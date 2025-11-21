Gala Capital Performeri din Sănătate, ediția 2025, s-a desfășurat într-un cadru care a adus împreună reprezentanți din aproape toate segmentele sistemului medical românesc. De la medici cu experiență vastă și manageri de spitale până la lideri ai industriei farmaceutice și companii din zona echipamentelor medicale, participanții au prezentat proiecte care reflectă dinamica unui domeniu aflat în continuă modernizare.

Evenimentul a avut loc la Club ONE din București și a oferit ocazia de a analiza evoluții recente din spitalele publice și private, din mediul universitar și din rețelele de clinici, precum și din lanțurile de farmacii și din sectorul producției de suplimente și medicamente.

Organizatorii au selectat inițiative care au contribuit în mod semnificativ la îmbunătățirea calității serviciilor medicale și la creșterea accesului pacienților la tratamente sigure.

Ediția din acest an a inclus personalități și instituții care au demonstrat capacitatea de a adapta practicile medicale la standardele europene, dar și companii care și-au consolidat poziția prin investiții în cercetare, dezvoltare și tehnologie. Alături de profesioniștii care activează în mod direct în sistemul de sănătate, au fost recunoscute și organizații cu rol în furnizarea de echipamente, produse și servicii complementare actului medical.

Revista Capital a prezentat, în cadrul galei, perspective privind direcțiile de dezvoltare ale sistemului medical, punând accent pe contribuțiile concrete aduse în domenii precum prevenția, digitalizarea, producția farmaceutică și extinderea serviciilor medicale.

Evenimentul a ilustrat o imagine complexă asupra transformărilor care au loc în sănătate și asupra eforturilor profesioniștilor implicați.

În completarea distincțiilor oferite, Capital lansează și ediția 2025 a publicației „Top 100 Performeri din Sănătate”, care reunește alte nume și proiecte relevante pentru acest sector.

Revista va fi disponibilă începând cu 21 noiembrie, atât în format tipărit, la punctele de difuzare a presei, cât și online, prin intermediul platformei edituradecarte.ro.

Un alt premiu important al serii a fost acordat companiei PlantExtrakt, recunoscută pentru rolul său în introducerea și dezvoltarea gemoterapiei în România. Distincția a vizat poziția de lider în domeniul produselor gemoterapice, segment în care compania activează de peste trei decenii.

PlantExtrakt este primul producător român de extracte gemoterapice, obținute din muguri și părți tinere ale plantelor, și a dezvoltat culturi certificate ecologic care stau la baza procesului de producție.

De asemenea, compania investește constant în cercetare, cu obiectivul de a perfecționa formulele existente și de a introduce produse noi, adaptate nevoilor de sănătate ale consumatorilor. Premiul a fost ridicat de Georgiana Ciaușescu, marketing director PlantExtrakt.

„Vă mulțumesc foarte mult în numele companiei PlantExtrakt pentru acest premiu. După cum vedeți, misiunea PlantExtrakt este în primul rând aceea de a pune în vocabularul nostru obișnuit cuvântul gemoterapie. Recunosc că în urmă cu șase ani când m-am alăturat companiei, nici eu nu știam semnificația. Ulterior m-am bucurat să aflu că gemoterapia este o știință care studiază beneficiile pentru sănătate ale extractelor naturale din muguri, mlădițe și alte părți tinere proaspete de plante. Fiind o știință, sigur că pentru PlantExtrakt este un domeniu de responsabilitate, dar și un domeniu de suflet. Noi ne preocupăm să avem produse curate, ne mândrim cu aceste produse foarte curate ale noastre, produse care conțin ingredientele din plante, extractele naturale și fără conservanți, fără coloranți, fără potențial de aromă și alte substanțe care ar putea să fie potențial nefericite, astfel încât consumatorii noștri să se bucure în fiecare zi de sănătate curată, sănătate adevărată, cum spunem noi. Și nu în ultimul rând ne bucurăm că am adus gemoterapia în România în urmă cu 35 de ani și în urmă cu peste 20 de ani ducem gemoterapia în lume, exportăm cu mândrie inclusiv în Statele Unite și ne facem mai puțină reclamă, astfel încât probabil că nu ați auzit de aceste produse, dar eu vă invit să le descoperiți în farmacie și în magazinele de produse naturale, pentru că într-adevăr sunt niște produse la baza sănătății, pentru a menține sănătatea, pentru o stare de bine, astfel încât pacienții să ajungă mai târziu la medic și să-și mențină cum să zic, bucuria de a trăi. Mulțumim foarte mult pentru premiu”.

La întrebarea privind tendințele de consum în zona suplimentelor naturale, Georgiana Ciaușescu a explicat perspectivele observate în ultimii ani.

„Suplimentele alimentare sunt într-adevăr o tendință și o modă în toată lumea, în Europa de asemenea. România vine din urmă, consumul crește, într-adevăr, pacienții înțeleg nevoia de a-și menține sănătatea, înțeleg importanța de a face o cură din când în când. Știu eu, poate fi o cură pentru zona aceasta de imunitate, că toți suntem în sezonul de răceală, pot fi cure în sezonul de alergii de primăvară. Sunt diverse variante, aceste produse naturale sunt benefice pentru menținerea sănătății, după cum spuneam, și sperăm să ajute în acest proces în care cu toții suntem implicați, de a ne educa pentru sănătate, de a fi proactivi în a ne îngriji să nu ajungem, știu eu, în stadii avansate la un diagnostic sau la un tratament”, a mai explicat Ciaușescu.

Organizarea Galei Capital Performeri din Sănătate 2025 a fost posibilă datorită sprijinului acordat de partenerii implicați în proiecte din domeniul sănătății și al serviciilor conexe.

Printre aceștia se numără CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE.

De asemenea, partenerii media – www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.edituradecarte.ro – au asigurat vizibilitatea evenimentului și accesul publicului la informațiile prezentate în cadrul galei.