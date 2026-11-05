EXCLUSIV. Proiectul care a stârnit revoltă în mediul de afaceri. Președintele UNBR explică ce urmărește modificarea Legii avocaturii

Un proiect de modificare a Legii avocaturii, respectiv Legea nr. 51/1995, a provocat numeroase reacții în mediul de afaceri și în rândul reprezentanților mai multor profesii. Companii, asociații patronale, juriști, contabili și experți s-au poziționat împotriva propunerilor legislative, iar unele voci au cerut chiar retragerea proiectului. În centrul controversei se află inclusiv întrebarea dacă firmele vor fi obligate să apeleze la avocați pentru redactarea anumitor documente și obținerea serviciilor de consultanță juridică.

Subiectul a fost discutat în cadrul podcastului „Contrapunct”, de pe canalul de YouTube „HAI România!”, unde jurnalista Adina Anghelescu a stat de vorbă cu prof. dr. Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR). Discuția a vizat controversele generate de proiect, îngrijorările mediului antreprenorial și rolul avocaților în raport cu activitatea consilierilor juridici și a celorlalte categorii profesionale.

La începutul podcastului, Adina Anghelescu a prezentat amploarea disputelor apărute în jurul proiectului legislativ care modifică Legea nr. 51/1995. Potrivit jurnalistei, companiile, asociațiile patronale, juriștii, contabilii și experții s-au poziționat împotriva inițiativei legislative.

Printre cei care au criticat proiectul s-a numărat și Confederația Patronală Concordia, care a cerut retragerea acestuia. Jurnalista a amintit și reacția unuia dintre inițiatorii proiectului, avocatul Daniel Fenechiu, care a descris ostilitatea manifestată față de inițiativă drept un val de reacții negative.

„Avem o problemă majoră, un scandal, o dispută legată de proiectul de lege care aduce modificări la legea avocaturii, legea 51 din 1995. Companiile, asociațiile patronale, juriști, contabili, experți s-au poziționat împotriva acestui proiect. A existat un fel de „hate”, spune unul dintre inițiatorii acestui proiect, domnul avocat Daniel Fenechiu, ba chiar au cerut retragerea multe voci a acestui proiect, cum ar fi Confederația Patronală Concordia. Sunt mai multe tabere. Acum este cazul să discutăm toate aspectele ce țin de acest scandal cu președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România, domnul profesor universitar, doctor și avocat Traian Briciu”, a spus Adina Anghelescu la începutul podcastului.

Adina Anghelescu a explicat că există mai multe tabere în această dispută și că proiectul a generat o controversă importantă în rândul profesioniștilor și al reprezentanților mediului economic.

Inițiativa legislativă a fost depusă la Parlament pe 14 octombrie și se afla, la momentul discuției, în etapa dezbaterii parlamentare. Potrivit jurnalistei, la Senat era așteptat punctul de vedere al mai multor instituții, printre care Ministerul Justiției, Consiliul Economic și Social (CES), Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Aceste instituții urmau să transmită observații și eventuale propuneri de ajustare a proiectului.

Adina Anghelescu a prezentat îngrijorările celor care consideră că proiectul ar putea favoriza financiar avocații, în timp ce ar pune o presiune suplimentară asupra companiilor. În această interpretare, firmele, deja afectate de nivelul taxelor și impozitelor, ar putea ajunge să suporte cheltuieli suplimentare pentru activități pe care le desfășoară în prezent prin intermediul propriilor angajați sau al altor profesioniști.

„Vom vorbi despre acest proiect, domnule președinte, depus în 14 octombrie la Parlament, care se află în etapa dezbaterii, să-i spunem așa, și unde se așteaptă la Parlament, mai precis la Senat, răspunsul mai multor instituții, printre care Ministerul Justiției, Consiliul Economic Consultativ, Consiliul CES și așa mai departe. Sunt multe dintre ele care trebuie să vină cu tot felul de ajustări, să le zicem, inclusiv Guvernul și Consiliul Superior al Magistratului. Domnule președinte, prin acest proiect există cumva o extindere a ariei activității avocaților pentru că multe din vocile acestea situate împotriva proiectului spun că legea respectivă ar fi făcută ca să îmbogățească avocații și să sărăcească și mai mult firmele care sunt sufocate deja de taxe și impozite, sau mai bine zis, angajatorul”, a mai spus Adina Anghelescu.

Președintele UNBR, Traian Briciu, a respins însă această interpretare și a susținut că proiectul nu schimbă nimic pentru firme și pentru zona antreprenorială. El a precizat că intenția profesiei de avocat nu a fost introducerea obligativității apelării la un avocat pentru anumite activități.

Potrivit explicațiilor sale, scopul prevederilor propuse este eliminarea practicilor considerate nelegale, care afectează profesia de avocat și reprezintă, în același timp, un pericol pentru antreprenori.

Traian Briciu a explicat că proiectul trebuie interpretat prin raportare la activitățile juridice desfășurate cu titlu de serviciu de către un profesionist. Astfel, prevederile nu vizează situațiile în care un antreprenor își redactează singur un document sau în care un cetățean își întocmește propriile acte.

Diferența esențială apare atunci când o persoană sau o companie apelează la un profesionist pentru redactarea unui document ori pentru obținerea unor servicii de consultanță. Într-o asemenea situație, dacă activitatea prestată are caracter juridic, Traian Briciu consideră că aceasta trebuie realizată de un profesionist autorizat, respectiv de un avocat.

„Mulțumesc pentru întrebare. Dacă vorbim de firme, de zona antreprenorială, din punctul meu de vedere, nu schimbă nimic. În niciun caz intenția profesiei nu a fost așa cum am înțeles că s-ar fi înțeles, să impunem obligativitatea avocatului pentru ceva anume. Nu, sensul prevederilor este cu totul altul și anume înlăturarea practicilor nelegale, care agresează profesia de avocat și, în egală măsură, reprezintă un pericol și pentru antreprenori. Ca să fiu convingător sub aspectul ăsta, ne uităm la ceea ce spune proiectul. Și anume că o serie de activități sunt cu titlu de serviciu făcute de către avocat. Deci nu este vorba de situația în care antreprenorul își face el însuși actul sau cetățeanul își face el însuși un act. Este vorba de situația în care pentru redactarea unui act, pentru obținerea unei consultanțe, apelează la un profesionist. În ipoteza aceasta, dacă acea activitate este juridică, evident că trebuie să apelezi la un profesionist, iar profesionistul este avocat”, a susținut Traian Briciu.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.