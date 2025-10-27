Din cuprinsul articolului Continental Group, industrie, sustenabilitate și viitor

„Bună seara! În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru această distincție în numele companiei Continental Anvelope România. Sunt onorată să fiu parte a acestui eveniment și să ne fie recunoscut angajamentul față de dezvoltarea sustenabilă și responsabilă. Investim constant în soluții inovatoare și încercăm să promovăm sustenabilitatea pe termen lung. Am instalat prima soluție de pompe de apă geotermale în prima fabrică Continental din România și utilizăm 100% căldura reziduală generată de echipamente pentru menținerea climatului în cadrul companiei.

De asemenea, 20% din energia pe care o folosim provine din surse solare, iar apa pluvială este recuperată și reutilizată în procesele tehnologice. Am fost certificați ISCC Plus, ceea ce confirmă că materia primă pe care o folosim provine din surse validate și responsabile. Totodată, am lansat EcoContact 7, anvelopa Continental cu cel mai mic consum de combustibil, potrivită inclusiv pentru mașinile electrice. Vă mulțumesc încă o dată pentru această distincție și sper să continuăm să construim împreună un viitor verde, mai inteligent și mai responsabil. O seară bună!” declară Georgiana Fiștea, Manager departament Calitate, pe scena Capital.

Parte a rețelei globale Continental, fabrica de anvelope din Timișoara marchează în 2025 un sfert de secol de activitate, cu investiții cumulate de peste 700 de milioane de euro. „Anul 2024 s-a încheiat cu rezultate solide, care confirmă stabilitatea și importanța fabricii noastre pentru economia țării”, au declarat reprezentanții companiei, subliniind rolul Continental Group ca unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat și un pilon al industriei auto.

Direcția strategică a companiei se bazează pe digitalizare și sustenabilitate. „Am transformat o provocare financiară într-o oportunitate de transformare sustenabilă”, afirmă oficialii Continental, referindu-se la sistemul fotovoltaic de 3,1 MWp care acoperă 20% din consumul anual de energie și la primul sistem de pompe de căldură apă-apă dintr-o unitate a grupului, reducând cu 5.500 de tone emisiile CO₂.

„Am creat o cultură bazată pe leadership, implicare și responsabilitate”, subliniază reprezentanții companiei. Prin programe precum Universitatea Duală, aproape 100 de internshipuri plătite anual și parteneriate cu mediul educațional, Continental atrage și fidelizează talente, iar „aniversările de 10, 15 sau chiar 25 de ani de senioritate demonstrează că fidelizarea vine atunci când oferi stabilitate și respect”.

De asemenea, și pe partea de CSR activitatea companiei este una foarte activă. Având frecvent donații pentru spitale și ONG-uri, sprijin pentru evenimente sportive și culturale, dar și proiectul de dotare a ambulanțelor din Timișoara cu anvelope noi. „Siguranța începe cu anvelopele pe care le producem, dar se extinde și în modul în care sprijinim comunitatea”, transmit oficialii Continental Group.