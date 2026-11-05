Interviul în era AI: 5 întrebări la care trebuie să ai răspuns
SURSA FOTO: Dreamstime - oameni, roboți
Ce vor de fapt să afle angajatorii la interviu? Bestjobs a analizat aproximativ 20.000 de întrebări de interviu adăugate de companii în ultimele trei luni la peste 5.000 de joburi de pe platformă. Rezultatul: angajatorii testează în continuare competențele de bază, dar o fac altfel decât te-ai aștepta.
Interviul în era AI: 5 întrebări la care trebuie să ai răspuns
1. Cum îți organizezi ziua?
Prioritizarea este competența testată cel mai des, indiferent de domeniu: vânzări, contabilitate sau producție. Întrebarea tipică: cum gestionezi mai multe sarcini în același timp?
2. Cum te porți cu clienții?
Pe locul doi este relația cu clientul. Angajatorii vor să afle cum procedezi când un client e nemulțumit și cum afli de ce are nevoie.
3. Cum te asiguri că munca ta e corectă?
Majoritatea întrebărilor despre competențele tehnice încep la fel: „Cum te asiguri că…?”. Cum te asiguri că datele sunt corecte, că stocul corespunde cu documentele sau că vehiculul e sigur înainte de plecare. Angajatorul nu verifică dacă știi regula, ci dacă ai obiceiul s-o aplici zi de zi.
4. Cum folosești AI-ul în meseria ta?
Întrebările despre AI au ieșit din IT. Un specialist în marketing e întrebat cum își face campaniile mai eficiente cu ajutorul AI-ului, iar un contabil, cum l-ar folosi în raportări și previziuni financiare. Întrebări de acest fel apar și în arhitectură sau vânzări.
5. Dacă poți avea încredere în ce produce AI-ul?
Unii angajatori merg mai departe. Un creator de conținut trebuie să explice cum verifică dacă textele și imaginile generate de AI sunt corecte. Iar într-un interviu pentru vânzarea de soluții AI, angajatorul pune o singură întrebare: „Cum înțelegi AI-ul?”. Este cea mai scurtă întrebare din studiu și, probabil, una dintre cele mai grele.
„Întrebarea despre AI nu e doar pentru programatori. O primesc și contabilii, și marketerii, și arhitecții. Angajatorii nu caută experți în tehnologie, ci oameni care știu să folosească AI-ul în meseria lor și, mai ales, care își dau seama când greșește. Un răspuns bun la întrebarea «Cum folosești AI-ul?» începe cu un exemplu concret și se termină cu «și apoi verific»”, susține Cristina Ceban, Brand Manager Bestjobs.
Meseriile care acum trei ani păreau SF
AI-ul apare deja și în titlul joburilor. Pe Bestjobs sunt active anunțuri pentru dezvoltatori AI și specialiști Data & AI Operations, cu salarii afișate între 2.000 și 3.000 de euro pe lună. Acești specialiști construiesc asistenți AI care preiau sarcinile repetitive dintr-o firmă, creează aplicații pentru fabrici și depozite și dezvoltă platforme care verifică automat documentele. Tot mai des, lucrează și direct cu clienții: le prezintă soluțiile și le oferă suport după implementare.
Recomandările noastre
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.