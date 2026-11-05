Rheinmetall își reduce estimările de vânzări pentru 2026. Gigantul german estimează acum vânzări de 13,2 miliarde de euro

Grupul german Rheinmetall, unul dintre cei mai mari producători europeni din industria de apărare, și-a redus estimările privind vânzările și profitabilitatea pentru 2026. Compania nu mai anticipează obținerea în acest an a contractului pentru programul militar Arminius Boxer. Revizuirea vine în contextul în care Rheinmetall a achiziționat Șantierul Naval Mangalia, unde intenționează să dezvolte proiecte civile și militare.

Grupul german Rheinmetall și-a revizuit în scădere perspectivele financiare pentru anul 2026, după ce a anunțat că nu se mai așteaptă să obțină în acest an contractul aferent programului Arminius Boxer al armatei germane, potrivit AFP și Reuters.

Compania cu sediul în Düsseldorf estimează acum vânzări de 13,2 miliarde de euro, față de intervalul de 13,7 până la 14,2 miliarde de euro anticipat anterior.

În același timp, Rheinmetall și-a redus estimarea privind marja operațională de la aproximativ 19% la 18,5%.

Programul Arminius Boxer reprezintă unul dintre proiectele importante ale armatei germane și presupune achiziționarea unor vehicule de luptă blindate Boxer.

Reducerea estimărilor pentru întregul an vine în ciuda rezultatelor financiare solide înregistrate de Rheinmetall în trimestrul al treilea din 2026.

Vânzările companiei au crescut cu 32%, ajungând la 3,15 miliarde de euro, comparativ cu 2,31 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul operațional a înregistrat o creștere și mai puternică, de 62%, până la 553 de milioane de euro.

Marja operațională s-a îmbunătățit astfel la 17,5%, de la 14,8% în trimestrul al treilea din 2025.

În aceeași perioadă, comenzile noi primite de Rheinmetall au totalizat 2,89 miliarde de euro.

Grupul german își extinde în paralel activitatea în România, după achiziționarea Șantierului Naval Mangalia.

La 19 octombrie, Rheinmetall a anunțat că obiectivul preluării șantierului este dezvoltarea activităților de construcții navale atât pentru sectorul civil, cât și pentru cel militar.

Potrivit companiei, achiziția a fost realizată împreună cu grupul elvețian MSC, pentru aproximativ 138 de milioane de euro.

Șantierul de pe litoralul Mării Negre urmează să fie organizat în sectoare distincte și zone de securitate, pentru a permite desfășurarea proiectelor planificate.

În comunicatul transmis la momentul respectiv, Rheinmetall a explicat rolul strategic pe care îl va avea unitatea din România.

„Pentru Rheinmetall, Mangalia va avea un rol important în construirea celor patru nave militare comandate de România. Şantierul este menit să fie folosit ca hub pentru noi proiecte de construcţii navale militare. Cu această ocazie, Rheinmetall creează o fundaţie extinsă pentru viitoare proiecte în Europa de Sud Est şi îşi consolidează poziţia pe o piaţă de importanţă strategică”, se arată în comunicatul companiei germane.

Vânzarea Șantierului Naval Mangalia a avut loc pe 9 octombrie, în urma unei licitații organizate în cadrul procedurii de insolvență.

CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, a anunțat că Rheinmetall Real Estate România SRL a achiziționat șantierul pentru 138,03 milioane de euro, fără TVA.

Potrivit lichidatorului, tranzacția creează premisele pentru reluarea activității șantierului naval.

Rheinmetall intenționează să folosească unitatea de la Mangalia inclusiv pentru construirea celor patru nave militare comandate de România, dar și pentru dezvoltarea unor noi proiecte navale destinate pieței din Europa de Sud-Est.