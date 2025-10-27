La Craiova, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a găzduit prima conferință la nivel național axată pe implementarea Convenției Europene pentru protecția profesiei de avocat, document pe care România îl semnase cu doar câteva zile în urmă.

Desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute, evenimentul a marcat lansarea unui demers legislativ orientat spre consolidarea independenței avocaților și întărirea fundamentelor statului de drept.

Conferința de la Craiova a fost prima dezbatere națională privind aplicarea acestui instrument internațional în România, reunind personalități de prim rang din viața juridică și publică: Radu Marinescu, ministrul Justiției, Titus Corlățean, președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului, Simona Spătaru, vicepreședinta Comisiei juridice din Senat, Sebastian Rădulețu, judecătorul CEDO din partea României, Călin-Andrei Zamfirescu, președinte de onoare al UNBR, membri ai Comisiei Permanente și ai Consiliului UNBR, precum și numeroși decani ai barourilor din țară.

„Această convenție nu este doar despre profesia de avocat, ci despre echilibrul dintre autoritate și libertate, dintre stat și cetățean. UNBR este și va rămâne un partener instituțional al Ministerului Justiției și al Parlamentului în aplicarea principiilor acesteia. Protejarea avocatului înseamnă protejarea justiției”, a declarat av. Traian-Cornel Briciu, președintele UNBR.

Convenția Europeană pentru protecția profesiei de avocat, adoptată de Consiliul Europei, stabilește drepturi și garanții esențiale pentru avocați, printre care:

menținerea independenței profesionale și protecția împotriva presiunilor sau sancțiunilor nejustificate,

asigurarea confidențialității între avocat și client,

recunoașterea dreptului organizațiilor profesionale de a fi consultate în procesul de elaborare a legilor care privesc profesia,

garantarea libertății de exprimare și a posibilității de asociere profesională.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a arătat că semnarea convenției reprezintă începutul unui proces complex de aplicare, care va necesita o cooperare constantă între autoritățile statului și organizațiile profesionale ale avocaților.

Titus Corlățean, președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului, a punctat că, odată ratificată de Parlament, convenția va căpăta efect direct în legislația internă, întărind protecțiile care asigură independența avocaților.

Senatoarea Simona Spătaru, vicepreședinta Comisiei juridice, a evidențiat nevoia unui dialog echilibrat și constructiv între profesia de avocat și instituțiile publice, considerând că acest cadru european oferă premisele unei colaborări transparente și predictibile.

Prin această conferință, UNBR confirmă rolul său de reper profesional și instituțional în procesul de modernizare a cadrului juridic care reglementează profesia de avocat, reafirmând faptul că apărarea profesiei înseamnă apărarea statului de drept.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Zilei Europene a Avocatului 2025 și aniversării a 160 de ani de existență a Baroului Dolj, reunind peste 200 de participanți în sală și peste 3.000 de urmăritori online.