Reorganizare la Ministerul Muncii. Florin Manole anunță schimbări în departamente: Nu vreau să dau pe nimeni afară

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că pregătește o reorganizare a instituției, la cinci luni de la revenirea în funcție. Măsura nu va presupune concedieri, ci redistribuirea angajaților către departamentele care au un volum mai mare de activitate. Ministrul susține că există diferențe importante între sarcinile personalului din diferitele structuri ale instituției.

Ministerul Muncii urmează să treacă printr-un proces de reorganizare, a anunțat Florin Manole, miercuri seară, la Antena 3 CNN. Ministrul a explicat că intenționează să redistribuie resursele umane astfel încât departamentele cu un volum ridicat de muncă să beneficieze de mai mult personal.

Potrivit acestuia, reorganizarea nu are ca obiectiv reducerea numărului de angajați, ci o repartizare mai eficientă a personalului existent.

„Vă spun că și eu voi face o reorganizare în minister, nu pentru că vreau să dau pe cineva afară și nu o să fac asta, ci pentru că vreau să aloc mai multe resurse umane în departamentele cu mai mare încărcare de muncă”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a precizat că există structuri în care angajații au numeroase responsabilități, în timp ce alte departamente se confruntă cu un volum mai redus de activitate.

Pentru a explica diferențele dintre departamente, Florin Manole a prezentat o situație întâlnită chiar în ziua declarațiilor.

Acesta a povestit că, după o întâlnire cu premierul, s-a întors la sediul Ministerului Muncii în jurul orei 18:00 și a observat că unii angajați abia își încheiau activitatea, în timp ce alții continuau să lucreze.

„Astăzi m-am întors de la o întâlnire cu premierul și când urcam în minister la ora 6, erau oameni care abia plecau atunci, unii au stat și peste ora 6. Programul de lucru nu se termină la 6”, a afirmat ministrul.

Florin Manole a subliniat că nu toți salariații au aceeași încărcătură profesională, iar această situație trebuie avută în vedere atunci când sunt repartizate resursele umane.

Ministrul a indicat Direcția de Asistență Socială drept unul dintre departamentele în care angajații au numeroase sarcini de îndeplinit.

Acesta a recunoscut că există și alte structuri ale ministerului unde volumul de muncă este mai mic, însă a evitat să le nominalizeze pentru a nu expune public angajații respectivi.

„Deci sunt oameni care stau mai mult la muncă decât alții și sunt departamente în minister – și trebuie să o recunosc, nu o să fac public shaming acum să zic cine – dar care nu au încărcătura celor care lucrează la Asistență socială, de exemplu”, a explicat Florin Manole.

Reorganizarea anunțată ar urma să țină cont de aceste diferențe și să permită transferul personalului către departamentele care au nevoie de mai mulți angajați.