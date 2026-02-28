Dacă în urma controlului de medicina muncii există o recomandare expresă pentru purtarea ochelarilor la monitor, angajatorul este obligat să îi furnizeze sau să le suporte costul. Temeiul legal este reprezentat de Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și de HG nr. 1028/2006 privind lucrul la echipamente cu ecran de vizualizare.

Clarificări suplimentare au fost aduse prin Decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 22 decembrie 2022, în cauza C-392/21. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că angajatorul trebuie să furnizeze sau să suporte costul dispozitivelor speciale de corecție necesare pentru lucrul la monitor.

Prin urmare, nu este vorba despre un beneficiu suplimentar acordat discreționar, ci despre o măsură de protecție a sănătății, impusă de normele de securitate și sănătate în muncă.

Pentru ca decontarea să fie justificată, trebuie îndeplinite cumulativ anumite condiții. Angajatul trebuie să lucreze la monitor minimum două ore pe zi. Medicul de medicina muncii sau medicul oftalmolog trebuie să recomande expres ochelarii. De asemenea, ochelarii trebuie să fie necesari pentru activitatea la ecran, nu pentru uz general.

Dacă medicul constată că salariatul are nevoie de ochelari pentru activitatea desfășurată la monitor, compania are obligația de a-i asigura sau de a le suporta costul.

Pentru a evita neclaritățile, este recomandată reglementarea internă a procedurii. Angajatorul poate introduce această procedură în Regulamentul Intern și poate stabili un plafon rezonabil de decontare, având în vedere că în sectorul privat nu există o limită impusă prin lege.

De asemenea, decontarea poate fi condiționată de prezentarea documentelor justificative, precum prescripția medicală și factura.

Din punct de vedere fiscal, cheltuiala este deductibilă integral la calculul impozitului pe profit. Pentru angajat, suma nu este impozabilă și nu se datorează taxe salariale, dacă este acordată în baza normelor de securitate și sănătate în muncă.

Protecția sănătății vizuale a angajaților este reglementată clar de legislație, iar jurisprudența europeană a confirmat această interpretare. Conformitatea legală în acest domeniu presupune respectarea unor obligații expres prevăzute de lege.