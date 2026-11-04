România își consolidează poziția în negocierile europene. Alexandru Nazare: Nu mai este în situaţia de acum un an
SURSA FOTO: Inquam Photos / Tudor Pana - Alexandru Nazare
România își întărește poziția în negocierile europene prin reducerea deficitului bugetar și respectarea angajamentelor fiscale. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, 4 noiembrie, că rezultatele obținute oferă țării argumente mai solide în discuțiile cu partenerii europeni. Oficialul a pregătit, împreună cu echipa ministerului, participarea la reuniunea ECOFIN din 9-10 noiembrie, de la Bruxelles. Datele Ministerului Finanțelor indică o diminuare a deficitului în primele nouă luni ale anului 2026, concomitent cu majorarea investițiilor publice.
Alexandru Nazare: Reducerea deficitului bugetar întărește poziția României în negocierile europene
Reducerea deficitului bugetar și continuarea consolidării fiscale reprezintă, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, elemente esențiale pentru consolidarea poziției României în negocierile desfășurate la nivelul Uniunii Europene. Oficialul consideră că rezultatele înregistrate în ultimul an permit autorităților române să susțină cu argumente mai puternice măsurile necesare economiei naționale.
Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, ministrul a explicat că situația fiscal-bugetară a României s-a îmbunătățit față de anul precedent, însă menținerea acestui progres presupune continuarea măsurilor de consolidare.
„România nu mai este în situaţia de acum un an. Progresele în reducerea deficitului ne oferă argumente mai solide pentru aceste discuţii. Efortul de consolidare trebuie continuat, iar rezultatele acestuia trebuie folosite şi pentru a susţine, la nivel european, soluţii adaptate presiunilor cu care se confruntă economia noastră”, a scris ministrul, potrivit Agerpres.
Declarațiile vin în contextul pregătirilor pentru următoarea reuniune a miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană, în cadrul căreia România urmează să își susțină pozițiile asupra dosarelor aflate în negociere.
Ministerul Finanțelor pregătește participarea României la reuniunea ECOFIN din 9-10 noiembrie
Ministrul Finanțelor a anunțat că miercuri a avut loc o reuniune tehnică alături de specialiștii instituției, dedicată analizării subiectelor care vor fi discutate la Bruxelles, în perioada 9-10 noiembrie.
Întâlnirea a urmărit evaluarea dosarelor europene aflate în negociere și identificarea demersurilor prin care România își poate reprezenta mai eficient interesele economice în cadrul Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN).
„Am avut astăzi o întâlnire tehnică cu echipa Ministerului Finanţelor, pentru pregătirea participării la o nouă reuniune a miniştrilor de finanţe din UE, la Bruxelles, pe 9 şi 10 noiembrie. Am analizat împreună cu echipa dosarele aflate în negociere şi demersurile prin care putem susţine mai bine interesele economiei româneşti”, a precizat Nazare.
Pregătirile pentru reuniunea europeană se desfășoară în condițiile în care autoritățile române urmăresc să valorifice îmbunătățirea indicatorilor bugetari în discuțiile cu celelalte state membre.
Respectarea țintelor fiscal-bugetare este esențială pentru credibilitatea României
Alexandru Nazare a subliniat că influența României în negocierile europene depinde atât de rezultatele politicilor economice interne, cât și de capacitatea autorităților de a prezenta argumente tehnice și de a coopera cu statele membre care urmăresc obiective similare.
Potrivit ministrului, respectarea angajamentelor fiscal-bugetare contribuie direct la consolidarea credibilității României în cadrul ECOFIN, iar progresele realizate în ultimul an trebuie valorificate în procesul decizional european.
„Poziţia României în negocierile din cadrul ECOFIN se construieşte prin rezultate interne, argumente tehnice solide şi cooperare cu statele care au interese comune. Din acest punct de vedere, seriozitatea în respectarea ţintelor fiscal – bugetare ne întăreşte credibilitatea la masa negocierilor. Responsabilitatea noastră este să folosim credibilitatea recâştigată în ultimul an pentru a susţine interesele României acolo unde se iau deciziile”, a subliniat ministrul Finanţelor.
Deficitul bugetar a coborât la 3,81% din PIB, iar investițiile publice au ajuns la 107,77 miliarde de lei
Datele prezentate în Raportul privind execuția bugetară pe trimestrul III, publicat recent de Ministerul Finanțelor, arată o reducere a deficitului bugetar în primele nouă luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.
Astfel, deficitul a reprezentat 3,81% din produsul intern brut în intervalul ianuarie-septembrie 2026, față de 5,31% din PIB în perioada corespunzătoare a anului trecut. Diferența indică o diminuare de 1,5 puncte procentuale.
În același interval, investițiile publice au înregistrat o creștere de aproximativ 30%, ajungând la 107,77 miliarde de lei, potrivit datelor comunicate de Ministerul Finanțelor. Evoluția arată că majorarea cheltuielilor pentru investiții a avut loc în paralel cu reducerea deficitului bugetar.
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