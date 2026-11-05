Operațiunea Jupiter continuă cu aproape 400 de percheziții în România. Prejudicii de peste 33 de milioane de lei

Polițiștii desfășoară joi, 5 noiembrie, o nouă serie de acțiuni în cadrul operațiunii „Jupiter”, ajunsă în a patra zi. Aproape 400 de percheziții au loc în București și în mai multe județe, în dosare care vizează infracțiuni economice, fapte de violență, arme deținute ilegal și infracțiuni împotriva mediului. Prejudiciile identificate depășesc 33 de milioane de lei.

Operațiunea „Jupiter” continuă joi, pentru a patra zi consecutivă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Potrivit autorităților, în cursul zilei sunt desfășurate 91 de acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în aplicare 397 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în mai multe județe.

Cercetările vizează numeroase infracțiuni, printre care evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, abuzul în serviciu, gestiunea frauduloasă și falsul informatic.

Anchetatorii investighează și fapte de proxenetism, furt calificat, tentativă de omor, agresiune sexuală asupra minorilor și racolare a minorilor în scopuri sexuale.

Sunt vizate, de asemenea, infracțiuni privind regimul armelor și munițiilor, produsele accizabile și exercitarea fără drept a unor profesii sau activități.

Conform Poliției Române, investigațiile efectuate în dosarele penale vizate de operațiune au dus la identificarea unor prejudicii de peste 33.090.760 de lei.

O componentă importantă a acțiunilor o reprezintă combaterea infracționalității economico-financiare și recuperarea sumelor care ar fi fost sustrase din bugetul de stat sau din patrimoniul persoanelor fizice și juridice.

Polițiștii urmăresc identificarea bunurilor și valorilor provenite din activități infracționale, pentru a putea dispune indisponibilizarea acestora și instituirea măsurilor asigurătorii necesare recuperării prejudiciilor.

O altă direcție a operațiunii vizează persoanele suspectate că ar fi cumpărat sau ar deține ilegal arme și muniții.

În mai multe dosare sunt cercetate achiziții de arme neletale supuse autorizării, realizate prin intermediul comenzilor online, dar și posibile cazuri de deținere fără drept a unor arme letale.

Totodată, anchetatorii verifică activități care ar fi afectat mediul și patrimoniul natural.

Investigațiile includ gestionarea și eliminarea ilegală a deșeurilor, dezmembrările auto efectuate fără autorizație, transportul și abandonarea deșeurilor, precum și tăierea ilegală și furtul de arbori.

Pe lângă perchezițiile domiciliare, polițiștii pun în executare mandate de aducere, audiază persoanele vizate de anchete și aplică sechestre asigurătorii asupra bunurilor și valorilor identificate în cadrul cercetărilor.