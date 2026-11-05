OpenAI accelerează generarea imaginilor cu 50% și introduce o funcție nouă în ChatGPT: GIF-uri animate

Din cuprinsul articolului OpenAI introduce o funcție nouă în ChatGPT: GIF-uri animate

ChatGPT face un nou pas în generarea de conținut vizual: utilizatorii vor putea crea imagini și animații prin simple comenzi text. OpenAI a lansat un model care promite o viteză de generare cu 50% mai mare și introduce o funcție care schimbă modul în care pot fi realizate GIF-urile.

OpenAI, compania care dezvoltă ChatGPT, a lansat modelul Images 2.6, care promite să genereze imagini cu 50% mai rapid decât versiunile anterioare și introduce posibilitatea creării de GIF-uri animate.

Potrivit companiei, noul model va permite soluțiilor sale de inteligență artificială, inclusiv ChatGPT, să genereze imagini într-un timp cu 50% mai scurt. Cea mai importantă noutate este însă capacitatea de a crea animații GIF direct, printr-o singură comandă.

Până acum, ChatGPT nu putea genera în mod nativ animații de acest tip într-un singur pas. Odată cu lansarea Images 2.6, utilizatorii vor putea solicita, de exemplu, crearea unui GIF cu o pisică care dansează, iar sistemul va genera automat animația.

După finalizarea procesului, utilizatorii vor putea vizualiza animația cadru cu cadru și vor avea posibilitatea să modifice viteza de redare.

OpenAI precizează că utilizatorii generează deja peste patru miliarde de imagini pe săptămână prin intermediul ChatGPT și al aplicațiilor care folosesc API-ul companiei.

Noul model Images 2.6 va fi integrat în ChatGPT și Codex și va fi disponibil tuturor utilizatorilor, inclusiv celor care nu au abonament plătit.