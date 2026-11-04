Bursele au reacționat puternic după alegerile din SUA. Economistul Radu Georgescu explică de ce unele acțiuni au crescut cu 10%: Azi a fost o zi memorabilă
SURSA FOTO: Facebook, Radu Georgescu - expertul contabil Radu Georgescu
Piețele bursiere au înregistrat miercuri, 4 noiembrie, variații importante, pe fondul rezultatelor alegerilor din Statele Unite. Economistul Radu Georgescu a atras atenția asupra creșterii acțiunilor companiilor care exploatează aur, dar și asupra evoluției titlurilor ING. În același timp, acțiunile companiilor din energie au înregistrat scăderi. Economistul urmărește și posibilele efecte asupra Bursei de Valori București, unde sectorul energetic are o pondere importantă.
Radu Georgescu: Acțiunile companiilor care extrag aur au crescut cu 10% într-o singură zi
Economistul Radu Georgescu a analizat evoluția burselor internaționale și a asociat creșterile înregistrate de anumite companii cu rezultatele alegerilor din Statele Unite, câștigate de democrați, potrivit afirmațiilor sale.
Într-o postare pe rețelele sociale, acesta a descris ședința bursieră drept una neobișnuită, susținând că asemenea evoluții apar foarte rar pe piețele financiare.
„Azi a fost o zi memorabilă
Dacă ai acțiuni, deja știi asta.
O zi ca asta apare o dată la 10 ani.
Motivul este că alegerile din America au fost câștigate de democrați.
Era să spun socialiști : )”, a scris Radu Georgescu.
În interpretarea economistului, rezultatul electoral ar putea favoriza politici economice care presupun creșterea cantității de bani din economie. El consideră că investitorii au anticipat această posibilitate, iar reacția s-a reflectat în evoluția acțiunilor companiilor care exploatează aur.
„Pe planeta Pământ se întorc politicile socialiste.
Pe românește, se vor tipări și mai mulți bani.
Banii destepti inteleg lucrul acesta
Acțiunile firmelor care extrag aur au crescut cu 10%.
Într-o zi.
Acum 2 zile am explicat de ce cumpăr lunar aur”, a explicat economistul.
Acțiunile ING au crescut cu 6%, în ziua anunțului privind reducerea personalului din România
Radu Georgescu a prezentat și evoluția acțiunilor ING, care, potrivit datelor menționate de acesta, au înregistrat o apreciere de 6% într-o singură ședință bursieră.
Creșterea a coincis cu anunțul ING România privind participarea la programul de reducere a costurilor derulat la nivelul grupului bancar. Economistul a precizat că măsurile presupun eliminarea a 100 de posturi în România.
„Azi ING România a anunțat că participă la planul de reducere a costurilor la nivel de grup și dă 100 de oameni afară.
Acțiunile ING au crescut cu 6%.
Într-o zi”, a transmis Radu Georgescu.
Bursa de Valori București, urmărită după scăderea acțiunilor din energie
O altă evoluție semnalată de economist privește sectorul energetic, ale cărui acțiuni au înregistrat scăderi pe piețele internaționale.
Radu Georgescu a atras atenția că această situație ar putea avea relevanță și pentru Bursa de Valori București, având în vedere ponderea ridicată a companiilor energetice în structura indicelui BET.
Potrivit acestuia, aproximativ 50% din indicele principal al bursei românești este reprezentat de companii din energie, motiv pentru care următoarea ședință de tranzacționare prezintă interes.
„Azi s-au prăbușit acțiunile firmelor de energie.
De văzut cum va reacționa mâine bursa din București, unde 50% din indicele BET sunt firme din energie.
Să fie economie!”, a scris Radu Georgescu.
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