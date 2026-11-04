Ce se întâmplă cu indexarea de la 1 ianuarie 2027. Ministrul Muncii anunță: Cu certitudine se măresc pensiile

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri seara, că pensiile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2027, însă procentul final nu a fost încă stabilit. Oficialul a indicat o posibilă indexare de 7,3%, precizând că aceasta nu reprezintă o promisiune a Guvernului. În decembrie 2026, pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei urmează să primească și a doua tranșă a ajutorului financiar, cuprinsă între 300 și 500 de lei.

Ministrul Muncii a afirmat că pensiile vor crește de la începutul anului viitor, dar a atras atenția că procentul exact trebuie stabilit în urma calculelor și discuțiilor bugetare.

„Cu certitudine se măresc pensiile de la 1 ian 2027. Dacă ar fi să trimit mâine procentul, ar fi 7,3. Dar nu pot să spun că aceasta este promisiunea guvernului”, a declarat Florin Manole, potrivit intervenției de miercuri seara la Antena 3 CNN.

Aplicarea unei indexări de 7,3% ar însemna, orientativ, o creștere de 73 de lei pentru o pensie de 1.000 de lei și de aproximativ 219 lei pentru una de 3.000 de lei.

Ministrul a recunoscut că majorările nu sunt mari, dar a subliniat că pot acoperi o parte din cheltuielile gospodăriilor cu venituri reduse.

„Nu e mult. Dar acoperă o bună parte din factura la energie a unei familii modeste”, a explicat acesta.

Potrivit informațiilor publicate anterior de Antena 3 CNN, o decizie privind indexarea pensiilor ar urma să fie luată la mijlocul lunii, după clarificarea resurselor bugetare disponibile.

Surse guvernamentale au indicat două variante aflate în discuție, respectiv majorări de 5% sau 7,3%.

Florin Manole a susținut anterior că estimarea de 7,3% ar presupune un impact bugetar de aproximativ 9,6 miliarde de lei. Ministrul a respins posibilitatea înghețării pensiilor și a declarat că susține aplicarea formulei legale de indexare.

Totuși, decizia finală trebuie să țină cont și de constrângerile bugetare asumate de România.

Pe lângă discuțiile privind indexarea pensiilor, Ministerul Muncii a confirmat acordarea celei de-a doua tranșe a sprijinului financiar pentru pensionarii cu venituri reduse.

Banii vor fi plătiți odată cu pensia din decembrie 2026, în funcție de veniturile lunare ale beneficiarilor.

Venit lunar Ajutor în decembrie Până la 1.500 de lei inclusiv 500 de lei Între 1.501 și 2.000 de lei inclusiv 400 de lei Între 2.001 și 3.000 de lei inclusiv 300 de lei

Aceste sume reprezintă a doua jumătate a sprijinului stabilit pentru anul 2026.

Ministrul Muncii a precizat că prioritatea sa rămâne creșterea veniturilor pensionarilor, în condițiile în care Guvernul trebuie să respecte și angajamentele privind deficitul bugetar.

România are aproximativ 4,67 milioane de pensionari, pensia medie fiind de 2.785 de lei, iar valoarea punctului de referință de 81 de lei.