Dr. Vlad Predescu: Sunt câteva momente esențiale în cariera mea, însă primul, cu adevărat definitoriu, a fost imediat după examenul de medic specialist, când am plecat cu o bursă în Statele Unite, la renumita Clinică Mayo.

Clinica Mayo este una dintre cele mai prestigioase instituții medicale din lume, iar experiența de acolo a fost pentru mine un veritabil șoc profesional. Am realizat cât de mare era discrepanța dintre sistemul medical românesc de atunci vorbim de peste 25 de ani în urmă și standardele din Statele Unite.

Totodată, în acel moment, am înțeles că tehnicile chirurgicale pe care le foloseau colegii mei americani erau diferite fata de ceea ce se practica în ortopedia din România la acea vreme. Am decis atunci că trebuie să fac tot ce îmi stă în putere — să învăț cât mai repede aceste metode moderne, să le aduc acasă și, mai ales, să îmi transform complet modul de gândire și întreaga mea educație medicală de până atunci. Schimbul cultural și profesional a fost extraordinar de puternic. Am învățat că, în esență, pacientul este centrul profesiei noastre și că misiunea fiecărui medic este să-i ofere maximum de calitate si atenție .

Dr. Vlad Predescu: Viața este un amestec de bucurii și lupte zilnice, o combinație de momente simple și provocări care ne formează pas cu pas. Nu e mereu dreaptă, dar fiecare clipă are un rost — chiar și cele care dor. Înveți să prețuiești liniștea după furtună, zâmbetele sincere după lacrimi și oamenii care rămân atunci când totul pare greu. Viața nu e despre perfecțiune, ci despre curajul de a merge mai departe, de a te ridica și de a crede din nou. Fiecare alegere, fiecare pas ne definește și ne apropie puțin mai mult de cine suntem cu adevărat.â Care ar fi principalele calități de care trebuie să dea dovadă un tânăr ce ar dori să vă calce pe urme?

Dr. Vlad Predescu: Ca să mă urmeze cineva pe acest drum, cred că are nevoie de pasiune sinceră pentru oameni și pentru meserie. Ortopedia nu e ușoară cere ani de muncă, nopți nedormite și multe momente de îndoială. Dar dacă ai răbdare, respect pentru fiecare pacient și dorința de a deveni mai bun în fiecare zi, drumul devine frumos. Eu cred că umanitatea și perseverența fac diferența dintre un simplu medic și un chirurg adevarat.

Pentru a reuși în această profesie, trebuie să iubești ceea ce faci mai mult decât confortul. Să ai curajul de a greși și puterea de a învăța din fiecare eșec. Să muncești cu mintea limpede și inima deschisă. Ortopedia e o combinație de știință, artă și răbdare și doar cei care le respectă pe toate trei pot deveni buni chirurgi.

Dr. Vlad Predescu: Responsabilitatea crește odată cu expertiza. Când ajungi într-un punct în care oamenii au încredere deplină în tine, datoria ta nu e doar să fii un chirurg bun, ci și un reper moral și profesional. Înseamnă să rămâi echilibrat, să continui să înveți, să formezi generațiile tinere și să nu uiți niciodată că în centrul fiecărei decizii stă un om, nu un caz. Expertiza nu este un privilegiu, ci o obligație de a servi cu modestie și discernământ

Dr. Vlad Predescu: Cred că lumea de peste zece ani va fi una în care tehnologia și medicina vor fi mai strâns legate ca niciodată. Vom avea acces la tratamente personalizate, chirurgie asistată de inteligență artificială și soluții medicale care astăzi par science-fiction. Totuși, progresul real nu va fi doar tehnologic, ci uman capacitatea noastră de a folosi știința cu responsabilitate, empatie și echilibru. Viitorul depinde nu doar de ce descoperim, ci și de cum alegem să folosim acele descoperiri.

Dr. Vlad Predescu: Am învățat că în meseria asta nu te oprești niciodată din învățat și nu doar din cărți, ci mai ales de la oameni. De la pacienți înveți răbdare, de la colegi înveți modestie, de la greșeli înveți responsabilitate. Cred că cea mai mare lecție este să rămâi curios și uman, oricât de sus ai ajunge. Experiența te poate face sigur pe tine, dar doar empatia te face un medic adevărat.

Dr. Vlad Predescu: Sunt doua lucruri fundamentale care trebuiesc schimbate in modul de finantare a sistemului sanitar. Primul consta in faptul ca banii trebuie sa urmareasca pacientul si acolo unde isi alege el medicul si spitalul acolo trebuie finantat actul medical. In felul acesta apare o concurenta reala intre spitale si medici iar spitalele care nu reusesc sa aibe pacienti se vor inchide in mod natural si nu vor mai consuma resurse inutile. Din pacate in prezent finantarea se face pe spital si pe numarul de paturi iar adresabilitatea reala nu are o pondere atat de mare. Al doilea lucru este ca plata actului medical sa se faca in concordanta cu cheltuielile reale si la tarifele actualizate.