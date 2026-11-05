UE alocă 525 de milioane de euro pentru industria semiconductorilor. Europa încearcă să recupereze decalajul față de SUA și China

Uniunea Europeană (UE) va aloca 525 de milioane de euro pentru dezvoltarea startupurilor specializate în proiectarea semiconductorilor. Investiția va fi acordată prin granturi și o platformă specializată, pentru reducerea dependenței de furnizorii externi și consolidarea industriei europene.

Uniunea Europeană (UE) va investi 525 de milioane de euro (590 de milioane de dolari) în startupuri specializate în proiectarea semiconductorilor, cu scopul de a accelera dezvoltarea acestui sector și de a reduce decalajul tehnologic față de Statele Unite ale Americii și China. Investiția a fost anunțată de Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene.

Din suma totală, 440 de milioane de euro vor fi acordate sub formă de granturi de către Comisia Europeană și statele membre. Finanțarea va ajuta companiile emergente să acopere costurile dezvoltării cipurilor destinate utilizării comerciale. Alte 85 de milioane de euro vor fi direcționate către finanțarea unei platforme europene pentru proiectarea semiconductorilor.

Henna Virkkunen, responsabilă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, a explicat că Europa nu își poate consolida poziția în industria mondială a semiconductorilor fără să devină un actor important în domeniul proiectării cipurilor. Oficialul european a arătat că dezvoltarea unui ecosistem competitiv în acest sector ar putea genera o cerere mai mare pentru unitățile de producție și ar contribui la consolidarea întregului lanț valoric european al semiconductorilor.

„Ştim că Europa nu îşi poate consolida poziţia în industria mondială a semiconductorilor dacă nu reuşeşte să se impună în domeniul proiectării cipurilor. Dezvoltarea unui ecosistem dinamic de proiectare va genera, la rândul său, cerere pentru unităţi de producţie şi va consolida întregul lanţ valoric din Europa”, a declarat Virkkunen.

Potrivit Comisiei Europene, companiile europene specializate în proiectarea cipurilor generează în prezent mai puțin de 1% din veniturile mondiale ale acestui segment, situație care evidențiază dependența Europei de furnizorii externi.

Noua platformă va pune la dispoziția startupurilor instrumente și servicii specializate de proiectare, componente de proprietate intelectuală reutilizabile și capacități de producție. Aceste resurse vor facilita transformarea proiectelor tehnologice în produse destinate comercializării.

Inițiativa vine într-un context de dezvoltare accelerată a industriei semiconductorilor, susținută de creșterea cererii de cipuri necesare pentru inteligența artificială. Prin aceste investiții, Uniunea Europeană urmărește să își consolideze competitivitatea și autonomia tehnologică într-un sector strategic dominat în prezent de companii americane și asiatice.