Greșeala pe care o fac mulți șoferi la volan. Îi poate face să devină mai puțin atenți în trafic: Poate deveni un risc

După ani de experiență, mulți șoferi ajung să considere că anumite gesturi și decizii nu mai necesită aceeași atenție, mai ales atunci când circulă pe trasee cunoscute sau pe drumuri care par lipsite de pericole. Această tendință de a conduce pe pilot automat este un obicei întâlnit frecvent în trafic, dar care poate avea consecințe grave, avertizează reprezentanții Anytime România într-un interviu acordat în cadrul campaniei naționale de siguranță și prevenție FII TREAZ LA VOLAN!, pe care compania o susține în calitate de partener.

Potrivit reprezentanților companiei, familiaritatea cu un anumit traseu poate reduce vigilența șoferului și poate întârzia reacția în cazul apariției unei situații neprevăzute. Experiența la volan reprezintă un avantaj numai atunci când este însoțită de atenție și de capacitatea conducătorului auto de a urmări permanent ceea ce se întâmplă în jurul său.

Unele dintre cele mai periculoase distrageri sunt tocmai cele pe care conducătorii auto ajung să nu le mai perceapă drept riscante. Verificarea telefonului pentru câteva secunde, citirea unei notificări, o conversație mai intensă cu pasagerii sau reglarea sistemului multimedia pot deveni gesturi obișnuite pentru mulți șoferi.

„Dupa ani de experienta, multi soferi ajung sa creada ca anumite gesturi sau decizii nu mai necesita aceeasi atentie, pentru ca traseul este cunoscut sau drumul pare lipsit de provocari. Tocmai aceasta senzatie de familiaritate poate deveni un risc, deoarece reduce vigilenta si intarzie reactia atunci cand apare o situatie neprevazuta. In trafic, experienta este un avantaj doar atunci cand este insotita de atentie si de capacitatea de a ramane conectat la ceea ce se intampla in jur”, subliniaza reprezentantii Anytime Romania.

În trafic, însă, chiar și câteva secunde de neatenție pot face diferența dintre o deplasare fără incidente și producerea unui accident. Reprezentanții Anytime România consideră că protecția trebuie să înceapă înainte de producerea unui incident și că, indiferent de evoluția tehnologiei sau de simplificarea serviciilor de asigurare, atenția și responsabilitatea persoanei aflate la volan nu pot fi înlocuite.

„Cele mai periculoase distrageri sunt, de multe ori, cele pe care nici nu le mai percepem ca fiind riscante. Un telefon verificat „doar o secunda”, o notificare, o conversatie mai intensa cu pasagerii sau reglarea sistemului multimedia ajung sa faca parte din rutina multor soferi. In trafic insa, cateva secunde pot face diferenta dintre un drum fara incidente si un accident. La Anytime credem ca protectia incepe inainte de producerea unui incident. Oricat de mult evolueaza tehnologia si oricat de simpla devine experienta de asigurare, nimic nu poate inlocui atentia si responsabilitatea celui aflat la volan. Mesajul campaniei „Cu mintea la drum” este, poate, mai actual ca niciodata”, adauga reprezentanții companiei.

Reprezentanții Anytime România au atras atenția și asupra tipurilor de comportamente care stau frecvent la baza incidentelor înregistrate în dosarele de daună. Traficul actual este mai aglomerat și mai divers decât în urmă cu câțiva ani, ceea ce îi obligă pe șoferi să gestioneze simultan un număr tot mai mare de situații și participanți la trafic.

Pe lângă celelalte autovehicule, conducătorii auto trebuie să fie atenți la bicicliști, motocicliști, utilizatorii de trotinete electrice și pietoni. Fiecare categorie are propriul mod de deplasare, iar prezența tuturor acestor participanți face ca mediul rutier să fie mai complex.

În acest context, graba, lipsa de anticipare și momentele de neatenție se regăsesc frecvent la originea incidentelor. Cu cât traficul devine mai complex, cu atât conducerea defensivă și adoptarea unor decizii calme devin mai importante pentru prevenirea accidentelor.

„Traficul este astazi mai aglomerat si mai divers decat in urma cu cativa ani, iar acest lucru ii obliga pe soferi sa gestioneze simultan tot mai multe situatii si participanti la trafic. Pe langa celelalte autovehicule, trebuie luati in calcul biciclistii, motociclistii, utilizatorii de trotinete electrice si pietonii, fiecare cu propriul mod de deplasare. In acest context, graba, lipsa de anticipare si momentele de neatentie se regasesc frecvent la baza incidentelor. Cu cat mediul de trafic devine mai complex, cu atat conducerea defensiva si deciziile calme devin mai importante”, au conchis reprezentanții companiei.

Ediția a XI-a a campaniei naționale de siguranță și prevenție „FII TREAZ LA VOLAN!” este inițiată de Asociația Pentru Promovarea Asigurărilor (APPA) și se desfășoară cu sprijinul Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) și Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România (UNSICAR).