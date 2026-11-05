Doliu la Formula 1: Unul dintre cei mai cunoscuți piloți s-a stins din viață. „Și-a dedicat viața motorsportului”

Doliu la Formula 1! Alan Jones, fost campion mondial de Formula 1 și unul dintre cei mai cunoscuți piloți australieni, s-a stins din viață. A decedat joi, 5 noiembrie 2026.

Alan Jones, fost campion mondial de Formula 1 și unul dintre cei mai cunoscuți piloți australieni, a murit joi, 5 noiembrie. S-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Decesul a survenit la doar câteva zile după ce acesta își aniversase ziua de naștere.

Vestea morții sale a fost anunțată printr-un comunicat transmis în numele soției sale, Amanda Butler-Davis.

„Suntem extrem de triști să anunțăm decesul iubitului nostru Alan, care a murit pe 5 noiembrie după o scurtă boală. Alan și-a dedicat viața motorsportului, construind o moștenire care va dăinui prin nenumărații oameni pe care i-a marcat de-a lungul drumului.”, se arată în acel comunicat de presă.

Australian Grand Prix Corporation a transmis, la rândul său, condoleanțe familiei, apropiaților și prietenilor fostului pilot.

„Cu mare tristețe, Australian Grand Prix Corporation anunță trecerea în neființă a lui Alan Jones și transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, celor dragi și prietenilor săi. În calitate de campion mondial de Formula 1® și unul dintre cei mai mari piloți de curse din Australia, Alan ocupă un loc special în istoria sportului nostru. Titlul său de campion mondial din 1980 a inspirat o întreagă generație de fani australieni ai sporturilor cu motor, iar victoria sa la Marele Premiu al Australiei din același an rămâne ultima ocazie în care un pilot australian a câștigat Marele Premiu în propria țară. El lasă în urmă o moștenire extraordinară în motorsportul din Australia și va fi profund regretat de comunitatea pasionaților de sporturi cu motor din întreaga lume”, se arată într-un comunicat de presă.

Vale Alan Jones. It is with great sadness that the Australian Grand Prix Corporation acknowledges the passing of Alan Jones, and we extend our deepest sympathies to his family, loved ones and friends. As a Formula 1® World Champion and one of Australia’s greatest racing drivers, Alan holds a special place in the history of our sport. His 1980 World Championship inspired a generation of Australian motorsport fans, while his victory at the Australian Grand Prix that same year remains the last time an Australian driver has won their home Grand Prix. He leaves an extraordinary legacy in Australian motorsport and will be deeply missed by the motorsport community around the world. — F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) November 5, 2026

Alan Stanley Jones s-a născut la 2 noiembrie 1946, în Melbourne, statul Victoria, Australia. A urmat cursurile liceului Xavier College din orașul natal și a crescut într-o familie cu tradiție în automobilism. Tatăl său, Stan Jones, a fost un cunoscut pilot australian, iar această influență l-a apropiat de motorsport încă din copilărie.

Alan Jones și-a început pregătirea în karting, unde a câștigat campionatul de juniori al statului Victoria în perioada 1958–1959. La sfârșitul anilor 1960, s-a mutat în Marea Britanie pentru a-și continua cariera în competițiile de Formula 3 și Formula 5000.

Alan Jones a concurat în Formula 1 între 1975 și 1986, cu o pauză în această perioadă. De-a lungul carierei, a evoluat pentru echipe precum Hesketh, Hill, Surtees, Shadow, Williams, Arrows și Haas Lola.

A debutat în Formula 1 la Marele Premiu al Spaniei din 1975, la volanul unui monopost Hesketh privat. Prima victorie a obținut-o în 1977, la Marele Premiu al Austriei, când concura pentru echipa Shadow.

Cea mai importantă perioadă a carierei sale a fost cea petrecută la Williams, între 1978 și 1981. În 1980, Jones a câștigat titlul mondial la piloți și a contribuit la obținerea primului titlu mondial la constructori din istoria echipei Williams Grand Prix Engineering.

În palmaresul său din Formula 1 se află un titlu mondial, 12 victorii în Mari Premii, 24 de clasări pe podium, șase pole position-uri și 13 cele mai rapide tururi. A luat startul în 116 curse, dintr-un total de 117 înscrieri.

Alan Jones a devenit al doilea pilot australian din istorie care a câștigat titlul mondial de Formula 1, după Sir Jack Brabham. În 1978, a câștigat și campionatul nord-american Can-Am, la volanul unui monopost Lola.

Pentru contribuția sa la motorsport, a fost distins cu Ordinul Imperiului Britanic, în gradul de membru (MBE). De asemenea, a fost inclus în Australian Motorsport Hall of Fame, iar o tribună a circuitului Albert Park din Melbourne îi poartă numele.