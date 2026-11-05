Curs valutar joi, 5 noiembrie. Cât au ajuns să valoreze euro, dolarul și lira sterlină? BNR a publicat noile cotații

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru joi, 5 noiembrie 2026. Datele oficiale includ cotațiile principalelor monede internaționale, precum euro, dolarul american, francul elvețian și lira sterlină, dar și valorile altor valute, ale gramului de aur și ale drepturilor speciale de tragere.

Potrivit cursului de referință publicat de BNR, euro a fost cotat la 5,3398 lei, în timp ce dolarul american a ajuns la 4,7556 lei. Francul elvețian a fost evaluat la 5,8165 lei, iar lira sterlină a înregistrat un curs de 6,4011 lei.

În cazul celorlalte monede importante, dolarul australian a fost cotat la 3,3340 lei, iar cel canadian la 3,4073 lei. Dolarul neo-zeelandez a ajuns la 2,6783 lei, în timp ce dolarul singaporez a fost evaluat la 3,7249 lei. Dolarul din Hong Kong a avut un curs de 0,6062 lei.

Coroana cehă a fost cotată la 0,2199 lei, coroana daneză la 0,7144 lei, coroana norvegiană la 0,5122 lei, iar coroana suedeză la 0,4869 lei. Pentru 100 de coroane islandeze, BNR a stabilit un curs de 3,9091 lei.

În ceea ce privește monedele din Europa Centrală și de Est, 100 de forinți maghiari au fost evaluați la 1,4708 lei, iar zlotul polonez la 1,2164 lei. Leul moldovenesc a fost cotat la 0,2646 lei, rubla rusească la 0,0583 lei, dinarul sârbesc la 0,0454 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1046 lei.

Banca Națională a României a publicat și cotațiile pentru alte monede internaționale. Lira egipteană a fost cotată la 0,0882 lei, iar lira turcească la 0,0948 lei. Randul sud-african a ajuns la 0,2902 lei, realul brazilian la 0,8705 lei, iar peso-ul mexican la 0,2561 lei.

Renminbi-ul chinezesc a fost evaluat la 0,7131 lei, rupia indiană la 0,0503 lei, iar pentru 100 de woni sud-coreeni cursul a fost de 0,3542 lei. Bahtul thailandez a fost cotat la 0,1424 lei, dirhamul Emiratelor Arabe la 1,2949 lei, iar shekelul israelian la 1,5023 lei.

În cazul celorlalte monede asiatice, 100 de yeni japonezi au fost cotați la 3,0023 lei, 100 de rupii indoneziene la 0,0262 lei, iar peso-ul filipinez la 0,0756 lei. Ringgitul malaysian a înregistrat un curs de 1,1753 lei.

Pe lângă monedele naționale, BNR a publicat și cotațiile pentru aur și drepturile speciale de tragere. Gramul de aur a fost evaluat la 631,0131 lei, în timp ce DST (drepturile speciale de tragere) au fost cotate la 6,4508 lei.

Monedă Cod Curs BNR (lei) Dolar australian AUD 3,3340 Dolar canadian CAD 3,4073 Franc elvețian CHF 5,8165 Coroană cehă CZK 0,2199 Coroană daneză DKK 0,7144 Liră egipteană EGP 0,0882 Euro EUR 5,3398 Liră sterlină GBP 6,4011 100 forinți maghiari HUF 1,4708 100 yeni japonezi JPY 3,0023 Leu moldovenesc MDL 0,2646 Coroană norvegiană NOK 0,5122 Zlot polonez PLN 1,2164 Rublă rusească RUB 0,0583 Coroană suedeză SEK 0,4869 Liră turcească TRY 0,0948 Dolar american USD 4,7556 Rand sud-african ZAR 0,2902 Real brazilian BRL 0,8705 Renminbi chinezesc CNY 0,7131 Rupie indiană INR 0,0503 100 woni sud-coreeni KRW 0,3542 Peso mexican MXN 0,2561 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6783 Dinar sârbesc RSD 0,0454 Hryvna ucraineană UAH 0,1046 Dirham Emiratele Arabe AED 1,2949 Baht thailandez THB 0,1424 Dolar Hong Kong HKD 0,6062 Shekel israelian ILS 1,5023 100 rupii indoneziene IDR 0,0262 Peso filipinez PHP 0,0756 100 coroane islandeze ISK 3,9091 Ringgit malaysian MYR 1,1753 Dolar singaporez SGD 3,7249 Gram de aur XAU 631,0131 Drepturi speciale de tragere XDR 6,4508

Banca Națională a României (BNR) a publicat ratele dobânzilor de pe piața monetară interbancară ROBID și ROBOR pentru joi, 5 noiembrie 2026. Datele sunt aferente orei 11:00 și cuprind dobânzile pentru mai multe perioade de referință, de la o zi (O/N) până la 12 luni.

În cazul indicilor ROBID, rata dobânzii overnight (O/N) a fost de 5,50% pe an, la fel ca rata tom-next (T/N). Pentru o săptămână (1W), dobânda a ajuns la 5,57%, iar pentru o lună (1M) a fost de 5,70%. La trei luni (3M), ROBID s-a situat la 5,76%, în timp ce pentru șase luni (6M) a fost de 5,78%. La 12 luni (12M), rata a fost de 5,84%.

În ceea ce privește indicii ROBOR, rata overnight (O/N) a fost de 5,79% pe an, iar cea tom-next (T/N) a ajuns la 5,80%. Pentru o săptămână, dobânda a fost de 5,86%, iar pentru o lună a urcat la 6,00%. ROBOR la trei luni a fost de 6,08%, cel la șase luni a ajuns la 6,14%, iar indicele la 12 luni a fost de 6,19%.

Comparativ cu ziua precedentă, 4 noiembrie 2026, ratele ROBID au înregistrat scăderi de 0,01 puncte procentuale pentru perioadele overnight, tom-next, o săptămână și o lună. Pentru ROBID la șase și 12 luni, valorile au rămas neschimbate, la 5,78%, respectiv 5,84%. Același lucru s-a întâmplat și în cazul ROBID la trei luni, care a rămas la 5,76%.

Pentru ROBOR, dobânda overnight a scăzut de la 5,80% la 5,79%, iar cea aferentă perioadei de o săptămână a coborât de la 5,87% la 5,86%. ROBOR la o lună a scăzut de la 6,01% la 6,00%, iar cel la trei luni a coborât de la 6,09% la 6,08%. Ratele pentru tom-next, șase luni și 12 luni au rămas neschimbate, la 5,80%, 6,14% și, respectiv, 6,19%.