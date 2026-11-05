Meta, obligată să renunțe la articolele presei pentru antrenarea AI. Decizia care poate costa compania 162.000 de euro pe zi

Justiția braziliană a interzis temporar companiei americane Meta să folosească gratuit conținutul instituțiilor media pentru antrenarea inteligenței artificiale, în urma unei sesizări depuse de trei asociații de presă. Decizia prevede amenzi zilnice de 162.000 de euro pentru nerespectarea interdicției.

Justiția din Brazilia a interzis temporar companiei Meta, care deține platformele Facebook, Instagram și WhatsApp, să colecteze conținut publicat de instituțiile media afiliate la trei asociații de presă pentru a-și antrena sistemele de inteligență artificială (Artificial Intelligence/AI). Decizia a fost luată în urma unei solicitări formulate de organizațiile reprezentative ale ziarelor, revistelor și posturilor de radio și televiziune.

Asociațiile au reclamat faptul că Meta le-ar impune instituțiilor media să cedeze gratuit conținutul publicat pentru a putea continua să utilizeze platformele companiei. Cerința este inclusă în noile condiții de utilizare destinate întreprinderilor, care urmau să intre în vigoare pe 20 noiembrie.

Înainte de această dată, judecătorul Guilherme Madeira Dezem a emis o hotărâre provizorie, fără să audieze compania, argumentând că prejudiciile ar putea deveni ireversibile dacă sistemele de inteligență artificială ar fi antrenate folosind conținutul jurnalistic.

Magistratul a considerat că obligarea instituțiilor media să pună gratuit la dispoziție întregul lor patrimoniu creativ, drept condiție pentru a rămâne conectate la platformele prin care publicul consumă informații, reprezintă un abuz de drept.

Prin hotărârea sa, judecătorul a suspendat aplicarea prevederii respective din noile condiții de utilizare ale Meta și a interzis companiei să sancționeze instituțiile media care refuză să ofere conținutul. Potrivit celor trei asociații de presă, aceasta este prima decizie judiciară din lume favorabilă unei coaliții de instituții media într-un astfel de caz.

Meta riscă o amendă de un milion de reali (aproximativ 162.000 de euro) pentru fiecare zi în care nu respectă interdicția. Măsura rămâne în vigoare până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Compania nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii transmise de agenția de presă AFP.

Președintele executiv al Asociației Naționale a Ziarelor (ANJ), Marcelo Rech, a apreciat că măsura reprezintă un semnal pozitiv, deoarece demonstrează că există limite în ceea ce privește abuzul de putere economică.

Decizia instanței vine după mai multe critici la adresa companiei Meta în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din Brazilia. Înaintea celui de-al doilea tur de scrutin, Tribunalul Electoral Superior (TSE) a dispus ca platformele companiei să aplice aceleași reguli ambilor candidați, în urma acuzațiilor echipei lui Lula privind o presupusă ingerință în favoarea contracandidatului său.

Meta a negat că ar fi favorizat vreunul dintre candidați și a explicat că problemele tehnice apărute pe platformele sale au dezavantajat campania candidatului de stânga. În același context, experții Organizației Națiunilor Unite (ONU) au cerut companiei să protejeze libertatea de exprimare politică pe durata campaniei electorale prezidențiale din Brazilia.

După realegerea sa, președintele Luiz Inácio Lula da Silva a promis că va introduce reglementări pentru rețelele sociale din țară.