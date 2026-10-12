Banca Transilvania continuă parteneriatul cu McLaren Mastercard Formula 1® Team. Clienții pot câștiga un apel video cu unul dintre piloții echipei (P)

Banca Transilvania continuă seria de beneficii oferite clienților prin parteneriatul cu echipa McLaren Mastercard Formula 1®. Până pe 31 octombrie, aceștia pot participa la un quiz dedicat fanilor echipei și pot câștiga șansa de a vorbi, prin apel video, cu unul dintre piloții McLaren: Lando Norris sau Oscar Piastri.

Quiz-ul BT x McLaren este alcătuit din două părți, cu 5 întrebări grilă și 2 întrebări deschise.

Pentru a fi eligibil pentru unul dintre cele trei premii principale, participantul trebuie să dețină un card McLaren F1 Team Mastercard emis de BT, Standard sau Gold.

Alți doi participanți care nu se vor afla printre câștigători pot primi un kit cu merch oficial McLaren.

Parteneriatul dintre Banca Transilvania și McLaren Mastercard Formula 1® a început anul trecut și continuă și în acest an, printr-o serie de inițiative și experiențe dedicate clienților BT.

Pe parcursul anului, aceștia au putut beneficia de merch oficial, locuri în Team Priceless, oportunități de participare la curse și vizite la McLaren Technology Centre. Totodată, utilizatorii cardurilor McLaren F1 Team Mastercard emise de BT au avut acces la cashback în weekend-urile cu curse.

Noul quiz adaugă o experiență exclusivă în cadrul acestui parteneriat, oferind fanilor posibilitatea de a intra în cursa pentru o conversație directă cu unul dintre piloții McLaren.