Interviul în era AI: 5 întrebări la care trebuie să ai răspuns

Ce vor de fapt să afle angajatorii la interviu? Bestjobs a analizat aproximativ 20.000 de întrebări de interviu adăugate de companii în ultimele trei luni la peste 5.000 de joburi de pe platformă. Rezultatul: angajatorii testează în continuare competențele de bază, dar o fac altfel decât te-ai aștepta.

1. Cum îți organizezi ziua?

Prioritizarea este competența testată cel mai des, indiferent de domeniu: vânzări, contabilitate sau producție. Întrebarea tipică: cum gestionezi mai multe sarcini în același timp?

2. Cum te porți cu clienții?

Pe locul doi este relația cu clientul. Angajatorii vor să afle cum procedezi când un client e nemulțumit și cum afli de ce are nevoie.

3. Cum te asiguri că munca ta e corectă?

Majoritatea întrebărilor despre competențele tehnice încep la fel: „Cum te asiguri că…?”. Cum te asiguri că datele sunt corecte, că stocul corespunde cu documentele sau că vehiculul e sigur înainte de plecare. Angajatorul nu verifică dacă știi regula, ci dacă ai obiceiul s-o aplici zi de zi.

4. Cum folosești AI-ul în meseria ta?

Întrebările despre AI au ieșit din IT. Un specialist în marketing e întrebat cum își face campaniile mai eficiente cu ajutorul AI-ului, iar un contabil, cum l-ar folosi în raportări și previziuni financiare. Întrebări de acest fel apar și în arhitectură sau vânzări.

5. Dacă poți avea încredere în ce produce AI-ul?

Unii angajatori merg mai departe. Un creator de conținut trebuie să explice cum verifică dacă textele și imaginile generate de AI sunt corecte. Iar într-un interviu pentru vânzarea de soluții AI, angajatorul pune o singură întrebare: „Cum înțelegi AI-ul?”. Este cea mai scurtă întrebare din studiu și, probabil, una dintre cele mai grele.

„Întrebarea despre AI nu e doar pentru programatori. O primesc și contabilii, și marketerii, și arhitecții. Angajatorii nu caută experți în tehnologie, ci oameni care știu să folosească AI-ul în meseria lor și, mai ales, care își dau seama când greșește. Un răspuns bun la întrebarea «Cum folosești AI-ul?» începe cu un exemplu concret și se termină cu «și apoi verific»”, susține Cristina Ceban, Brand Manager Bestjobs.

AI-ul apare deja și în titlul joburilor. Pe Bestjobs sunt active anunțuri pentru dezvoltatori AI și specialiști Data & AI Operations, cu salarii afișate între 2.000 și 3.000 de euro pe lună. Acești specialiști construiesc asistenți AI care preiau sarcinile repetitive dintr-o firmă, creează aplicații pentru fabrici și depozite și dezvoltă platforme care verifică automat documentele. Tot mai des, lucrează și direct cu clienții: le prezintă soluțiile și le oferă suport după implementare.