Gala Capital Performeri din Sănătate, ediția 2025. Dr. Rodica Olteanu, premiată pentru tratamente moderne pentru boli autoimune și dermatologice severe

Cu două zile în urmă, a avut loc Gala Capital Performeri din Sănătate, ediția a treia, eveniment care a adus în prim-plan realizările remarcabile din domeniul medical românesc.

Evenimentul a reunit medici de renume, cercetători, profesori universitari, spitale publice și private, rețele de clinici, farmacii și companii din industria farmaceutică, fiind un reper important în recunoașterea excelenței în sănătate. Totodată, a marcat lansarea oficială a revistei Capital Top 100 Performeri din Sănătate, ediția 2025, un proiect editorial care oferă o radiografie detaliată a sistemului medical din România și cuprinde zece categorii, de la „Excelență în medicină” și „Educație și cercetare”, până la „Producători de medicamente” și „Aparatură și servicii medicale”.

Un moment deosebit al galei a fost acordarea premiului pentru tratamente moderne pentru boli autoimune și dermatologice severe, care a revenit conferențiarului dr. Rodica Olteanu, medic primar dermato-venerolog și director medical al Spitalului Clinic Colentina.

„Premiul pentru tratamente moderne pentru boli autoimune și dermatologice severe revine domanei Dr. RODICA OLTEANU – Spitalul Clinic Colentina. Pentru conferențiar dr. Rodica Olteanu, medic primar dermato-venerolog și director medical al Spitalului Clinic Colentina, medicina nu este doar o profesie, ci o adevărată misiune de viață. O misiune pe care o împlinește printr-o filosofie echilibrată – între practica medicală de zi cu zi, cercetarea continuă și formarea noilor generații de specialiști. Iar în centrul tuturor acestor direcții se află învățarea continuă și grija reală față de pacient. O invit alături de mine pe dna dr. Rodica Olteanu pentru a ridica premiul.”

Dr. Olteanu a transmis că, pentru ea, medicina nu este doar o profesie, ci o adevărată misiune de viață, pe care o îndeplinește prin echilibrul între practica clinică, cercetare și formarea noilor generații de specialiști. Ea a precizat că premiul reprezintă o recunoaștere a eforturilor echipei sale și a muncii dedicate pacienților cu boli inflamatorii dermatologice autoimune și că are o misiune de suflet în dezvoltarea centrelor multidisciplinare, printre care și Centrul de Boli Autoimune din cadrul Spitalului Colentina.

„Vă mulțumesc pentru această onoare. Bună seara! Eu sunt un medic obișnuit, care nu fac altceva decât ce pot mai bine pentru pacienții mei și vă mărturisesc sincer că am fost foarte surprinsă pentru acest premiu în condițiile în care discutam că, de fapt și de drept, să fii pozitiv este destul de rar acum și merită totuși laude. Și astăzi, când colegii noștri mai tineri se îndreaptă din dermatologie către dermatocosmetologie, să știți că suntem printre ultimii dinozauri care încă mai tratăm bolile inflamatorii dermatologice autoimune severe. Și de aceea e o onoare în plus pentru mine. Și am o misiune de suflet pe care trebuie să vă o spun: crearea de centre multidisciplinare, printre care Centrul de Boli Autoimune din cadrul Spitalului Colentina. E o mare onoare să fac parte din marea familie a Spitalului Colentina și de aceea doresc să împart acest premiu cu colegii mei și cu dumneavoastră. Vă mulțumesc!”, a spus dr. Olteanu.

Revista Capital Top 100 Performeri din Sănătate va fi disponibilă pe piață, la chioșcuri, și online pe www.edituradecarte.ro, începând de vineri, 21 noiembrie.

Gala Capital Performeri din Sănătate a avut loc miercuri, 19 noiembrie, începând cu ora 19:00, la Club ONE din București. A fost difuzată în direct pe Facebook „Capital România” și canalul de YouTube „HAI România!”.

