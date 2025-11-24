Care credeți că ar fi momentul esențial care v-a marcat cariera?
Dr. Vlad Predescu: Sunt câteva momente esențiale în cariera mea, însă primul, cu adevărat definitoriu, a fost imediat după examenul de medic specialist, când am plecat cu o bursă în Statele Unite, la renumita Clinică Mayo.
Clinica Mayo este una dintre cele mai prestigioase instituții medicale din lume, iar experiența de acolo a fost pentru mine un veritabil șoc profesional. Am realizat cât de mare era discrepanța dintre sistemul medical românesc de atunci vorbim de peste 25 de ani în urmă și standardele din Statele Unite.
Totodată, în acel moment, am înțeles că tehnicile chirurgicale pe care le foloseau colegii mei americani erau diferite fata de ceea ce se practica în ortopedia din România la acea vreme. Am decis atunci că trebuie să fac tot ce îmi stă în putere — să învăț cât mai repede aceste metode moderne, să le aduc acasă și, mai ales, să îmi transform complet modul de gândire și întreaga mea educație medicală de până atunci. Schimbul cultural și profesional a fost extraordinar de puternic. Am învățat că, în esență, pacientul este centrul profesiei noastre și că misiunea fiecărui medic este să-i ofere maximum de calitate si atenție .
Pentru a reuși în această profesie, trebuie să iubești ceea ce faci mai mult decât confortul. Să ai curajul de a greși și puterea de a învăța din fiecare eșec. Să muncești cu mintea limpede și inima deschisă. Ortopedia e o combinație de știință, artă și răbdare și doar cei care le respectă pe toate trei pot deveni buni chirurgi.
Dr. Vlad Predescu: Cred că lumea de peste zece ani va fi una în care tehnologia și medicina vor fi mai strâns legate ca niciodată. Vom avea acces la tratamente personalizate, chirurgie asistată de inteligență artificială și soluții medicale care astăzi par science-fiction. Totuși, progresul real nu va fi doar tehnologic, ci uman capacitatea noastră de a folosi știința cu responsabilitate, empatie și echilibru. Viitorul depinde nu doar de ce descoperim, ci și de cum alegem să folosim acele descoperiri.
