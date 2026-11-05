Primăria Sectorului 6 vrea să construiască o nouă ieșire spre Autostrada A1. Șoferii ar putea evita aglomerația de pe bulevardul Iuliu Maniu

Primăria Sectorului 6 intenționează să construiască o nouă ieșire către Autostrada A1, pentru a reduce aglomerația din vestul sectorului și pentru a le oferi șoferilor o alternativă la bulevardul Iuliu Maniu. Proiectul urmărește să simplifice accesul către autostradă pentru conducătorii auto care vin de pe strada Preciziei și să reducă numărul manevrelor care îngreunează circulația într-o zonă deja foarte aglomerată.

Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, a explicat că, în prezent, șoferii care circulă pe strada Preciziei și vor să ajungă pe Autostrada A1 sunt nevoiți să întoarcă pe bulevardul Iuliu Maniu. Această manevră contribuie la aglomerarea traficului pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din vestul Capitalei.

Pentru rezolvarea problemei, administrația locală propune construirea unui drum nou, pe lângă pasajul peste Centura Bucureștiului (DNCB), care să permită șoferilor să iasă direct spre Autostrada A1, fără să mai fie nevoiți să întoarcă pe bulevardul Iuliu Maniu.

În plus, Primăria Sectorului 6 intenționează să colaboreze cu Primăria comunei Chiajna pentru realizarea unei legături între strada Preciziei și drumul din apropierea căii ferate de centură, paralel cu DNCB.

Potrivit primarului Paul Moldovan, proiectul ar aduce mai multe beneficii pentru circulația rutieră din vestul Bucureștiului. Printre acestea se numără o ieșire mai simplă către Autostrada A1, reducerea manevrelor care încurcă traficul pe bulevardul Iuliu Maniu și crearea unei rute alternative pentru o parte dintre șoferii care circulă pe străzile Osiei și Roții.

De asemenea, noua infrastructură ar permite o distribuire mai bună a traficului în vestul Capitalei, contribuind la reducerea presiunii asupra arterelor deja aglomerate.

„O nouă variantă de ieșire spre Autostrada A1, prin strada Preciziei! Vrem să reducem aglomerația din vestul Sectorului 6 și să oferim șoferilor o alternativă la bulevardul Iuliu Maniu. Care este problema acum? Șoferii care vin de pe strada Preciziei și vor să ajungă pe Autostrada A1 sunt nevoiți să întoarcă pe bulevardul Iuliu Maniu. Această manevră îngreunează traficul într-o zonă deja foarte aglomerată. Ce propunem? Construirea unui drum nou, pe lângă pasajul peste Centura Bucureștiului (DNCB), care să permită ieșirea directă spre A1, fără întoarcerea pe Iuliu Maniu. În plus, împreună cu Primăria comunei Chiajna, vrem să realizăm o legătură între strada Preciziei și drumul din apropierea căii ferate de centură, paralel cu DNCB. Ce câștigăm prin acest proiect? O ieșire mai simplă spre Autostrada A1. Mai puține manevre care încurcă traficul pe Iuliu Maniu. O rută alternativă pentru o parte dintre șoferii care circulă pe străzile Osiei și Roții. O distribuire mai bună a traficului în vestul Capitalei”, a scris Paul Moldovan pe Facebook.

Următorul pas pentru proiect este aprobarea studiului de fezabilitate. Potrivit lui Paul Moldovan, documentația urmează să fie supusă aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 în următoarea ședință.

Astfel, administrația locală face un nou pas în pregătirea investiției care ar urma să îmbunătățească legătura rutieră dintre zona Preciziei și Autostrada A1.

Pe lângă proiectul destinat șoferilor, administrația locală continuă și planurile pentru construirea unei piste de biciclete pe strada Preciziei.

Aceasta ar urma să facă legătura cu pistele existente în parcul Liniei și cu cele de pe bulevardul Iuliu Maniu, contribuind la extinderea infrastructurii pentru deplasarea cu bicicleta.

Primarul Sectorului 6 a precizat că obiectivul administrației este să ofere mai multe variante de circulație și mai multe moduri de transport, astfel încât blocajele din trafic să fie reduse, iar accesul către Autostrada A1 să devină mai ușor.

„Studiul de fezabilitate urmează să fie supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 6, în ședința următoare. Este un pas important pentru îmbunătățirea circulației în vestul Bucureștiului. Merge mai departe și proiectul nostru pentru construirea unei piste de biciclete pe Preciziei care să facă joncțiunea cu pistele din parcul Liniei și cu cele din Iuliu Maniu. Obiectivul nostru este simplu: mai multe variante de circulație, mai multe moduri de trafic, mai puține blocaje și un acces mai ușor către A1”, a mai scris edilul.

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