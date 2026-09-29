Ce au găsit angajații într-un e-mail aparent banal. Mai bine nu l-ar fi deschis niciodată, vestea a venit ca un trăsnet

Peste o sută de bancheri ai ANZ Bank din Australia au aflat întâmplător că urmează să își piardă locurile de muncă, după ce au primit un e-mail automat prin care li se cerea să returneze laptopul, telefonul mobil și cardul de acces.

Mesajul a fost generat de sistemul de resurse umane al băncii și transmis înainte ca angajații vizați să fie informați oficial despre restructurarea posturilor lor, potrivit presei australiene și informațiilor publicate de presa citată. Incidentul s-a produs într-o perioadă în care ANZ Bank derula un amplu proces de reorganizare.

Planul grupului bancar prevedea eliminarea unui număr important de locuri de muncă până în septembrie 2026, iar angajații aflați în poziții de conducere au ajuns să primească notificarea administrativă înaintea discuțiilor oficiale cu managerii, relatează lacremedugaming.fr.

Mai exact, sistemul intern de resurse umane al băncii a transmis automat un mesaj standard prin care anumitor angajați li se solicita să predea echipamentele de serviciu. Printre obiectele menționate se aflau laptopul, telefonul mobil și legitimația de acces.

Pentru mai mult de o sută de angajați cu funcții de conducere, mesajul a reprezentat primul semn că pozițiile lor urmau să fie desființate. Aceștia nu fuseseră încă informați oficial cu privire la decizia angajatorului.

Procedura fusese concepută pentru etapa de încheiere a contractului de muncă, însă notificarea a fost transmisă înainte ca managerii să poarte discuțiile individuale cu persoanele vizate. Astfel, un mesaj destinat unei operațiuni administrative a ajuns să dezvăluie informații despre concedieri înainte de comunicarea oficială.

Situația a fost legată de modul în care fuseseră introduse și procesate în sistem anumite modificări privind posturile afectate de restructurare. Automatizarea procesului a făcut ca mesajele asociate plecării din companie să fie expediate înainte de momentul stabilit pentru informarea angajaților.

Financial Sector Union, sindicatul reprezentativ pentru sectorul financiar din Australia, a descris metoda drept „dezgustătoare” și a criticat modul în care banca a gestionat procesul de restructurare.

ANZ Bank a confirmat că transmiterea mesajelor înaintea discuțiilor cu angajații a fost rezultatul unei erori de automatizare. Instituția bancară și-a cerut scuze pentru incident și a recunoscut că unii angajați au primit astfel informația despre situația posturilor lor înainte de întâlnirile oficiale cu superiorii.

Ulterior, banca le-a transmis angajaților un mesaj referitor la situația creată. Bruce Rush, responsabil al diviziei de retail a ANZ, a declarat, potrivit publicației GameStar, că instituția dorește să îi trateze pe cei afectați „cu demnitate și respect”.

Acesta a precizat, de asemenea, că angajaților afectați urma să li se ofere sprijin psihologic. Măsura a fost anunțată după ce eroarea informatică a făcut ca procesul administrativ asociat plecării din companie să fie declanșat înainte de comunicarea directă a deciziilor către persoanele vizate.

Episodul s-a produs pe fondul unui plan amplu de restructurare coordonat de noul director general al ANZ, Nuno Matos. Strategia băncii prevedea eliminarea a aproximativ 3.500 de posturi permanente până în septembrie 2026, precum și renunțarea la colaborarea cu aproximativ 1.000 de contractori.

Măsurile fac parte din strategia ANZ 2030, prin care grupul bancar urmărește reducerea riscurilor și simplificarea operațiunilor. Restructurarea presupune modificări ale structurii organizaționale și reducerea numărului de posturi, iar sistemele interne de resurse umane sunt utilizate pentru gestionarea etapelor administrative asociate acestor schimbări.

În cazul proceselor de încetare a contractelor de muncă, sistemele informatice ale companiilor mari pot declanșa automat mai multe acțiuni. Acestea pot include dezactivarea accesului la platformele interne, recuperarea echipamentelor de serviciu și transmiterea unor notificări către departamentele sau managerii responsabili.

La ANZ, aceste proceduri au fost activate după ce anumite poziții au fost marcate în sistemul de resurse umane ca fiind „redundante”. Potrivit informațiilor prezentate despre incident, marcarea posturilor a precedat discuțiile oficiale cu angajații care urmau să fie afectați de restructurare.

În lipsa unei verificări umane suplimentare sau a unei etape de aprobare înaintea transmiterii mesajelor, sistemul a expediat notificările prea devreme. Angajații au putut astfel să afle despre eliminarea posturilor lor dintr-un mesaj automat, înainte ca banca să le comunice direct decizia.

E-mailul care trebuia să anunțe o formalitate administrativă legată de predarea echipamentelor a devenit, în practică, primul indiciu privind concedierea. Mesajul a ajuns ulterior să fie distribuit pe rețelele sociale și pe Reddit, după ce angajații au aflat despre eroarea produsă de sistem.

Incidentul a atras atenția asupra modului în care automatizarea proceselor de resurse umane poate interacționa cu etapele sensibile ale unei restructurări. În cazul ANZ, o operațiune tehnică programată pentru perioada de după comunicarea deciziilor a fost declanșată înainte ca discuțiile individuale să aibă loc.

Planul de reducere a numărului de posturi al ANZ continuă până în septembrie 2026, iar incidentul legat de e-mailurile transmise prematur a apărut în timpul acestei perioade de reorganizare a grupului bancar.