Comisia Europeană nu mai are încredere în România. Ministrul Fondurilor Europene avertizează: Suntem într-o situație complicată
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Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a declarat că România se confruntă cu o problemă de credibilitate în relația cu Comisia Europeană, după ce mai multe angajamente asumate în trecut nu au fost respectate. Oficialul a avertizat că deficitul bugetar real ar putea fi mai mare decât cel cunoscut în prezent, din cauza unor facturi încă neevidențiate. În aceste condiții, obținerea unei ținte de deficit mai mari pentru 2027 ar putea fi dificilă.
Mihai Ghigiu: Comisia Europeană nu mai are încredere în promisiunile României
Invitat miercuri seara la Antena 3 CNN, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a vorbit despre discuțiile purtate recent la Bruxelles cu reprezentanții Comisiei Europene. Deși întâlnirea a vizat în principal Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), discuțiile au abordat și situația financiară a României.
„Tema discuțiilor a fost mai degrabă zona de PNRR, însă Comisia și specialiștii s-au arătat dispuși la orice negociere. Problema este că nu mai au încredere în noi”, a declarat Mihai Ghigiu.
Ministrul a explicat că această lipsă de încredere este consecința angajamentelor asumate de autoritățile române, care nu au fost întotdeauna respectate.
„Le-am promis de foarte multe ori că se vor întâmpla anumite lucruri și nu s-au întâmplat”, a precizat acesta.
România ar putea negocia o țintă de deficit mai mare pentru 2027, dar flexibilitatea este limitată
Întrebat dacă autoritățile române ar putea obține acordul Comisiei Europene pentru o țintă de deficit mai mare anul viitor, Mihai Ghigiu a admis că există posibilitatea unor negocieri. Totuși, ministrul a avertizat că situația finanțelor publice este mai complicată decât arată datele cunoscute în prezent.
„O flexibilitate eu cred că se poate, însă noi în momentul de față suntem într-o situație mult mai complicată decât vedem în ceea ce privește deficitul”, a declarat oficialul.
Acesta a subliniat că reprezentanții Comisiei Europene înțeleg limitele măsurilor de austeritate, dar a insistat asupra necesității respectării angajamentelor fiscale.
„Au înțeles și ei cu siguranță că austeritatea și doar austeritatea nu mai poate continua în România. Însă, angajamentele României de a ne păstra în zona de echilibru fiscal vor trebui să continue”, a spus ministrul.
Facturile pentru Anghel Saligny și CNI ar putea modifica situația deficitului bugetar
Una dintre problemele semnalate de Mihai Ghigiu privește facturile aferente unor programe de investiții publice, inclusiv Programul Anghel Saligny și proiectele derulate prin Compania Națională de Investiții (CNI).
Potrivit ministrului, există obligații financiare care nu au fost încă evaluate complet, ceea ce îngreunează stabilirea situației reale a deficitului.
„Noi încă nu știm cu adevărat cât este deficitul. E posibil să ne trezim la finalul zilei, cum face toate calculele, că deja am depășit acel deficit pe care România și l-a asumat”, a avertizat Mihai Ghigiu.
În aceste condiții, oficialul consideră puțin probabil ca Executivul european să accepte o abatere semnificativă de la angajamentele fiscale ale României.
„Mi-e greu să cred că Comisiunea Europeană va fi dispusă să ne dea o marjă foarte mare de flexibilitate”, a conchis ministrul.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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