restructurări și desființarea a 79 de posturi. Ce se întâmplă cu angajații afectați
SURSA FOTO: Dreamstime
ING Bank România a confirmat că pregătește o reorganizare a activităților din zona de tehnologie, în urma căreia 79 de posturi ar urma să fie desființate. Anunțul vine după apariția unor informații în mediul online potrivit cărora banca ar intenționa să elimine 163 de poziții. Reprezentanții instituției au precizat că angajații afectați vor beneficia de sprijin și de oportunități pentru ocuparea altor posturi în cadrul organizației.
ING Bank România pregătește desființarea a 79 de posturi din zona de tehnologie
ING Bank România a confirmat, la solicitarea economica.net, că analizează o reorganizare a structurii și a unor activități din departamentele de tehnologie.
Informația a apărut după ce în mediul online au circulat relatări privind o posibilă desființare a 163 de poziții. Banca a precizat însă că numărul posturilor care nu se vor mai regăsi în noua structură este de 79.
Reprezentanții ING au explicat că reorganizarea urmărește adaptarea activității la contextul actual și la nevoile clienților, astfel încât instituția să își poată menține ritmul de dezvoltare.
„ING Bank România are o istorie de 32 de ani de creștere organică și sănătoasă, iar responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că putem menține acest ritm de creștere pe termen lung. De aceea, pentru a ne adapta la contextul actual și a putea răspunde mai eficient nevoilor clienților noștri, analizăm o reorganizare a structurii și a unor activități din zona de tehnologie”, a transmis banca.
Angajații afectați vor avea posibilitatea să ocupe alte posturi în cadrul ING
Reorganizarea nu presupune doar eliminarea unor poziții existente. Potrivit reprezentanților instituției, vor fi create și roluri noi, considerate necesare pentru dezvoltarea viitoare a organizației.
„Unele roluri vor dispărea, iar în paralel sunt create noi roluri care să consolideze organizația pentru o creștere sustenabilă. În urma acestui proces, 79 de roluri nu se vor mai regăsi în noua structură”, au precizat oficialii ING.
Banca a subliniat că propunerea de restructurare se află în etapa consultărilor cu reprezentanții angajaților, ceea ce înseamnă că procesul nu este încă finalizat.
Totodată, instituția a anunțat că persoanele afectate vor primi asistență și vor avea acces la oportunități de mobilitate internă.
„Suntem conștienți că, dincolo de discuțiile strategice, această propunere va avea un impact real asupra colegilor și vom trata întregul proces cu responsabilitate și grijă. Vom oferi sprijin colegilor afectați și le vom oferi oportunități de mobilitate în cadrul ING”, a transmis banca.
Profitul ING Bank România a scăzut cu 29,2% în primul semestru
Anunțul privind reorganizarea vine în contextul în care ING Bank România a raportat o scădere a profitului în primele șase luni ale anului.
Instituția financiară a încheiat primul semestru cu un profit brut de 667,4 milioane de lei, în scădere cu 29,2% comparativ cu perioada similară a anului precedent.
ING Bank România are aproximativ 2,2 milioane de clienți, potrivit datelor prezentate de instituție.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.