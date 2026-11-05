OMS anunță testarea a două noi vaccinuri împotriva Ebola. Epidemia din Congo a provocat peste 5.300 de decese

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă extinderea studiilor clinice pentru a include două noi vaccinuri experimentale împotriva Ebola, în contextul epidemiei din Republica Democratică Congo. Peste 5.300 de persoane au murit, iar numărul infectărilor confirmate a depășit 10.400. Primele rezultate ale studiilor privind vaccinurile sunt așteptate la începutul anului 2027.

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat miercuri că experții săi recomandă includerea a două noi vaccinuri experimentale în studiile clinice desfășurate în Republica Democratică Congo, potrivit AFP.

Studiile au fost lansate la sfârșitul lunii octombrie și includ deja vaccinul Ervebo, autorizat pentru utilizare împotriva tulpinii Zair a virusului Ebola.

Cele două vaccinuri suplimentare sunt concepute special pentru tulpina Bundibugyo, responsabilă de epidemia care afectează Republica Democratică Congo de peste cinci luni.

„Astăzi, grupurile de experţi din OMS recomandă adăugarea a două vaccinuri-candidate”, a declarat directorul general al organizației, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Primul vaccin experimental utilizează un vector adenoviral, ChAdOx1, și a fost dezvoltat de Universitatea Oxford din Regatul Unit, în colaborare cu Serum Institute din India.

Al doilea vaccin este dezvoltat de compania americană Moderna și folosește tehnologia ARN mesager.

„Faptul că aceste vaccinuri sunt pregătite să intre în faza studiilor clinice demonstrează puterea ştiinţei şi a parteneriatului”, a afirmat șeful OMS.

Epidemia provocată de tulpina Bundibugyo a virusului Ebola afectează Republica Democratică Congo de peste cinci luni.

Potrivit datelor prezentate de OMS, au fost confirmate peste 10.400 de infectări și mai mult de 5.300 de decese.

Cazuri au fost identificate și în alte țări africane. În octombrie, Nigeria a raportat o infectare, iar Kenya a înregistrat nouă cazuri, dintre care două mortale.

Uganda a raportat, la rândul său, 20 de infectări și două decese, însă ulterior OMS a declarat oficial că țara a fost eliberată de Ebola.

Studiile clinice sunt concepute pentru a permite evaluarea mai multor vaccinuri experimentale în cadrul unui singur program.

OMS utilizează o metodă cunoscută drept „vaccinare în inel”, prin care sunt recrutate persoane care au intrat în contact cu pacienți confirmați cu tulpina Bundibugyo.

Această abordare urmărește evaluarea vaccinurilor în rândul persoanelor expuse riscului de infectare.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a subliniat că participarea voluntarilor va permite colectarea unor informații importante pentru combaterea bolii.

„Vaccinurile nu vor fi suficiente, doar ele singure, să pună capăt epidemiei, însă ar putea reprezenta un nou instrument puternic pentru a o ţine sub control”, a declarat directorul general al OMS.

În paralel cu dezvoltarea vaccinurilor, OMS coordonează din luna iulie un program de cercetare a unor posibile tratamente împotriva tulpinii Bundibugyo.

Specialiștii evaluează eficiența anticorpului monoclonal MBP134, a antiviralului Remdesivir și a unei combinații între cele două, pentru a determina dacă aceste tratamente pot îmbunătăți supraviețuirea pacienților.

Un alt anticorp monoclonal, Maftivimab, urmează să fie inclus în studiile clinice pentru evaluarea potențialului său terapeutic.

De asemenea, este în desfășurare un studiu complementar privind prevenirea infectării înainte de expunerea la virus, bazat pe medicamentul Obeldesivir.

Potrivit OMS, primele rezultate ale cercetărilor privind tratamentele sunt așteptate în lunile următoare, în timp ce rezultatele studiilor clinice pentru vaccinuri ar urma să fie disponibile la începutul anului 2027.