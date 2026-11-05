Când scapă românii de vizele pentru SUA. Cotroceniul vine cu noi explicații despre programul Visa Waiver

România nu are încă un termen stabilit pentru includerea în programul Visa Waiver, care le-ar permite cetățenilor români să călătorească în Statele Unite fără viză pentru perioade de cel mult 90 de zile. Vlad Ionescu, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale, a declarat că eliminarea vizelor rămâne o prioritate a diplomației române. Discuțiile cu autoritățile americane continuă, după ce administrația Donald Trump a suspendat implementarea programului în martie 2025 și a retras ulterior desemnarea României.

România a primit aprobarea pentru includerea în programul Visa Waiver la 10 ianuarie 2025, când autoritățile americane au anunțat că țara noastră devine al 43-lea stat admis și primul din regiunea Mării Negre care îndeplinea condițiile pentru participare.

Conform calendarului stabilit inițial, cetățenii români ar fi urmat să beneficieze de eliminarea vizelor începând cu 31 martie 2025. Măsura ar fi permis deplasările în Statele Unite pentru turism sau afaceri, pentru perioade de maximum 90 de zile, fără parcurgerea procedurii obișnuite de obținere a vizei.

În schimb, călătorii ar fi trebuit să completeze online o solicitare pentru autorizația electronică ESTA, document necesar persoanelor care utilizează programul Visa Waiver.

Calendarul a fost modificat după revenirea lui Donald Trump la conducerea Statelor Unite. La 25 martie 2025, Departamentul pentru Securitate Internă al SUA a comunicat suspendarea implementării programului în cazul României și inițierea unei reevaluări a desemnării.

Ulterior, la 2 mai 2025, instituția americană a anunțat retragerea oficială a României din Visa Waiver. Decizia a fost justificată prin obiectivele administrației privind securitatea frontierelor și controlul imigrației. Autoritățile de la Washington au precizat că participarea României ar putea fi analizată din nou, în eventualitatea îndeplinirii criteriilor prevăzute de legislația americană.

Eliminarea vizelor pentru Statele Unite continuă să figureze printre obiectivele urmărite de diplomația română, în pofida deciziei adoptate anul trecut de administrația americană. Vlad Ionescu, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale, a explicat că subiectul este abordat în continuare în relația bilaterală, potrivit News.ro.

„Este un obiectiv al diplomației române, de-a lungul timpului, pe care l-a urmărit constant. (…) Este un obiectiv pe care îl urmărim, pe care îl tratăm constant în dialogul cu administrația americană”, a declarat consilierul de stat.

Reprezentantul Administrației Prezidențiale a asociat schimbarea poziției Washingtonului cu prioritățile politice ale actualei administrații americane, în special cu accentul pus pe combaterea migrației ilegale.

Potrivit acestuia, imigrația a devenit un subiect central al dezbaterilor politice atât în Statele Unite, cât și în Europa, influențând deciziile autorităților și modul în care sunt abordate anumite politici.

„Chestiunea migrației ilegale a devenit în Statele Unite, dar a devenit și în Europa, acum, o temă principală de campanie. Ea este instrumentalizată, este exacerbată, este utilizată de actorii politici. Populația, bineînțeles, este foarte reactivă și foarte sensibilă la aceste aspecte. Deci, ca să zic așa, suntem cumva o victimă a conjuncturii”, a explicat Vlad Ionescu.

Autoritățile române nu pot indica, în prezent, o dată la care cetățenii ar putea beneficia de călătorii fără viză în Statele Unite, însă Administrația Prezidențială susține că demersurile diplomatice pentru reluarea programului nu au fost abandonate.

Vlad Ionescu nu a avansat un termen pentru o eventuală nouă desemnare a României. Oficialul consideră însă că retragerea din Visa Waiver nu trebuie interpretată drept o închidere definitivă a posibilității de aderare, făcând o comparație cu negocierile desfășurate anterior pentru intrarea în spațiul Schengen.

„Chiar și dacă am intra în această logică a ferestrelor care se închid sau se deschid, până la urmă, ele nu se închid niciodată definitiv și e un proces iterativ care continuă și care continuă să reprezinte o prioritate pentru noi”, a declarat consilierul prezidențial.

În mai 2026, Oana Țoiu, aflată atunci la conducerea interimară a Ministerului Afacerilor Externe, declara că dialogul cu autoritățile americane privind programul Visa Waiver nu fusese întrerupt, în ciuda retragerii desemnării României.

Oficialul preciza că participarea României se numără printre subiectele reevaluate de administrația Donald Trump și că reluarea procesului presupune inclusiv existența unui acord politic între București și Washington.

Până la adoptarea unei noi decizii de către autoritățile americane, cetățenii români care intenționează să călătorească în Statele Unite în scop turistic sau de afaceri trebuie să solicite în continuare viza corespunzătoare, conform procedurilor în vigoare.