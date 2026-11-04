Avertisment MAE pentru Franța. Joi, 5 noiembrie, este anunțată grevă generală și manifestații
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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află în Franța sau intenționează să ajungă în această țară. Joi, 5 noiembrie 2026, este anunțată o grevă interprofesională la nivel național, însoțită de manifestații în mai multe regiuni. Transportul public, circulația trenurilor, zborurile și alte servicii esențiale ar putea fi afectate.
Grevă națională în Franța. Trenurile, avioanele și transportul public ar putea fi afectate
Potrivit atenționării transmise de Ministerul Afacerilor Externe, greva anunțată pentru joi ar putea provoca perturbări în numeroase sectoare de activitate din Franța.
Printre cele mai afectate servicii s-ar putea număra transportul feroviar și public, transportul aerian și activitatea aeroporturilor.
De asemenea, sunt posibile întreruperi sau întârzieri în educație, administrația publică, spitale și alte servicii medicale.
Circulația rutieră ar putea fi îngreunată în zonele în care vor avea loc manifestații.
MAE le recomandă cetățenilor români să evite locurile în care sunt organizate proteste, să respecte indicațiile autorităților franceze și să își planifice deplasările ținând cont de eventualele întârzieri.
Cum pot verifica românii dacă trenurile și zborurile sunt afectate de grevă
Pentru transportul feroviar, călătorii pot consulta aplicația SNCF Connect sau site-ul oficial al operatorului francez, unde sunt disponibile informații actualizate despre circulația trenurilor.
Pot fi verificate inclusiv serviciile TGV, Ouigo, TER, Intercités, Transilien și trenurile internaționale.
În Paris și regiunea pariziană, aplicația Bonjour RATP oferă informații despre perturbările transportului public și propune rute alternative.
În ceea ce privește transportul aerian, MAE recomandă verificarea site-urilor aeroporturilor de plecare și destinație, precum și a informațiilor transmise de companiile aeriene.
Numerele de telefon la care românii pot solicita asistență consulară
Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară pot contacta Consulatul General al României la Paris la numerele +33 1 47 05 29 66 și +33 1 47 05 27 55.
Pentru situațiile de urgență, MAE pune la dispoziție numere de telefon în funcție de circumscripția consulară:
- Paris: +33 6 80 71 37 29
- Marsilia: +33 6 10 02 71 64
- Lyon: +33 6 43 62 77 36
- Strasbourg: +33 6 27 05 00 22
Românii pot consulta și paginile oficiale ale misiunilor diplomatice și consulare, precum și aplicația „Călătorește informat”, care oferă recomandări și informații pentru deplasările în străinătate.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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