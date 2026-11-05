Investițiile directe ale UE în afara blocului comunitar au scăzut în 2025. SUA și Marea Britanie rămân principalele destinații ale capitalurilor europene

Stocurile nete de investiții străine directe (ISD) deținute de investitorii rezidenți în Uniunea Europeană (UE) în țările din afara blocului comunitar au totalizat 9.479 de miliarde de euro la sfârșitul anului 2025. Valoarea reprezintă o scădere de 2,3% față de anul precedent, când aceste investiții se ridicau la 9.701 miliarde de euro.

La rândul lor, investițiile străine directe deținute de rezidenții din afara UE în statele membre au înregistrat o diminuare. Acestea au ajuns la 6.988 de miliarde de euro în 2025, în scădere cu 2,8% față de nivelul de 7.186 de miliarde de euro consemnat în 2024, potrivit datelor publicate de Eurostat.

Eurostat precizează că stocurile de investiții străine directe deținute de restul lumii în Uniunea Europeană se află pe un trend descendent începând din 2022. În acel an, valoarea acestora a atins 7.878 de miliarde de euro, cel mai ridicat nivel înregistrat din 2013.

Entitățile cu scop special (Special Purpose Entities – SPE) au continuat să joace un rol important în structura investițiilor străine directe. La sfârșitul anului 2025, acestea reprezentau 26,2% din totalul stocurilor de investiții străine directe deținute de UE în afara blocului comunitar. În sens invers, entitățile respective reprezentau 33,3% din stocurile de investiții străine directe deținute de restul lumii în Uniunea Europeană.

Statele Unite ale Americii au rămas principala destinație a investițiilor străine directe realizate de investitorii din Uniunea Europeană în afara blocului comunitar. La sfârșitul anului 2025, SUA dețineau o pondere de 29,4% din total, corespunzătoare unei valori de 2.791 de miliarde de euro.

Pe locul al doilea s-a situat Regatul Unit, cu investiții europene în valoare de 1.877 de miliarde de euro, reprezentând 19,8% din total. Elveția a ocupat următoarea poziție, cu 812 miliarde de euro, echivalentul a 8,6%.

Brazilia a atras investiții străine directe europene în valoare de 310 miliarde de euro, reprezentând 3,3% din total, în timp ce Canada a înregistrat 246 de miliarde de euro, respectiv 2,6%.

Insulele Cayman și Mexicul au avut fiecare o pondere de 2,4% în totalul stocurilor de investiții străine directe ale UE din restul lumii. China, fără Hong Kong, și Singapore au înregistrat câte 2,3%, iar Bermudele au reprezentat 2%.

În sens invers, Statele Unite au reprezentat și principala sursă a investițiilor străine directe deținute de restul lumii în Uniunea Europeană. La sfârșitul anului 2025, investitorii americani aveau plasamente în valoare de 2.075 de miliarde de euro în statele membre, echivalentul a 29,7% din total.

Regatul Unit s-a situat pe locul al doilea, cu investiții de 1.262 de miliarde de euro, reprezentând 18,1% din total. Elveția a ocupat următoarea poziție, cu 602 miliarde de euro și o pondere de 8,6%.

Insulele Cayman au avut investiții străine directe în UE de 323 de miliarde de euro, echivalentul a 4,6% din total, în timp ce Japonia a înregistrat 249 de miliarde de euro, reprezentând 3,6%.

Alte state și teritorii au avut, de asemenea, ponderi importante în stocurile de investiții străine directe din Uniunea Europeană. Investitorii din Singapore au reprezentat 3,5% din total, cei din Canada 3,2%, iar cei din Bermude 2,8%. Gibraltar și Jersey au înregistrat fiecare câte 2,1%.

Datele Eurostat arată astfel că Statele Unite și Regatul Unit ocupă primele două poziții atât în clasamentul destinațiilor investițiilor europene în afara UE, cât și în cel al principalilor investitori din afara blocului comunitar pe piața europeană.