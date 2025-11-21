Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 a reunit, în cadrul său de la Club ONE, personalități importante ale medicinei românești, specialiști cu experiență, reprezentanți ai clinicilor publice și private, precum și companii farmaceutice, producători de echipamente și suplimente.

Evenimentul a fost conceput pentru a evidenția contribuțiile concrete care ajută la îmbunătățirea sistemului sanitar și la creșterea standardelor de calitate în domeniu.

Organizatorii au acordat atenție diverselor segmente ale sănătății, de la spitale, universități și rețele de clinici până la industria farmaceutică și cea de tehnologie medicală. Fiecare categorie a inclus profesioniști și instituții care au prezentat rezultate consistente, demonstrând că transformarea sistemului este posibilă prin implicare și continuitate.

Ediția din acest an a inclus un număr important de proiecte și inițiative aflate în desfășurare, selectate pentru impactul lor asupra pacienților și pentru modul în care modelează perspectivele dezvoltării medicale pe termen lung. Participanții au discutat despre nevoile actuale ale sistemului și despre soluțiile care pot accelera procesele de modernizare.

Prin intermediul acestei gale, Capital a urmărit să ofere vizibilitate performanțelor sectorului medical, într-un context în care nevoia de resurse, digitalizare și adaptare la standardele europene continuă să fie subiecte prioritare. Recunoașterea primită de laureați consolidează direcția unui sistem medical aflat în evoluție.

Pe durata evenimentului, au fost prezentate rezultate obținute în instituții publice și private, în centre universitare și în companii farmaceutice, conturând o imagine amplă a eforturilor depuse în domeniul sănătății. S-au evidențiat atât proiectele de investiții, cât și inițiativele care vizează formarea profesională, cercetarea și extinderea accesului la tratamente.

Premianții sunt parte dintr-o comunitate mai largă de profesioniști care contribuie zilnic la bunul mers al sistemului medical. În cadrul galei, Capital a anunțat lansarea ediției 2025 a volumului „Top 100 Performeri din Sănătate”, o publicație ce oferă o perspectivă detaliată asupra altor proiecte și personalități relevante din domeniu.

Cititorii vor putea accesa revista începând de vineri, 21 noiembrie, atât la punctele de difuzare a presei, cât și online, pe edituradecarte.ro.

Publicația continuă seria dedicată celor care contribuie la funcționarea și dezvoltarea sistemului medical, oferind exemple care pot inspira noi inițiative.

Unul dintre premiile importante ale galei a fost acordat companiei Antibiotice Iași, recunoscută pentru rolul său în asigurarea siguranței medicale a României, într-un domeniu considerat esențial: producția de medicamente critice.

Distincția reflectă importanța unei industrii capabile să ofere produse indispensabile, mai ales în contextul evoluțiilor complexe de pe piața farmaceutică internațională.

Pentru Antibiotice Iași, anul 2025 reprezintă o etapă de consolidare. Compania a semnat recent, împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, un contract de finanțare în valoare de 75 de milioane de euro.

Investiția este dedicată proiectului „Centru cercetare-dezvoltare INOVA a+ și producție medicamente critice”, finanțat prin Programul Sănătate – Prioritatea 9.

Prin această inițiativă, compania își propune să dezvolte o infrastructură modernă pentru producția medicamentelor esențiale, contribuind atât la sprijinirea sistemului medical național, cât și la autonomia strategică a Uniunii Europene în domeniul farmaceutic.

În cadrul galei, premiul a fost ridicat de Răzvan Tătaru, Manager Guvernanță Corporativă & Risc în cadrul Antibiotice Iași. Înaintea declarației sale, a fost prezentat și contextul în care compania își desfășoară activitatea, subliniindu-se faptul că investițiile în medicamente critice au un rol decisiv în asigurarea continuității tratamentelor necesare populației și în reducerea dependenței de importuri.

„În primul rând, o independență mai mare față de orice altă achiziție non-comunitară de medicamente și o autonomie, posibilitatea de a asigura medicamente către populație. Țin să vă mulțumesc în numele companiei antibiotice pentru acest premiu, care reprezintă o recunoaștere a eforturilor noastre continue și a investițiilor pe care le facem în dezvoltarea și producția de medicamente critice. Așa cum ați afirmat și dumneavoastră, anul 2025 are o semnificație aparte pentru noi. Antibiotice S.A. împlinește 70 de ani de existență, 70 de ani de tradiție, responsabilitate și inovare în industria farmaceutică românească. Primesc acest premiu cu recunoștință în numele tuturor colegilor mei, o confirmare a dedicării noastre pentru a construi durabil, pentru a inova și pentru a interveni în procesul de sănătate din România. Vă mulțumesc foarte mult”, a spus Răzvan Tătaru.

Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 a fost organizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE. Parteneri media: evz.ro, doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și edituradecarte.ro.