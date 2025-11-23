Dr. Mircea Onaca: Momentul in care am intrat in sistemul medical olandez, incepand cu facultatea si apoi pasii urmatori- munca dinainte si apoi in timpul rezidentiatului, specializarea, supraspecializarea si posibilitatea de a creste profesional intr-a atmosfera de siguranta si sprijin stimulat de sistemul din jur dar si cu aport propriu maxim.

Dr. Mircea Onaca: As zice un mare dar dar si o mare necunoscuta. O oportunitate de a folosi darurile ce le-am capatat la nastere. Probabil ca acesta este si scopul vietii, sa ne concentram pe moment fara a avea pretentia ca stim de unde venim si incotro mergem. Sa folosim in fiecare moment aceste daruri (imateriale) si saincercam sa le inmultim

Dr. Mircea Onaca: Primar vorbind, ingrijirea pacientului, care este si scopul de a reveni in tara si a pune umarul cat de mult se poate. Secundar dar nu mai putin important, mi-as dori ca expertiza mea (gandire, actiune, organizare etc) sa se poata transmite si la colegii care au atat energia cat si dorinta de a prelua stafeta prin implicare, ei prezentand seriozitatea necesara si poate chiar si un spirit de sacrificiu pe langa dotarea / inclinarea necesara innascute. Vedeti aici deja etalate mai multe dar poate nu toate conditiile ce fac aceasta actiune departe de simpla si nu lipsita de sanse de esec.

Dr. Mircea Onaca: Plec de la ideea ca descoperirile tehnologice vor continua perpetuu, nu prevad sa existe vreodata vreun un apogeu real – exceptia (auto-) distrugerii societatii umane, apogeul fiind situat la ”-1” secunde inainte. Deci dezvoltarea va continua. Brodez un pic pe aceasta tema-si poate va surprind: nu prevad situatia in care AI va inlocui implicarea umana in medicina. Fiinta umana este mult prea complexa pentru a putea fi inlocuita usor.

In general prevad (sau poate este o speranta?) ca in momentul in care societatea va fi saturata de tehnologie sa se faca reintoarcere la natura si spiritualitate, la valorile umane de baza. Personal ma gandesc cu infiorare placuta la anii dinainte de dezvoltarea internetului si a dezvoltarii digitale. Practic aceeasi senzatie ca atunci cand ai voie sa inchizi telefonul mobil in vacanta; dar din pacate va trebui repornit apoi.

Dr. Mircea Onaca: Am atins aspectul ”en passant”. Trebuie sa aiba dorinta si energia de aface alegeri, a se implica, a fi seriosi si nu accepta jumatati de masura. A prezenta un anume spirit de sacrificiu (ca sa explic: in detrimentul vietii linistite, lipsite de responsabilitati majore). Last but not least, ar trebui sa dispuna de o dotare si inclinare innascute, ca baza a actiunilor lor ulterioare. Ca sa explic acest ultim aspect : multi dintre colegii cu care am lucrat in diversele spitale nu se dovedeau (conform perceptiilor mele) inzestrati suficient de a prelua pe de-a-ntregul rolul ce li se oferea. Nu erau apti de a prelua stafeta, aceasta ca rezultatul unor deficite in calitatile deja numite: innascute sau dobandite.

Care este cel mai important lucru pe care l-ați desprins din experiența dvs de până acum?

Dr. Mircea Onaca: Greu de spus, de facut un clasament. Poate importanta conectarii la pacient, o notiune greu de definit. Conectarea o inteleg ca o cuplare a doua energii si vointe, a pacientului si a mea intr-un parteneriat ce duce la formarea unei echipe. Echipa ce se va lupta pentru a trata boala. Conectarea se face de la primul consult si ramane ”online” pe tot parcursul tratamentului.

Dr. Mircea Onaca: Ar trebui sa se descentralizeze sistemul medical, in care in situatia actuala profesorii universitari au prea multa influenta, prea multa putere. In Vest acestia au functie stiintifica mai ales , ei organizeaza activitatea stiintifica a sectiei/spitalului si trebuie sa raporteze anual pe baza articolelor publicate din sectia respectiva, in ce reviste si cu factor de impact; sa raporteze pe baza de indicatori medicali, de calitate sau de siguranta si nu numai; sa raporteze pe baza doctoratelor ce s-au realizat sub obladuirea sa. Sa organizeze activitati stiintifice in folosul comunitatii si multe altele. Toate aceste informatii sunt publice si accesibile oricarui cetatean. Scriind acestea parca ar fi mai bine sa raspund: sa se creeze un alt sistem medical (s-ar putea prin reforma nu prin a nega totul )

Apoi o mai buna conectare la normele medicale internationale, prea adeseori vazand pacienti ce vin din alte spitale ( inclusiv centre universitare) si care au fost tratati dupa regulile locale, nu dupa normele general acceptate international de ”Good Practice” .